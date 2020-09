Diretta Motocross/ Gp Lombardia 2020, streaming video tv: attenzione a Cairoli!

Siamo in diretta con la Motocross anche oggi, domenica 27 settembre 2020 a Mantova per il tanto atteso Gran Premio di Lombardia 2020, ovvero la nona tappa del mondiale MXGP, il cui calendario è stato pesantemente rivisto post lockdown. Dopo dunque le emozioni del triplice appuntamento di Faenza, ecco che non lasciamo il suolo italico, ma rimaniamo qui per quello che sarà un altro triplice appuntamento per il calendario iridato: con il Gp di Lombardia, infatti si apre a Mantova un nuovo mini ciclo per questa stagione, con altri due appuntamenti che si succederanno in appena una settimana. E a cui ovviamente non vediamo l’ora di dare la parola. Dopo tutto il tracciato lombardo è tra i più amati da appassionati e tifosi e pur non scordiamo che il termine del campionato non è poi così lontano e che dunque anche questa domenica, con gara 1 e gara 2 del Gp di Lombardia, in diretta per la Motocross a Mantova, saranno messi in palio punti pesantissimi. Questo soprattutto per il nove volte campione del Tony Cairoli, primo indiziato verso la doppia prova odierna, visto che il siciliano è in vetta alla classifica iridata, ma con pochi punti di vantaggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP LOMBARDIA DI MOTOCROSS

Tutti gli appassionati del Mondiale di motocross devono sapere che la diretta tv del Gp Lombarda 2020 di motocross sarà solo parzialmente disponibile in chiaro e in tempo reale su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) a causa della concomitanza di altri eventi. Per la precisione ricordiamo che gara 1 sarà trasmessa in differita alla ore 14.00 mentre la decisiva gara 2 sarà in diretta in tempo reale a partire dalle ore 16.00. Di conseguenza sarà garantita la diretta streaming video di entrambe le prove in terra lombarda, sul sito oppure con l’applicazione di Rai Play, agli orari già indicati. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sul fango di Mantova ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAISPORT

DIRETTA MOTOCROSS, GP LOMBARDIA 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Ma veniamo ora agli orari e al programma di questa domenica, tutta dedicata al Gran Premio di Lombardia: si vola a Mantova, per quello che sarà solo il primo di un triplice appuntamento in terra lombarda e in tal senso non vi sono grandi novità per il programma generale. Come è ben noto, la Federazione, per il Mondiale post lockdown ha disposto una completa rivoluzione del format: ora tutti gli appuntamenti cardine della MXGP (come della categoria cadetta MX2), dalle prove libere alle gare saranno tutte concentrate nella giornata di domenica. Per fortuna per quanto riguarda nello specifico le classiche due gare, che mettono in palio fino a un massimo di 25 punti ciascuna, validi per la classifica del mondiale piloti, non è cambiato nulla. Anche per il Gp di Lombardia, gara 1 avrà inizio alle ore 13.15, mentre per gara 2 di Mantova dovremo attendere le ore 16.10: per entrambe saranno 30 minuti di puro spettacolo + 2 giri alla bandiera a scacchi. Aggiungiamo che nel mezzo, ad allietarci, vi saranno anche le medesime sessioni di competizioni per la categoria cadetta della MX2.



