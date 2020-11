Diretta Motocross/ Gp Trentino 2020, streaming video e tv: occhi puntati su Cairoli!

DIRETTA MOTOCROSS: CHI VINCERÀ IL GP DEL TRENTINO?

La Motocross torna in diretta anche in questa domenica 1 novembre 2020. Per gli ultimi scampoli di questa appassionante stagione iridata, la MXGP fa tappa nuovamente in Italia e con il Gran premio del Trentino apriamo l’ultimo trittico di appuntamenti sul tracciato di Pietramurata, che pure decideranno il titolo mondiale. Siamo ormai in vista della conclusione di questo campionato del mondo, certo unico nel suo genere: la lotta in pista come nella classifica generale, tra Tim Gajser e il nostro Tony Cairoli è davvero infuocata e siamo davvero impazienti di scoprire quale sarà il verdetto delle curve del tracciato trentino. Pietramurata sorriderà al campione sloveno o qui in casa il pilota italiano riuscirà a raggiungere il decimo titolo iridato in carriera? Il pronostico rimane apertissimo: quel che siamo sicuro che per la diretta della Motocross per questo primo Gran premio del Trentino lo spettacolo sarà ancora una volta assicurato.

DIRETTA MOTOCROSS IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA PROVA DI PIETRAMURATA

Buone notizie ci arrivano per tutti gli appassionati del Mondiale di motocross: la diretta tv del Gp del Trentino 2020 di MXGP sarà disponibile in chiaro su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), oltre che sul canale satellitare Eurosport 2. Di conseguenza, sarà garantita anche una doppia possibilità per la diretta streaming video di entrambe le prove italiane, tramite Eurosport Player per gli abbonati ma anche sul sito oppure con l’applicazione di Rai Play per le immagini disponibili a tutti in chiaro. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo in terra trentina ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA MOTOCROSS, GP TRENTINO 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Ma veniamo ora agli orari e al programma di questa domenica 1 novembre, riservata al Gran Premio del Trentino 2020: siamo infatti impazienti di vivere ogni minuto di questo primo appuntamento sulla pista di Pietramurata, dove solo tra pochi giorni il Mondiale 2020 arriverà a sua giusta conclusione. Va dunque subito precisato che non vi sono grandi novità per il programma generale. Come è ben noto, la Federazione, per il Mondiale post lockdown ha disposto una completa rivoluzione del format: ora tutti gli appuntamenti cardine della MXGP (come della categoria cadetta MX2), dalle prove libere alle gare saranno tutte concentrate in un unica giornata. Per fortuna per quanto riguarda nello specifico le classiche due gare, che mettono in palio fino a un massimo di 25 punti ciascuna, validi per la classifica del mondiale piloti, non è cambiato nulla. Considerato poi che nel frattempo sia è passati dall’ora legale all’ora solare, ecco che per gli appuntamenti del Gp del Trentino dovremo fare attenzione: le gare infatti sono state anticipate di un’ora. Per la precisione ricordiamo che gara 1 avrà inizio alle ore 12.15, mentre per gara 2 sulle curve del tracciato italiano dovremo attendere le ore 15.10: per entrambe saranno 30 minuti di puro spettacolo + 2 giri alla bandiera a scacchi. Aggiungiamo che nel mezzo, ad allietarci, vi saranno anche le medesime sessioni di competizioni per la categoria cadetta della MX2.

