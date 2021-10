Diretta motocross/ Gp Spagna 2021 streaming video Rai: si gareggia a Xanadù!

DIRETTA MOTOCROSS GP SPAGNA 2021: SIAMO ALLE PORTE DI MADRID!

Le grandi emozioni del motocross fanno tappa a Xanadù, alle porte di Madrid: domenica 17 ottobre si corre infatti il Gp Spagna 2021, appuntamento che ci conduce verso un emozionante finale di stagione che sarà segnato dai due trittici italiani. Questo significa che i punti in palio sono ancora molti, e dunque potrebbe davvero succedere di tutto: verosimilmente però sono in pochi a giocarsi il Mondiale MXGP, tra cui comunque il nostro Tony Cairoli che, avendo annunciato il ritiro poco tempo fa, è all’ultima chiamata per portare a casa un decimo titolo iridato che sarebbe fantascientifico.

Intanto però dobbiamo dare notizia degli orari: gara-1 del Gp Spagna 2021 di motocross scatterà alle ore 13:15, mentre alle ore 16:10 avremo appunto gara-2. Vedremo dunque cosa succederà, ricordando che si gareggia a una sola settimana dalle due gare disputate in Francia; la classifica è ancora in definizione e noi, aspettando la diretta del Gp Spagna 2021 di motocross, proviamo a darle uno sguardo analizzandone le prime posizioni e la lotta per il Mondiale.

DIRETTA MOTOCROSS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL GP SPAGNA 2021

La diretta tv di motocross, e riguarderà sia gara-1 che gara-2 del Gp Spagna 2021, sarà disponibile su Rai Sport e dunque avremo un altro appuntamento in chiaro con il Mondiale MXGP: tutti gli appassionati potranno dunque seguire la tappa di Xanadù visitando il canale sul digitale terrestre, e avranno l’alternativa della diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) tramite il sito o l’app ufficiali di Rai Play. Sarà invece necessario sottoscrivere un abbonamento per accedere a Eurosport Player, altro portale che garantirà la visione in mobilità. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MOTOCROSS GP SPAGNA 2021: RISULTATI E CONTESTO

Al Gp Spagna 2021 di motocross si arriva con un duello serratissimo: Jeffrey Herlings, l’anno scorso tradito da un infortunio che gli ha impedito di vincere il titolo, comanda con 6 punti di vantaggio su Romain Febvre che con una moto diversa potrebbe bissare il trionfo del 2015. I due certamente non possono dormire sonni tranquilli: Tim Gajser, che ha vinto gli ultimi due Mondiali MXGP, ha 450 punti e si trova a sole 10 lunghezze da Herlings, che però ultimamente non sbaglia un colpo e infatti lo ha scavalcato. Troviamo poi in quarta posizione, con 398 punti, Jorge Prado mentre il nostro Tony Cairoli è quinto con 387 punti.

Fanno 73 lunghezze dall’olandese della KTM, con un totale di 14 gare da disputare: significherebbe recuperare 4 punti a corsa, impresa certamente non impossibile anche se come detto la straordinaria regolarità di chi è davanti comincia a farsi sentire. Nel Gp Spagna 2021 di motocross speriamo poi che siano protagonisti anche gli altri italiani: Cairoli a parte, il migliore nella classifica MXGP è Alessandro Lupino che occupa la nona piazza con 215 punti. Tra poco comunque si comincia a gareggiare, e bisognerà lasciare la parola al tracciato di Xanadù…



