Diretta MotoGp/ Gara live streaming video Gp Americhe 2023: via al warm-up!

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO DELLE AMERICHE 2023: VIA AL WARM-UP

A una manciata di ore dalla partenza del Gran Premio delle Americhe, i piloti della MotoGp hanno la possibilità di saggiare le condizioni della pista di Austin – in questo momento splende il sole ma la temperatura si è decisamente abbassata rispetto a ieri – con la sessione di warm-up che quest’anno è stata accorciata da 20 a 10 minuti. Giusto il tempo di percorrere qualche giro ad andatura più o meno sostenuta, con l’obiettivo di capire quale potrebbe essere la combinazione di gomme ideale per la gara tenendo presente che nel pomeriggio farà sicuramente molto più caldo. Questo breve turno sarà un banco di prova per Jorge Martín e Álex Márquez: il portacolori del team Pramac è alle prese con i postumi di un attacco influenzale mentre il pilota del team Gresini ha addirittura vomitato durante la Sprint Race e per questo motivo avrebbe perso il controllo della sua Ducati, finendo a terra. La loro partecipazione alla corsa non è comunque in dubbio ed entrambi possono puntare a un piazzamento molto importante. {agg. di Stefano Belli}

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Austin saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio delle Americhe 2023 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta del Motogp di Austin non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, quindi tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa non in diretta ma solamente in differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Americhe 2023 della MotoGp da Austin non sarà in diretta su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi dalle ore 20.00 (la MotoGp alle 23.00), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

AL VIA LA DIRETTA DEL WARM-UP MOTOGP AD AUSTIN: BAGNAIA CERCA IL RITMO

Deve “solo” mantenere il ritmo caldo dimostrato ieri con Pole Position e Gara Sprint Race vinta e il “più” sarà fatto: al via il warm-up della MotoGp con Pecco Bagnaia che fin da subito cercherà il ritmo giusto della sua performante Ducati in quel di Austin dove finora è riuscito ad accecare tutte le mosse. Nell’asfalto complicato del Gp delle Americhe dove buche e vento la fanno spesso da padrone, la MotoGp si prepara alla grande gara di questa sera.

Occhi puntati ovviamente sul campione del mondo 2022 che ha ripreso da dove aveva lasciato nella prima gara dell’anno, non sbagliando praticamente nulla: pesa la scivolata in Argentina per cui fin da questo warm-up servirà piena concentrazione per trovare il ritmo giusto con cui scattare in gara questa sera. Fari anche su Marzo Bezzecchi, solo sesto nella Sprint Race e ora con un solo punto di vantaggio su Bagnaia in classifica, così come occorrerà capire se il passo di Rins visto ieri in Honda servirà per fare un’altra grande gara. (agg. di Niccolò Magnani)

DIRETTA MOTOGP: BAGNAIA E BEZZECCHI TRA I FAVORITI?

Domenica 16 aprile per gli appassionati di motori sarà una lunga attesa della sera, la diretta MotoGp sarà infatti la grande protagonista della prima serata italiana con la gara del Gran Premio delle Americhe 2023 sul circuito di Austin, in Texas, cioè il Circuit of the Americas che ospita il terzo appuntamento stagionale per il Motomondiale, che fa tappa negli Stati Uniti dopo il weekend portoghese dominato dal campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia e quello in Argentina che ha invece esaltato Marco Bezzecchi. Grandi gioie quindi finora per l’Italia dalla diretta MotoGp, ad Austin ieri abbiamo vissuto la Sprint ma naturalmente il piatto principale di questo Gran Premio ci attende oggi.

La domenica infatti è rimasta tradizionale e quindi possiamo adesso presentare senza ulteriori indugi gli orari della diretta MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 21.00 italiane, considerate le sette ore di fuso orario che ci separano da Austin, dove dunque si gareggerà alle ore 14.00 locali che sono il tradizionale orario per la partenza della gara della classe regina, anche in questo nuovo Mondiale. La diretta MotoGp però sarà aperta dal warm-up del mattino: ad inizio stagione ogni occasione per provare è particolarmente significativa, anche se da quest’anno i minuti a disposizione saranno solamente dieci, per una sessione brevissima con appuntamento fissato per le ore 16.45 italiane.

