Diretta Motocross/ Gp Pietramurata 2021, streaming video tv: siamo ancora in Trentino

DIRETTA MOTOCROSS, GP PIETRAMURATA 2021: SECONDA TAPPA IN TRENTINO

Spazio alla diretta della Motocross per il Gran premio di Pietramurata che pure ci farà compagnia oggi, mercoledì 27 ottobre 2021. Siamo ancora sulla pista trentina, dove solo domenica scorsa è stata nuova tappa del calendario iridato e davvero non vediamo l’ora di far parlare solo la terra dell’omonimo tracciato, dove saranno sicure scintille. Siamo infatti agli ultimi scampoli del calendario 2021 della Motocross e ormai è questione di pochissimo per incoronare il nuovo campione del mondo.

Diretta Motocross/ Gp Trentino 2021: Herlings vince gara-2 ed è a +24 su Febvre!

Con il nostro Tony Cairoli che complici le ultime cadute ha dato forfait a questa battaglia (nella sua ultima stagione, visto che ha già annunciato il ritiro) ecco che sono ora Herlings, Febvre e Gajser a contendersi la corona, sia pure pochi pochi punti di distacco. E i tre davvero ci stanno facendo ben divertire e certo daranno il tutto per tutto nella diretta della Motocross per il Gran premio di Pietramurata 2021: chissà che cosa accadrà!

DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Spagna 2021 streaming Rai: Herlings vince gara 2, Cairoli è 4^!

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP PIETRAMURATA 2021 DI MOTOCROSS

Tutti gli appassionati del Mondiale di motocross devono sapere che la diretta tv del Gp Pietramurata 2021 di motocross, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile in chiaro sulla tv di stato: di conseguenza non sarà disponibile neppure la diretta streaming video delle prove trentine. Ricordiamo allora che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sul fango di Pietramurata ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Francia 2021: Herlings vince gara 2, Cairoli è quarto!

DIRETTA MOTOCROSS, GP PIETRAMURATA 2021: IL PROGRAMMA

Impazienti di dare il via alla diretta della Motocross per il Gran premio di Pietramurata 2021, serve pure ricordare il programma e gli orari odierni. Pur trattandosi di un impegno infrasettimanale, che per giunta si svolgerà sulla medesima pista occorsa anche domenica scorsa, pure il calendario solito di ogni gara non verrà stravolto: come sempre dunque tutti gli appuntamenti cardine della MXGP, come della categoria cadetta MX2 ci attenderanno solo nella giornata odierna.

Calendario alla mano ecco che dopo prove e qualifiche previste al mattino sul fango trentino, prima decisiva tappa della diretta della Motocross sarà solo alle ore 13.15 quando comincerà per la classe regina gara 1: per gara 2 invece dovremo attendere le ore 16.10. Aggiungiamo che entrambi banchi di prova a Pietramurata avranno durata 30 minuti più due giri: ad anticipare i due appuramenti anche le gare della MX2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA