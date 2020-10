Diretta Motocross/ Gp Lommel 2020, streaming video tv: Cairoli ci riprova!

DIRETTA MOTOCROSS: ULTIMO APPUNTAMENTO IN BELGIO

La Motocross torna in diretta anche questa domenica 25 ottobre 2020: siamo sempre sulla pista sabbiosa di Lommel per quello che sarà il terzo e ultimo appuntamento sull’iconico tracciato belga, che ci ha fatto compagnia negli ultimi sette giorni, regalandoci già parecchio spettacolo nelle prime due prove. E di certo lo show non verrà meno anche in questa domenica, per il Gran premio di Lommel 2020, dove ovviamente ci attendiamo di assistere al riscatto di Tony Cairoli. Il siciliano ha un poco accusato il colpo nelle ultime tappe del mondiale, ma pur registrando un ritardo importante nella classifica iridata, ancora non si dà per vinto per quello che potrebbe essere il suo decimo titolo mondiale. Dopo tutto la sabbia di Lommel già in passato gli arriso e anche se in gara 1 e gara 2 del Gp di Lommel 2020 di questo oggi gli avversari sono di primo livello, l’azzurro ha tutte le carte per regalarci un’emozione.

DIRETTA MOTOCROSS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL GP DI LOMMEL

Tutti gli appassionati del Mondiale di motocross devono sapere che la diretta tv del Gp di Lommel 2020 di motocross non sarà disponibile in chiaro in tempo reale su Rai Sport + HD e di conseguenza non sarà prevista neppure la diretta streaming video delle prove belghe. Purtroppo per concomitanza con altri eventi sportivi, salvo variazioni dell’ultimo minuto, non è stato trovato posto nel palinsesto Rai per la MXGP. Ricordiamo però che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sulla sabbia belga ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS, GP LOMMEL 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Ma veniamo ora agli orari e al programma di questa domenica 25 ottobre, riservata al Gran Premio di Lommel: siamo infatti impazienti di vivere ogni minuto di questo terzo e ultimo appuntamento sull’icona pista belga e in tal senso va subito precisato che non vi sono grandi novità per il programma generale. Come è ben noto, la Federazione, per il Mondiale post lockdown ha disposto una completa rivoluzione del format: ora tutti gli appuntamenti cardine della MXGP (come della categoria cadetta MX2), dalle prove libere alle gare saranno tutte concentrate in un unica giornata. Per fortuna per quanto riguarda nello specifico le classiche due gare, che mettono in palio fino a un massimo di 25 punti ciascuna, validi per la classifica del mondiale piloti, non è cambiato nulla. Anche per il Gp di Lommel, gara 1 avrà inizio alle ore 13.15, mentre per gara 2 sulla sabbia delle Fiandre dovremo attendere le ore 16.10: per entrambe saranno 30 minuti di puro spettacolo + 2 giri alla bandiera a scacchi. Aggiungiamo che nel mezzo, ad allietarci, vi saranno anche le medesime sessioni di competizioni per la categoria cadetta della MX2.



