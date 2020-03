Diretta motocross/ Gp Regno Unito 2020 streaming video Rai: parte il Mondiale

Oggi, domenica 1 marzo, torna in diretta il motocross, che propone il Gran Premio del Regno Unito 2020 da Matterley Basin, nei pressi di Winchester, località che ospita dunque il primo atto del Mondiale Motocross che torna ad appassionare gli appassionati dopo la lunga pausa invernale. L’anno scorso si laureò campione del Mondo lo sloveno Tim Gajser, mentre Antonio Cairoli fu grande protagonista della prima parte della stagione ma poi fu costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio, rischio sempre presente per chi fa motocross e che nulla toglie ai meriti di Gajser, capace di vincere il Mondiale con un enorme margine di vantaggio sugli inseguitori. Adesso però si riparte da zero, il motocross infatti torna a farci compagnia con una lunga stagione che terminerà solamente il 20 settembre a Imola, luogo di quello che sarà l’ultimo Gran Premio della nuova stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP REGNO UNITO DI MOTOCROSS

Notizie solo parzialmente buone ci arrivano per tutti gli appassionati della MXGP: questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp Regno Unito 2020 di motocross da Matterley Basin in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57) ma solamente per gara-2, mentre per gara-1 ci si dovrà accontentare di una differita, che sarà garantita anche da Eurosport 2, al numero 211 del telecomando della piattaforma satellitare di Sky, a partire dalle ore 21.30. Di conseguenza sarà possibile seguire gli eventi inglesi anche in diretta streaming video, tramite i servizi offerti da Rai Play, solamente per quanto riguarda la seconda gara, mentre il resto andrà in differita anche per lo streaming. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Matterley Basin ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MOTOCROSS GP REGNO UNITO: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross per il Gp Regno Unito da Matterley Basin, dunque i momenti in cui sono fissati gli appuntamenti con le gare del nostro Tony Cairoli e degli altri campioni del motocross. Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio del Regno Unito 2020 che aprirà la nuova stagione iridata da Matterley Basin avranno luogo rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 17.10 italiane, un’ora prima in Inghilterra considerata la differenza dovuta al fuso orario. Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 13.15 e alle ore 16.10 (sempre secondo l’orario italiano). Naturalmente ogni gara di questo Gran Premio avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA