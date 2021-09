DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Sardegna 2021 video streaming Rai: gara speciale per Cairoli

DIRETTA MOTOCROSS, GP SARDEGNA 2021: LE PAROLE DI TONY CAIROLI

Come abbiamo accennato prima, anche in questa domenica della diretta della Motocross per il GP Sardegna 2021, la notizia è sempre quella del ritiro di Antonio Cairoli. Il campionissimo azzurro, dopo quasi vent’anni di attività e nove titoli mondiali (che lo rendono il secondo pilota di motocross più vincente di sempre) ha deciso che appendere il casco al chiodo a fine stagione: anche se pure anche quest’anno il siciliano sia perfettamente in lizza per il titolo iridato.

Cairoli ha però spiegato: “È stata una decisione difficile da prendere, perché come sapete sono ancora competitivo per il titolo iridato, ma non voglio concludere la mia carriera lottando per la decima posizione. Preferisco chiudere la mia storia agonistica lasciando un bel ricordo e terminando la carriera al top”. E chissà che il decimo sigillo quest’anno possa finalmente arrivare: nel frattempo speriamo per lui un Gran premio di Sardegna 2021 dove lasciare il suo inconfondibile segno. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP SARDEGNA 2021 DI MOTOCROSS

Prima di dare la parola alla pista ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tv del Gp di Sardegna 2021 di motocross, salvo variazioni di palinsesto, sarà disponibile in chiaro su Rai Sport + HD, al canale 57 del digitale terrestre, ma solo per quanto riguarda la prima gara a Riola Sardo: gara 2 sarà disponibile solo in differita alle ore 17.00. Di conseguenza anche la diretta streaming video sarà offerta da Rai Play. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sul tracciato sardo ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

MOTOCROSS, GP SARDEGNA 2021: SI FA TAPPA A RIOLA SARDO

Siamo in diretta con la Motocross oggi, domenica 19 settembre 2021: spazio dunque al tanto atteso Gran premio di Sardegna 2021, decimo appuntamento del mondiale della MXGP e seconda tappa (delle totali otto previste nel calendario) italiana dove pure i riflettori saranno tutti puntati su Tony Cairoli. Il siciliano infatti non solo è grande protagonista anche di questo mondiale, ma negli ultimi giorni è stato sulle prime pagine di tutti i giornali per aver annunciato il suo ritiro dal motocross a fine stagione.

Dopo quasi vent’anni di carriera e nove titoli mondiali, Cairoli ha deciso di appendere il casco al chiodo: il Gp di Sardegna sarà dunque una delle ultime occasioni per il pubblico per poterlo vedere gareggiare (anche se fortunatamente la fine del campionato è ancora ben lontana). Pure Cairoli al solito non sarà l’unico big da tenere d’occhio: per la diretta della Motocross da Riola Sardo ecco che saranno da controllare il leader della classifica iridata Tim Gajser, ma pure chi gli sta ben vicino in lista come Febvre e Herlings (vincitore in Turchia) e Prado, tuti pronti a regalarci un fine settimana davvero intenso in terra sarda.

DIRETTA MOTOCROSS GP SARDEGNA 2021: GLI ORARI

Siamo ovviamente impazienti di dare il via alla diretta motocross per il Gran premio di Sardegna 2021: pure rinfreschiamo ora la memori su orari e programma che verranno osservati sul tracciato di Riola Sardo oggi, domenica 19 settembre 2021. Ricordato che anche quest’anno è programma ridotto, con prove, qualifiche e gare messe in calendario sempre per domenica, ecco che oggi la diretta della motocross per gara 1 in terra sarda è prevista per le ore 13.15 per la categoria MXGP, la principale: per gara 2 invece dovremo attendere fino alle ore 16.10. Al solito entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 12.15 e alle ore 15.10 italiane: naturalmente ogni singola gara di questo Gran Premio di Sardegna della motocross avrà durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



