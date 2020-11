Diretta Motocross/ Gp Trentino 2020 streaming video Rai: ultima spiaggia per Cairoli

DIRETTA MOTOCROSS GP TRENTINO 2020: A TIM GAJSER BASTANO DUE SETTIMI POSTI

Il Gp Trentino 2020 di motocross si corre nuovamente sulla pista di Pietramurata, già teatro dell’ultima corsa: mercoledì 4 novembre l’appuntamento sarà alle ore 12:15 con gara-1, mentre alle ore 15:10 scatterà gara-2. E’ la seconda delle tre tappe che chiudono la stagione della MXGP, ed è anche l’ultima spiaggia per il nostro Tony Cairoli: il vincitore dell’ultimo Gran Premio arriva a questo infrasettimanale con un ritardo di 73 punti da Tim Gajser, a disposizione ce ne sono 100 e questo significa che allo sloveno basteranno due settimi posti per festeggiare, mentre in caso di vittoria in una delle due gare potrebbe anche finire diciottesimo nell’altra. Lo stesso Cairoli, commentando l’ultima domenica, si è detto soddisfatto per i due secondi posti ma ha anche ammesso che vincere il Mondiale sarà difficile; lo sappiamo ovviamente, ma speriamo che nella diretta del Gp Trentino 2020 della motocross il siciliano della KTM possa comunque farsi valere, magari rimandando il titolo di Gajser al prossimo weekend.

DIRETTA GP TRENTINO 2020 MOTOCROSS IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LE GARE

Ricordiamo che la diretta tv del Gp Trentino 2020 della motocross sarà garantita, sia per gara-1 che per gara-2, dai canali Rai Sport + e Rai Sport: sarà dunque sufficiente accendere il televisore e sintonizzarsi ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre per accedere all’evento. In più, la stessa televisione di stato fornisce la possibilità di assistere alle gare di Pietramurata in diretta streaming video: in questo caso bisognerà visitare il sito Rai Play dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MOTOCROSS GP TRENTINO 2020: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del Gp Trentino 2020 per la motocross è inevitabile partire dal fatto che il nostro Tony Cairoli non vince una gara ormai da tempo: per la precisione eravamo in gara-2 del Gp d’Europa, da quel momento il siciliano è salito sul podio soltanto quattro volte in dieci occasioni e, senza più timbrare il gradino più alto, non ha potuto tenere il passo di uno scatenato Gajser che, tanto per chiarire, dal quinto posto del Città di Mantova (fine settembre) non ha praticamente più sbagliato un colpo, ottenendo 12 podi consecutivi con la serie che si è spezzata proprio domenica in gara-2 a Pietramurata. Lo sloveno della Honda sta letteralmente volando, e merita decisamente di laurearsi campione del mondo; alle spalle di questi due piloti c’è Jeremy Seewer, ma lo svizzero ormai può solo sperare di strappare la seconda piazza a Cairoli perché il titolo rappresenta una chimera. E’ così aritmeticamente per il quarto della graduatoria, ovvero Romain Febvre; il quinto è Jorge Prado e di lui parleremo a parte, perché la sua sfortuna può essere associata (sia pure in un contesto del tutto diverso) a quella di Jeffrey Herlings che stava dominando una stagione cui ha dovuto rinunciare a causa di un grave infortunio.

