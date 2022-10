Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Australia 2022)

Oggi la diretta MotoGp ci terrà compagnia con il Gran Premio d’Australia 2022 dal circuito di Phillip Island: gli orari purtroppo saranno molto scomodi, ma domenica 16 ottobre potrebbe essere un momento decisivo per il Motomondiale, che giunge al suo diciottesimo e terzultimo atto, che si disputa su una pista sulla quale si torna per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus, una variabile in più da tenere in considerazione. La volata per il titolo iridato è ormai equilibratissima, perché in Thailandia Francesco Bagnaia si è portato due soli punti da Fabio Quartararo e di conseguenza d’ora in poi ogni minimo dettaglio potrebbe fare la differenza nel Mondiale MotoGp 2022.

La superiorità globale della Ducati è indiscutibile, ma Quartararo finora è riuscito a rimanere davanti con una maggiore costanza e soprattutto meno errori. Da Assen in poi tuttavia Bagnaia ha già recuperato tantissimo terreno e sulla carta potrebbe essere il favorito nel rush finale, dove però tutto avrà una valenza speciale e sarà fondamentale l’aspetto psicologico. Ora l’inseguimento riparte da Phillip Island, dove il primo appuntamento di questa domenica con la diretta MotoGp sarà come sempre con il warm-up alle ore 0.40 della notte fra sabato e domenica, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti su una pista dove non si corre più dal 2019.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Phillip Island saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio d’Australia non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, quindi tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa ma solamente in differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Australia 2022 della MotoGp sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi dalle ore 11.05 (la MotoGp alle 14.15), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP AUSTRALIA: DATI E CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO

I semafori poi si spegneranno alle ore 5.00 del mattino italiano, quando è in programma la partenza della gara del GP Australia 2022 per la classe regina, per i tifosi sarà una levataccia ma oggi la diretta MotoGp è imperdibile. La corsa si svilupperà sulla distanza di 27 giri per un totale di 120,096 km, dal momento che ogni giro del tracciato australiano misura 4,448 chilometri. Ricordando altri dati statistici relativi al circuito di Phillip Island, ecco ad esempio che il rettilineo più lungo è quello del traguardo, che misura 900 metri. Le curve sono in tutto 12: di queste, sette sono verso sinistra e cinque verso destra.

Saliscendi in riva al mare, il panorama è senza dubbio fra i migliori del Motomondiale e la pista non è da meno con i suoi curvoni veloci e anche due tornantini, per non farsi mancare nulla. Qui abbiamo quasi sempre assistito a gare spettacolari, che hanno esaltato il talento soprattutto di Valentino Rossi e Casey Stoner. Il Dottore qui ha vissuto tante gare memorabili, su tutte probabilmente l’epico duello con Sete Gibernau nel 2004 che gli consegnò il primo titolo in sella alla Yamaha. La pista è tra le più veloci dell’intera stagione, grazie anche all’assenza di brusche frenate.

DIRETTA MOTOGP, GP AUSTRALIA: L’ULTIMA VOLTA

Panorama e cornice di tifo sono eccellenti, inutile però dire che la diretta MotoGp proporrà una situazione completamente diversa rispetto all’ultima volta che si corse a Phillip Island. La pole position ad esempio era andata a Maverick Vinales, che nel 2019 era pilota ufficiale Yamaha, mentre la vittoria poi andò a Marc Marquez nell’anno del suo ultimo (per ora) titolo iridato. Sul podio salirono anche Cal Crutchlow con la Honda del team di Lucio Cecchinello e Jack Miller, ai tempi già in Ducati ma con il team Pramac.

Fabio Quartararo era scattato dalla seconda casella sulla griglia di partenza ma fu costretto a ritirarsi per un incidente già al primo giro, mentre Francesco Bagnaia raccolse un fantastico quarto posto, che fu per lui nettamente il migliore risultato dell’intera stagione del debutto in MotoGp dopo il Mondiale Moto2 vinto l’anno precedente. Aleix Espargaro infine era stato decimo con l’Aprilia. Adesso tuttavia è giunto il tempo di pensare solamente alla stretta (e fondamentale) attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara del Gran Premio d’Australia 2022 sul circuito di Phillip Island sta per cominciare…











