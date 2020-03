Diretta Motocross/ Gp Olanda 2020, streaming video Rai: orari e protagonisti

La Motocross torna in diretta anche questa domenica 8 marzo 2020: doppio appuntamento ravvicinato dunque per i nostri beniamini che oggi con il Gp d’Olanda a Valkenswaard vivranno l’appena secondo appuntamento della stagione. Solo sette giorni fa infatti i big del campionato Mxgp hanno dato il via ufficiale al Mondiale Motocross con la prima tappa in Gran Bretagna a Matterley Basin e certo non si può dire che sia mancano lo spettacolo sul fango inglese. Come ben ricordiamo in gara 1 abbiamo assistito al pieno dominio di Jeffrey Herlings, tornato alla grande in pista dopo l’infortunio alla caviglia che, nella passata stagione, lo ha condizionato per quasi l’80% delle prove. Gara 2 è invece andata a un eccezionale Tim Gajser: lo sloveno, campione del mondo in carica, ha realizzato una prova da leader, dalla partenza a traguardo. Pure non ha demeritato il nostro Antonio Cairoli (a podio in gara 2), che certo sarà il nome da tenere d’occhio oggi al Gp d’Olanda: l’azzurro è infatti campione in carica qui a Valkenswaard.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP OLANDA DI MOTOCROSS

Notizie buone ci arrivano per tutti gli appassionati della MXGP: questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp d’Olanda 2020 di motocross da Valkenswaard in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57) sia per gara 1 che per gara 2 Di conseguenza sarà possibile seguire gli eventi in terra olandese anche in diretta streaming video, tramite i servizi offerti da Rai Play. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Valkenswaard ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MOTOCROSS, GP OLANDA: ORARI E TRACCIATO

In attesa di dare la parola alla pista per la diretta di Motocross per il Gp d’Olanda 2020 dobbiamo certo subito ricordare a tutti gli appassionati gli orari consueti per non perderci neppure un appuntamento di questa seconda tappa del mondiale. Essendo in Europa per fortuna gli appassionati italiani saranno facilitati e per la prova a Valkenswaard non sono previste grandi novità: previste dunque due gare, con Gara 1 attesa alle ore 13.15 e Gara 2 prevista alle ore 16.10: entrambe dureranno 30 minuti più due giri prima della bandiera a scacchi. De segnalare che come al solito nel weekend vivremo prove libere (venerdì) e qualifiche (sabato) e domenica invece al mattino non mancherà il warm up. Diamo quindi solo pochi dettagli ora per conoscere meglio il tracciato di Valkenswaard. Oggi infatti Cairoli e gli altri affronteranno un circuito sabbioso, lungo 1870 metri e diviso in 4 settori: occhi puntati alle zone di congiunzione tra i tratti 2-3 e 3-4 dove sono previste curve particolarmente strette e insidiose.



