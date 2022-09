Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Aragon 2022)

Oggi la diretta MotoGp torna con il Gran Premio di Aragon 2022 dal circuito del Motorland Aragon: domenica 18 settembre potrebbe essere uno snodo di notevole importanza per il Motomondiale, che giunge al suo quindicesimo atto, il terzo dei quattro stagionali in terra spagnola e soprattutto il primo di una tripletta di gare consecutive che poi proseguirà in Asia (Giappone e Thailandia) e naturalmente avrà un peso enorme per decretare le sorti del Mondiale MotoGp 2022, che vede il nostro Francesco Bagnaia in grande rimonta nei confronti del francese Fabio Quartararo, campione del Mondo in carica e leader della classifica iridata, grazie alle ultime quattro vittorie consecutive di Pecco.

La superiorità globale della Ducati era probabilmente evidente già dalla prima parte della stagione, ma ai piloti dei Borgo Panigale mancava sempre qualcosa, così Quartararo traendo sempre il massimo dalla sua Yamaha è andato in fuga e alla metà di giugno sembrava ormai inavvicinabile. Assen ha segnato però la svolta e da quel momento Bagnaia ha già recuperato tantissimo terreno: ora bisogna continuare così, magari ricordando che l’anno scorso fu proprio Bagnaia a vincere sul tracciato del Motorland Aragon di Alcaniz, dove il primo appuntamento di questa domenica con la diretta MotoGp sarà come sempre con il warm-up alle ore 9.40 e fino alle 10.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in particolare per chi magari ieri non è uscito benissimo dalle qualifiche.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito del Motorland Aragon saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio d’Aragona saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa negli orari “veri” di tutte le classi.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Aragona 2022 della MotoGp sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: I DATI DEL CIRCUITO

I semafori poi si spegneranno alle ore 14.00, la diretta MotoGp infatti rispetta naturalmente il classico orario europeo per quanto riguarda la partenza della gara della classe regina MotoGp nel Gp Aragon 2022, corsa che si svilupperà sulla distanza di 23 giri per un totale di 116,8 km, dal momento che ogni giro del tracciato del Motorland Aragon misura 5,078 chilometri. Ricordando altri dati statistici relativi al circuito di Aragon, ecco ad esempio che il rettilineo più lungo è quello che porta dalla curva 15 alla curva 16 (a gomito verso sinistra) e misura 968 metri, mentre è più breve il rettilineo dei box e dell’arrivo.

Le curve, a questo proposito, sono in tutto diciassette: di queste, dieci sono verso sinistra e sette verso destra, concentrate nella prima parte che è decisamente tortuosa, mentre nella parte finale si affronta appunto il lungo rettilineo e poco dopo quello del traguardo, che sono naturalmente i due punti nei quali può essere più facile cercare il sorpasso su questo circuito disegnato, come tanti altri negli ultimi anni, da Hermann Tilke all’interno di una vera e propria cittadella dedicata ai motori, per valorizzare una zona poco abitata della Spagna, tanto che la cornice non riesce mai ad essere all’altezza degli altri Gran Premi iberici.

DIRETTA MOTOGP: L’ANNO SCORSO

Facendo un passo indietro alla gara di dodici mesi fa che caratterizzò la diretta MotoGp in Aragona, bisogna parlare di un Francesco Bagnaia in trionfo già dal sabato, dal momento che il pilota italiano della Ducati ufficiale conquistò la pole position sulla griglia di partenza, il che gli diede la base di partenza ideale per conquistare poi anche il successo in gara, sia pure con meno di un secondo di vantaggio su Marc Marquez. Gara dunque praticamente perfetta per Pecco, a differenza di Fabio Quartararo, che non riuscì ad andare oltre un anonimo ottavo posto, un epilogo che in questo 2022 sarebbe straordinario per rendere sempre più credibile la rimonta iridata della Ducati.

Il terzo gradino del podio era andato alla Suzuki con Joan Mir, poi è da ricordare anche il quarto posto di Aleix Espargaro in sella alla sua Aprilia, che stava ponendo le basi per la grande crescita mostrata poi nel 2022. Meglio tuttavia non sbilanciarsi troppo e mettersi piuttosto a vedere cosa succederà oggi, quando la posta in palio è davvero alta: infatti adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Aragona 2022 sul circuito del Motorland Aragon sta per cominciare…