DIRETTA MOTOGP, COMMENTO ALLA SPRINT RACE DI IERI

Non è una stata una Sprint Race memorabile, quella della Motogp di Austin, ma questi 10 giri – una sorta di antipasto, tanto per gradire – sono stati certamente più spettacolari ed emozionanti di una qualunque sessione di prove libere. Per cui Domenicali che propone di abolirle del tutto forse non si è bevuto completamente il cervello – anche se per i puristi e per i veri appassionati di motorsport si tratta di una bestemmia – ma se davvero si vuole perseguire questa strada, perché non istituire allora un campionato a parte per questa tipologia di gare, con un proprio sistema di punteggio e una classifica completamente slegata da quella dei Gran Premi? Così si preserverebbe anche l’unicità dell’evento che sta molto a cuore ai seguaci di vecchia data.

Francesco Bagnaia ha dimostrato che in condizioni climatiche “normali” e senza Marc Márquez nei paraggi che butta giù i colleghi manco fossero birilli del bowling non ce n’è per nessuno. Il campione del mondo in carica della MotoGp si è dovuto difendere dall’attacco di Álex Rins al via, è vero, ma poi ha imposto un ritmo forsennato e insostenibile per chiunque. I suoi più immediati inseguitori, che si trovavano a pochi decimi di ritardo, hanno poi perso un mucchio di tempo mentre si sorpassavano a vicenda, spianando così la strada a Pecco che ha vinto indisturbato e oggi proverà a fare il bis.

Lo spagnolo del team LCR si è preso la piazza d’onore, terzo gradino del podio per l’influenzato Jorge Martín che dalla dodicesima posizione sulla griglia ha dato vita a una rimonta entusiasmante, se non fosse caduto per due volte in qualifica sicuramente se la sarebbe giocata con il centauro torinese. Un paio di sbavature hanno impedito ad Aleix Espargaró di andare oltre il quarto posto, ma è andata decisamente peggio a Fabio Quartararo e Álex Márquez che sono caduti e di fatto si sono auto-eliminati. Anche i due piloti del team Mooney-VR46, Marco Bezzecchi e Luca Marini, meriterebbero una tirata d’orecchie per essersi addormentati alla partenza, visto che avevano tutte le carte in regola per primeggiare e si sono ritrovati a sgomitare per un piazzamento di rincalzo. Siamo sicuri che avranno modo di rifarsi con gli interessi, considerando l’imbarazzante superiorità della Ducati sulla concorrenza.

DIRETTA MOTOGP: GP AMERICHE 2023, LE INFO TECNICHE

L’appuntamento più atteso della diretta MotoGp sarà naturalmente quello con la gara della classe regina per il Gran Premio delle Americhe 2023 ad Austin, corsa che si svilupperà sulla distanza di 20 giri per un totale di 110,3 km, dal momento che ogni giro del lungo tracciato del Circuit of the Americas della città texana misura 5,514 chilometri con un totale di venti curve, delle quali undici verso sinistra e nove a destra. Tra le caratteristiche salienti di questa pista che fu costruita nel 2012 su progetto del celebre architetto tedesco Hermann Tilke per ospitare sia la Formula 1 (fin da quell’anno) e anche il Motomondiale – che sbarcò in Texas a partire dal 2013 – spicca certamente una salita di 41 metri di dislivello con un’impressionante inclinazione al termine del rettilineo principale seguita da una curva a sinistra.

Il circuito è uno dei più completi, con parti molto veloci e tratti invece decisamente più guidati: un mix che è nato prendendo ispirazioni da numerosi tracciati di tutto il mondo e che funziona, tanto che ormai Austin è diventata una costante nei calendari di entrambi i Mondiali (salvo il periodo Covid), fatto che non è mai banale in America per le due massime categorie “europee” per eccellenza negli sport motoristici. Sappiamo che da queste parti il dominatore è Marc Marquez; sappiamo che l’anno scorso vinse Enea Bastianini; sappiamo che purtroppo stavolta sono entrambi assenti: chi vincerà quindi stavolta? Staremo a vedere cosa succederà oggi adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio delle Americhe 2023 sul circuito di Austin sta per cominciare…











