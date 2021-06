Diretta motocross/ Gp Russia 2021 streaming video tv: riecco Cairoli!

DIRETTA MOTOCROSS GP RUSSIA 2021: DEBUTTO STAGIONALE!

Oggi, domenica 13 giugno, finalmente torna in diretta il motocross, che propone il Gran Premio di Russia 2021 da Orlyonok. L’astinenza è stata lunghissima: l’inverno che ancora è stato contrassegnato dalla pandemia di Coronavirus ha indotto gli organizzatori a posticipare il debutto stagionale fino alla metà di giugno, adesso comincia quella che sarebbe una vera e propria maratona, dal momento che il calendario del Mondiale Motocross prevede ben 19 appuntamenti, anche se alcuni devono ancora essere confermati.

In ogni caso, per il momento ciò che più conta è che finalmente si torna in pista con la diretta motocross, sperando che naturalmente il nostro grande campione Tony Cairoli possa essere protagonista fin da questo Gp Russia 2021 d’apertura con tutti gli altri protagonisti più attesi, a partire dallo sloveno Tim Gajser che è il campione del Mondo in carica avendo vinto l’edizione 2020, a sua volta pesantemente stravolta dal Covid. L’emozione per il ritorno del Mondiale di motocross dopo oltre sette mesi di assenza è grande: che cosa succederà ad Orlyonok?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP RUSSIA 2021 DI MOTOCROSS

Tutti gli appassionati del Mondiale di motocross devono sapere che la diretta tv del Gp Russia 2021 di motocross sarà disponibile in chiaro su Rai Sport + HD solamente per quanto riguarda gara-1 a mezzogiorno, mentre gara-2 sarà trasmessa sul canale 57 in chiaro solamente in differita alle ore 22.30. Di conseguenza anche la diretta streaming video sarà offerta solo per quanto riguarda gara-1 da Rai Play, dove poi naturalmente si potrà seguire la differita di gara-2. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sul fango russo ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MOTOCROSS GP RUSSIA 2021: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con la diretta motocross per le due categorie maggiori nel Gp Russia 2021 da Orlyonok, dunque i momenti in cui sono fissati gli appuntamenti per riaccendere finalmente i motori con le gare del nostro Tony Cairoli e degli altri campioni del motocross che iniziano qui la battaglia per il titolo iridato detenuto da Gajser. Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio di Russia 2021 dalla località che sorge sulle sponde orientali del Mar Nero, avranno luogo rispettivamente alle ore 12.15 e alle ore 15.10 italiane (considerando che c’è un’ora di fuso orario da tenere presente). Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 11.15 e alle ore 14.10, sempre secondo il fuso orario italiano. Naturalmente ogni gara di questo Gran Premio avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



