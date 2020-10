Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Aragon 2020)

Oggi la diretta MotoGp torna con il Gran Premio di Aragon 2020 dal circuito del Motorland Aragon, prima tappa delle quattro consecutive in programma in terra spagnola da qui a metà novembre, prima delle due consecutive in Aragona, seconda della tripletta d’ottobre cominciata a Le Mans domenica scorsa e decimo evento nel calendario iridato del Motomondiale 2020. Questa stagione è sempre più particolare e gli imprevisti si susseguono uno dopo l’altro: la positività di Valentino Rossi al Coronavirus fa in modo che nella classe regina non sia in gara nemmeno un campione del Mondo MotoGp, mentre la ben nota assenza di Marc Marquez aveva già determinato il fatto che oggi ci sarà un vincitore inedito per il Gran Premio d’Aragona, mai vinto in MotoGp dai piloti in gara oggi (e nemmeno da Rossi). Si procede dunque fra colpi di scena che fuori dalla pista purtroppo sono spesso sgradevoli, comunque lo spettacolo e le emozioni saranno certamente garantiti: eccovi dunque da tenere ben presenti tutti gli orari della diretta MotoGp. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica con la classe regina sarà con il warm-up alle ore 9.40 e fino alle 10.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in particolare per chi magari ieri non è uscito benissimo dalle qualifiche.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio di Aragon 2020, la corsa sul circuito del Motorland Aragon che costituisce il decimo appuntamento della stagione del Motomondiale. La MotoGp dunque torna protagonista anche in streaming e tv su questa pista che aprirà l’ennesima doppietta con due gare consecutive che saranno disputate appunto ad Aragon, oggi e anche domenica prossima. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito spagnolo saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio di Aragonranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, ma bisognerà accontentarsi delle differite. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo.

DIRETTA MOTOGP: LE QUALIFICHE

Dalla paura per il volo nelle prove libere alla gioia per un’altra pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Aragona: si può riassumere così il sabato di Fabio Quartararo che in mattinata ha assaggiato l’asfalto dopo essere stato disarcionato dalla sua Yamaha nel corso della FP3, una caduta che poteva lasciare il segno e rischiava addirittura di estrometterlo dai giochi. Fortunatamente il centauro francese se l’è cavata con una gran botta al fondoschiena, un po’ di antidolorifico e il Diablo è risalito subito in sella dettando legge anche ad Aragon con il tempo di 1’47”076. Nulla da fare per Maverick Vinales che non è andato oltre la seconda piazzola sulla griglia di partenza, se non perderà un mucchio di terreno a inizio gara – come gli capita troppo spesso – sarà un cliente scomodissimo per il successo. Fa davvero piacere rivedere in prima fila uno come Cal Crutchlow che in questo 2020 tra infortuni e una moto non all’altezza era scivolato nel dimenticatoio. La Honda comincia finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel e con il ritorno di Marc Marquez la casa giapponese potrebbe fare da arbitro nella corsa verso il titolo. Dalla quale rischia seriamente di chiamarsi fuori Andrea Dovizioso che non è riuscito a superare la Q1 ed è rientrato ai box furibondo, si sente abbandonato dalla Ducati e anche il malinteso in pista con Danilo Petrucci – i due si sono ostacolati anziché aiutarsi a vicenda nel gioco delle scie – fa capire come all’interno della Casa di Borgo Panigale gli animi siano tutt’altro che rilassati. Dalla tredicesima posizione dello schieramento il forlivese è chiamato a un’altra difficilissima rimonta e dovrà confidare negli errori di chi lo precede. Per le speranze di vittoria gli italiani – orfani di Valentino Rossi fermato dal Covid – si affidano a Franco Morbidelli, il migliore dei nostri.

DIRETTA MOTOGP: I DATI DEL CIRCUITO

I semafori poi si spegneranno alle ore 14.00, la diretta MotoGp infatti torna al suo più classico orario europeo per quanto riguarda la partenza della gara della classe regina MotoGp nel Gp Aragon 2020, corsa che si svilupperà sulla distanza di 23 giri per un totale di 116,8 km, dal momento che ogni giro del tracciato del Motorland Aragon misura 5,078 chilometri. Ricordando altri dati statistici relativi al circuito di Aragon, ecco ad esempio che il rettilineo più lungo è quello che porta dalla curva 15 alla curva 16 (a gomito verso sinistra) e misura 968 metri, mentre è più breve il rettilineo dei box e dell’arrivo. Le curve, a questo proposito, sono in tutto 17: di queste, dieci sono verso sinistra e sette verso destra, concentrate nella prima parte che è decisamente tortuosa, mentre nella parte finale si affronta appunto il lungo rettilineo e poco dopo quello del traguardo, che sono naturalmente i due punti nei quali può essere più facile cercare il sorpasso su questo circuito disegnato, come tanti altri negli ultimi anni, da Hermann Tilke.

DIRETTA MOTOGP: L’ANNO SCORSO

Facendo un passo indietro alla gara di dodici mesi fa, bisogna parlare di un Marc Marquez in trionfo già dal sabato, dal momento che il campione del Mondo coquistò la pole position sulla griglia di partenza, il che gli diede la base di partenza ideale per conquistare poi anche il successo in gara con la bellezza di quasi cinque secondi di vantaggio sui Andrea Dovizioso. Gara comunque positiva per il Dovi, perché il secondo posto di Aragon arrivò per il forlivese risalendo da una scomodissima decima posizione sulla griglia. Il podio era stato per due terzi della Ducati: c’era stata gloria infatti anche per Jack Miller e per il team Pramac, con l’australiano sul terzo gradino del podio a circa cinque secondi e mezzo dal vincitore Marquez. Indiscutibilmente Marc fu il dominatore di Aragon nel 2019 e la sua assenza è dunque pesante: la Spagna punterà soprattutto su Maverick Vinales, che l’anno scorso aveva chiuso al quarto posto davanti a Fabio Quartararo, che oggi è il primo favorito per la conquista del titolo iridato in un 2020 che però si diverte a smentire tutti i pronostici. Meglio allora non sbilanciarsi troppo e mettersi piuttosto a vedere cosa succederà oggi: infatti adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Aragona 2020 sul circuito di Aragon sta per cominciare…



