Diretta Motocross/ Gp Limburg 2020: streaming video tv, Cairoli cerca il riscatto!

La Motocross torna in diretta anche oggi, mercoledì 21 ottobre 2020 dall’iconica pista di Lommel per il Gran Premio di Limburg, il 14^ del calendario iridato 2020. Dopo dunque le emozioni occorse solo domenica scorsa, ecco che si torna sull’insidiosa sabbia belga per quello che sarà solo il secondo di un triplice appuntamento del mondiale MXGP di queste parti, il tanto attesa Gran premio di Limburg, che prende il nome dalle regione delle Fiandre dove per l’appunto troviamo il tracciato, tra i più amati degli appassionati di Motocross. La cosa non dovrebbe ormai sorprenderci: come occorso a Kegums in Lettonia e a Faenza e Mantova in Italia, anche Lommel sarà sede di diverse prove: o meglio diversi Gp ma stesse curve da affrontare. La ragione dietro alla decisione di fissare più gare su una stessa pista è ormai nota, ma pure sappiamo bene che lo spettacolo non per questo verrà meno. Ne siamo pii ben sicuri quando parliamo di Lommel, pista veramente complicata e spettacolare, dove il colpo di scena è dietro l’angolo. E dove pure anche oggi verranno assegnati punti decisivi per il Mondiale iridato, dove pure Tim Gajser pare sempre già involato al successo e il nostro Tony Caroli sempre piò lontano dal sogno del decimo titolo.

DIRETTA MOTOCROSS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL GP DI LIMBURG

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati del Mondiale di motocross che la diretta tv del Gp di Limburg 2020 di motocross sarà disponibile in chiaro in tempo reale su Rai Sport + HD solo per quanto gara 2: gara 1 sulla sabbia di Lommel sarà disponibile solo in differita, a partire dalle ore 14.00. Di conseguenza sarà prevista la diretta streaming video delle due prove belghe, agli orari corrispettivi, tramite il noto servizio, di libera fruizione, Raplay.it. Ricordiamo però che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sulla sabbia belga ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS, GP LIMBURG 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Ma veniamo ora agli orari e al programma di questo speciale mercoledì 20 ottobre, riservato al Gran Premio di Limburg: siamo dunque ancora una volta locati a Lommel e in tal senso non vi sono grandi novità per il programma generale. Come è ben noto, la Federazione, per il Mondiale post lockdown ha disposto una completa rivoluzione del format: ora tutti gli appuntamenti cardine della MXGP (come della categoria cadetta MX2), dalle prove libere alle gare saranno tutte concentrate in un unica giornata. Per fortuna per quanto riguarda nello specifico le classiche due gare, che mettono in palio fino a un massimo di 25 punti ciascuna, validi per la classifica del mondiale piloti, non è cambiato nulla. Anche per il Gp di Limburg, gara 1 avrà inizio alle ore 13.15, mentre per gara 2 a Lommel dovremo attendere le ore 16.10: per entrambe saranno 30 minuti di puro spettacolo + 2 giri alla bandiera a scacchi. Aggiungiamo che nel mezzo, ad allietarci, vi saranno anche le medesime sessioni di competizioni per la categoria cadetta della MX2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA