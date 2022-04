Diretta motocross/ Gp Lettonia 2022 streaming video tv: sul tracciato di Kegums

DIRETTA MOTOCROSS: GP LETTONIA 2022

Il nuovo appuntamento con la diretta motocross è quello del Gp Lettonia 2022: domenica 24 aprile saremo sul tradizionale tracciato di Kegums, evento ormai tradizionale nel Mondiale MXGP perché il Paese baltico è uno di quelli più in evidenza sulla mappa di questa disciplina. Ricordando che si tratta del sesto Gran Premio nel corso di questa stagione, dobbiamo ora dare notifica degli orari e dire che come sempre vivremo due Gp, il primo che è gara-1 alle ore 13:15 e il secondo, gara-2, alle ore 16:10 con il fuso orario indicato che è sempre quello di casa nostra.

Diretta Motocross/ Gp Trentino 2022: Tim Gajser domina e vince anche gara-2!

Vedremo poi cosa aspettarci nella diretta motocross: il Gp Lettonia 2022 potrebbe confermare quanto abbiamo visto sino a questo momento oppure sconfessarlo, per adesso la situazione appare abbastanza definita con Tim Gajser che grazie ad una straordinaria costanza è riuscito a prendere il comando delle operazioni e si è già messo alle spalle in maniera consistente la concorrenza, a cominciare dallo spagnolo Jorge Prado che è il suo primo inseguitore. Per il resto si tratta di aspettare la diretta motocross, non manca poi molto a gara-1 del Gp Lettonia 2022 sul tracciato di Kegums…

DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Portogallo 2022: Tim Gajser ha vinto gara-2, davanti a Prado

DIRETTA MOTOCROSS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP LETTONIA 2022

La diretta tv della motocross per il Gp Lettonia 2022, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa soltanto su Eurosport: diciamo così perché all’ultimo potrebbe inserirsi anche la televisione di stato tramite i suoi canali Rai Sport + e Rai Sport. Nella prima ipotesi comunque l’appuntamento con il Mondiale MXGP sarà in chiaro per tutti, visto che Eurosport è un canale disponibile sulla normale televisione (oltre che sul decoder di Sky); per quanto riguarda la diretta streaming video, la stessa emittente è visibile su DAZN ma in questo caso la mobilità è riservata agli abbonati della piattaforma.

Diretta Motocross/ Gp Argentina 2022: Tim Gajser ha vinto gara-2! Renaux è secondo

DIRETTA MOTOCROSS GP LETTONIA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Aspettiamo allora con trepidazione la diretta motocross per il Gp Lettonia 2022. Nell’ultimo appuntamento con il Mondiale MXGP eravamo invece a Pietramurata, in Trentino, altra location caratteristica in questo campionato. Era stato il regno di Tim Gajser, che per la prima volta in stagione è riuscito a vincere entrambe le gare; Jorge Prado invece non ha saputo contenere lo strapotere dello sloveno e ha dovuto cedere per due volte la seconda posizione, prima al sorprendente (ma comunque solito) Glenn Coldenhoff e poi a Maxime Renaut, il rookie francese che l’anno scorso ha vinto il Mondiale MX2 e si è presentato nella classe regina con il vento in poppa, forse non ancora pronto per lottare concretamente per il titolo ma intanto terzo in classifica.

Bisogna anche dire che ancora una volta non è iscritto alla diretta motocross Jeffrey Herlings: il fenomenale olandese infatti si è operato nel corso della off season e non ha ancora recuperato, è dunque inevitabile pensare che per questa stagione il Mondiale sia andato ma la speranza è comunque di rivedere l’alfiere della KTM in pista prima che la MXGP 2022 sia terminata, perché vorrà dire che avrà superato la riabilitazione e potrà finalmente tornare a competere, anche se poi per un altro titolo di motocross se ne dovrà eventualmente parlare soltanto nel 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA