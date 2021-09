Diretta Motogp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Aragon 2021)

DIRETTA MOTOGP: QUARTARARO DEVE GUARDARSI LE SPALLE

Eccoci in diretta con la Motogp anche oggi, 12 settembre 2021 per la gara del Gran premio di Aragon 2021. Siamo dunque sul bel tracciato del Motorland, che dopo aver fatto da palcoscenico a belle battaglie occorse nelle prime prove libere come in qualifiche, ora è pronto a dare spazio alle scintille della gara finale, dove pure si metteranno in palio parecchi punti per il Mondiale piloti. Difficile immaginare chi oggi salirà sul podio, anche se nel weekend qualche segnale importante lo abbiamo avuto: pure l’impressione è che a Aragon può ancora accadere di tutto e chissà che venga rispettata la tradizione che vede vincitori qui solo piloti spagnoli, almeno nelle ultime otto edizioni del gran premio.

Difficile a dirsi, visto che la concorrenza è ampia: attenzione anzi in tal senso al pilota della Yamaha Fabio Quartararo che sta dominando ampiamente questo campionato della classe regina e certo punta alla diretta della Motogp di oggi per accrescere ulteriormente il suo vantaggio nella graduatoria dei piloti. El Diablo però non sarà il solo: Rins, i fratelli Espargaro, Miller, Bagnaia, e i veterani Marquez, Rossi e Vinales (che ha appena cambiato “casacca” passando all’Aprilia) sono davvero pronti a dare spettacolo. Vediamo però in primis quali saranno gli orari che caratterizzano la giornata di oggi, interamente dedicata alla diretta della Motogp. Segnaliamo dunque che per il Gran premio di Aragon 2021 subito i nostri beniamini saranno in pista alle ore 9.40 per il consueto warm up, mentre la gara, appuntamento più atteso, avrà inizio solo alle ore 14.00.

DIRETTA MOTOGP, STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

Vediamo come sarà possibile seguire la Motogp in diretta tv e streaming video. Ricordiamo allora subito che tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Aragon saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport Motogp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Motogp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio d’Aragon 2021 non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8: dunque gli appassionati della Motogp non potranno tutti vivere subito le emozioni della corsa.

Va poi detto che il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario vigente. Aggiungiamo che gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara Motogp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della Motogp sarà garantita pure sulla piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, lo abbiamo accennato prima: l’appuntamento con la gara del Gp d’Aragon 2021 della Motogp sarà questa volta in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi in successione dalle ore 17.30 (Motogp alle ore 20.00). Aggiungiamo che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @Motogp, così come la pagina Motogp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

A sorprendere tutti nelle qualifiche del GP di Aragon di MotoGP è stato Francesco Bagnaia, capace di passare alla storia del MotorLand con un tempo da record. Il pilota piemontese ha infatti conquistato la pole position infrangendo il primato che Marc Marquez deteneva dal 2015, un 1:46.322 per Pecco che potrà iniziare la gara dalla casella più ambita. Al suo fianco ci sarà il compagno Jack Miller e qualche metro più in là l’acerrimo rivale per il mondiale Fabio Quartararo, che dalla sua tiene ancora 59 punti di vantaggio e potrà cercare l’allungo definitivo nel fine settimana spagnolo.

Seconda fila per Marc Marquez, Jorge Martìn e Aleix Espargarò, mentre Enea Bastianini (alla prima Q2 in carriera in MotoGP) è riuscito a conquistare la terza fila al fianco di Mir e Pol Espargarò. A chiudere le file “top” ci sono poi Zarco, Nakagami e Binder che partiranno dalla quarta fila. Male Vinales e Rossi, che saranno costretti a partire dalla retrovie. Per entrambi si tratta di settima fila, tra i due a sorridere è lo spagnolo che comunque aprirà lo schieramento dalla penultima con il 19° posto in griglia. Peggio il “Dottore”, in penultima fila e al penultimo posto tra i piloti, col 21° posto davanti al solo Jake Dixon.

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE 3

La terza sessione di prove libere del GP di Aragon ha consegnato ottimi spunti e sorprese per quello che potrebbe essere il prosieguo del weekend nel deserto spagnolo di Alcaniz. La più rilevante è quella che arriva da Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha era di certo tra gli “sfavoriti” sulla pista del Motorland che mai è stata nelle corde del francese e della moto giapponese. Intanto la M1 è volata via tra le curve e i sali-scendi, conquistando il primo tempo in combinata con un gap di soli 23 millesimi dall’Aprilia- sorprendete e quanto mai scontata- di Aleix Espargarò. Il terzo tempo è stato registrato da Joan Mir, che ha “beffato” Bagnaia di appena 2 millesimi.

Bene anche le altre Ducati, con Miller e Martìn capaci di chiudere con quinto e sesto tempo della sessione davanti alla tre Honda di Pol Espargarò, Marc Marquez e Takaaki Nakagami. Prima Q2 conquistata da Enea Bastianini, che chiude il dream team Desmo con il decimo tempo. Sono rimasti invece esclusi Zarco, Oliveira, Rins, Rossi e Vinales, con quest’ultimo che ha studiato ancora di più nel dettaglio la sua V4 nella speranza di trovare le giuste chiavi di lettura per regalare ad Aprilia un fine settimana da incorniciare anche grazie al suo esordio.

DIRETTA MOTOGP: I NUMERI DEL GP DI ARAGON 2021

In attesa della diretta della Motogp per la gara live del Gran premio di Aragon 2021, ci pare certo indispensabile andare a dare a un occhio anche ai qualche statistica e numero che riguarda la prova che ci allieterà oggi pomeriggio. Come abbiamo accennato nei giorniscorsi, il Gp di Aragon 201 è tra gli “ingressi più recenti” del mondiale: è solo dal 2010 che si corre al Motorland e da allora il tracciato non è stato mai particolarmente toccato nelle sue caratteristiche fondamentali. Lungo complessivamente 5.100 km, il circuito presenta in tutto 17 curve, di cui 10 a sinistra e sette a destra e pure la pista presenta una larghezza di 15 metri: il rettilineo principale invece misura 968 m.

Dal punto di vista tecnico il tracciato di Aragon, disegnato dal tedesco Hermann Tilke, ci appare come piuttosto impegnativo, ma dove pure i freni non saranno messi eccessivamente a dura prova. La staccata più dura è alla curva 16, dove solitamente le moto della classe regina arrivano a 330 km/h e frenano fino a 166 km/h, per una decelerazione di circa 1.6g. Da segnalare che pure risulta impegnativa e divertente da vedere anche la parte mista, con una serie ravvicinata di staccate minori. Aggiungiamo che oggi per la gara del Gp di Aragon 2021 i nostri beniamini della Motogp compiranno 23 giri per coprire nel complesso 116.8 km fino alla bandiera a scacchi. Ma ora torniamo al presente e mettiamoci comodi davanti alla tv: la diretta Motogp della gara e del warm up del Gran Premio d’Aragon 2021 sta per cominciare…



