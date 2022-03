DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Lombardia 2022 video streaming tv: gara-1 al via!

DIRETTA MOTOCROSS GP LOMBARDIA 2022: COMINCIA GARA-1!

Siamo finalmente pronti a vivere gara-1 del Gp Lombardia 2022 per la diretta della motocross: Mantova come detto rappresenta la prima tappa italiana del mondiale MXGP, ma quest’anno a differenza delle stagioni precedenti saranno molti meno gli appuntamenti a casa nostra. Il 10 aprile si gareggerà a Pietramurata per il tradizionale Gp del Trentino, mentre il 15 maggio andremo a Riola Sardo, in provincia di Oristano, per il Gp di Sardegna. Saranno solo queste le tappe italiane: avremo l’Argentina il 20 marzo e ancora Lettonia, Spagna, Francia, Germania, poi uno scollinamento nel Sud-Est Asiatico con un doppio appuntamento in Indonesia.

Quindi ancora la Repubblica Ceca e le Fiandre, la Scandinavia con Svezia e Finlandia, poi ancora la Francia a Saint Jean d’Angély e quindi la Turchia. Restano due tappe da assegnare, quella del primo maggio e quella conclusiva che sarà il 18 settembre: vedremo a chi andranno, per il momento però gustiamoci la doppia corsa di Mantova ricordando che l’anno scorso erano state quattro gare nella città virgiliana a chiudere il Mondiale. Mettiamoci comodi lasciando la parola ai protagonisti, gara-1 del Gp Lombardia 2022 per la diretta di motocross sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MOTOCROSS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP LOMBARDIA 2022

La diretta tv del motocross per il Gp Lombardia 2022 sarà su Eurosport: dunque un appuntamento in chiaro su un canale che è disponibile anche sul satellite – per gli abbonati ovviamente – e che vi permetterà di seguire queste gare della MXGP anche in diretta streaming video, anche se in questo caso bisognerà sottoscrivere un abbonamento a pagamento alla piattaforma Eurosport Player. In alternativa, si potrà assistere al Gp Lombardia 2022 in differita su Rai Sport: il canale di stato fornirà infatti la replica di gara-1 alle ore 19:15, mentre alle ore 22:45 sarà il turno di gara-2.

MOTOCROSS GP LOMBARDIA 2022: SI TORNA IN ITALIA!

La diretta della motocross torna a farci compagnia con il Gp Lombardia 2022: sul tracciato di Mantova si corre infatti la seconda prova del Mondiale MXGP, alle ore 13:15 avremo gara-1 mentre l’appuntamento con gara-2 sarà alle ore 16:10. Come sappiamo l’Italia è sempre stata grande protagonista nella stagione di motocross, anche se non sarà così in questa stagione; ad ogni modo oggi vivremo una doppia tappa che chiaramente è troppo prematura per darci qualche indicazione circa l’analisi della classifica. Per quanto possa contare, ad ogni modo, al momento comanda Tim Gajser che on 47 punti, seguito da Jorge Prado con 43.

I due sono stati i vincitori delle prime due gare in Gran Bretagna, ma è stato molto solido anche Jeremy Seewer che infatti ha 40 punti frutto di due ottimi piazzamenti; come detto in precedenza però sono troppe le tappe da seguire, la stagione è particolarmente lunga e dunque per il momento possiamo solo accomodarci e lasciare che a parlare sia la pista di Mantova sulla quale tra poco si correranno gara-1 e gara-2 del Gp Lombardia 2022 di motocross, al termine di queste due gare qualche considerazione in più la potremo sicuramente fare…

DIRETTA MOTOCROSS GP LOMBARDIA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo intanto ricordare, mentre aspettiamo che la diretta del Gp Lombardia 2022 prenda il via, che questa stagione è la prima senza Tony Cairoli: il fenomeno siciliano si è ritirato come annunciato da tempo, non è riuscito a portare a casa il decimo Mondiale ma anche senza alloro la sua ultima annata nel mondo del motocross è stata ottima, spesso e volentieri a caccia di vittorie che ha anche conquistato e impegnato nella lotta con rivali anche molto più giovani di lui. Sono comunque rimasti parecchi protagonisti: parlando degli italiani è settimo in classifica Alberto Forato che ha fatto molto bene in Gran Bretagna.

Poi chiaramente si aspetta un segnale di crescita da parte di Alessandro Lupino che nel 2021 aveva timbrato risultati importanti. Per il titolo, i favoriti d’obbligo sono Tim Gajser e Jeffrey Herlings con Jorge Prado e Romain Febvre che sono assolutamente lì; tuttavia, il campione del mondo in carica si è operato di recente al tallone e ha già saltato la prima tappa perdendo punti preziosi, con tutta probabilità non sarà al via del Gp Lombardia 2022 di motocross e, per quanto sia quel fenomeno che abbiamo imparato a conoscere, è chiaro che la riabilitazione non gioverà alle sue speranze di titolo…



