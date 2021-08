Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Austria 2021)

La diretta MotoGp oggi, domenica 15 agosto, ci propone il Gran Premio d’Austria 2021, per la seconda domenica consecutiva dunque siamo sul circuito del Red Bull Ring che sorge fra le località di Zeltweg e Spielberg, tracciato sulle colline della Stiria che ospita l’undicesimo appuntamento con il Motomondiale 2021, che era stato di scena al Red Bull Ring anche settimana scorsa per una doppietta dovuta a forze di causa maggiore alle quali siamo ormai abituati. Il Gran Premio nazionale austriaco è stato preceduto dal Gp Stiria (alla seconda apparizione dopo quella del 2020), che è stato vinto a sorpresa dallo spagnolo Jorge Martin in sella alla Ducati Pramac. Si conferma dunque il fatto che in MotoGp l’Austria sia un feudo per la Ducati, che ha vinto con tre piloti differenti in cinque edizioni dal ritorno di Zeltweg nel 2016 grazie a tre successi di Andrea Dovizioso, più una affermazione a testa per Andrea Iannone e Jorge Lorenzo.

Sarà la volta buona per rilanciare la sfida a Fabio Quartararo da parte di Francesco Bagnaia, Jack Miller e Johann Zarco? L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della MotoGp in Europa. Ricordiamo pure che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se non mancano ormai i dati sulla pista del Red Bull Ring.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La MotoGp dunque torna protagonista anche in streaming e tv sul tracciato che è protagonista per due domeniche consecutive del Motomondiale, nel cui paddock hanno tenuto banco l’addio di Valentino Rossi a fine stagione e poi anche il caso Vinales. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito del Red Bull Ring saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio d’Austria non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque gli appassionati della MotoGp non potranno tutti vivere subito le emozioni della corsa.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Austria 2021 della MotoGp sarà questa volta in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi in successione dalle ore 16.30 (MotoGp alle ore 19.30), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky non avranno dunque a disposizione in tempo reale le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LE QUALIFICHE

Fabio Quartararo sembrava aver messo in riga tutti quanti con un giro stratosferico, invece Jorge Martin sul filo di lana è riuscito a tirar fuori un altro coniglio dal suo cilindro e si è preso la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento della stagione 2021 di MotoGp. Il rookie spagnolo – che si era comunque dovuto sudare l’ingresso in Q2 dopo aver commesso qualche errore di troppo al mattino che lo aveva relegato fuori dalla top 10 – del team Pramac bissa quindi l’exploit di sette giorni fa al Red Bull Ring, sperando di ripetersi anche in gara – dove è prevista pioggia o se non altro condizioni climatiche molto variabili. Supportato ovviamente da una Ducati che da queste parti ha sempre dato la paga agli altri costruttori, Honda e Yamaha compresi (chiedere lumi a Marquez che per due volte si era dovuto inchinare a un monumentale Dovizioso).

La Casa di Borgo Panigale esulta anche per il terzo posto di Francesco Bagnaia che vuole riscattare la brutta prestazione di domenica scorsa – quando sbagliò completamente la scelta delle gomme scivolando nelle retrovie – e può fare affidamento anche su Johann Zarco e Jack Miller che assieme a Marc Marquez occuperanno la seconda fila. Chi non ha motivi per sorridere è la Suzuki: solo settimo Joan Mir, ancora peggio è andata ad Alex Rins che non ha nemmeno superato il taglio della Q1. Un sabato da dimenticare per gli italiani, al netto del ducatista torinese: tolto Bagnaia il migliore dei nostri è stato Enea Bastianini, quindicesimo, più indietro Luca Marini, Valentino Rossi e Danilo Petrucci, peggio di loro soltanto Cal Crutchlow.

DIRETTA MOTOGP: I NUMERI DEL GP AUSTRIA 2021

In attesa della diretta MotoGp per l’odierno Gran Premio d’Austria 2021, ricordiamo adesso i dati essenziali della gara che andrà in scena nel primo pomeriggio al Red Bull Ring, che dal punto di vista pratico sarà ovviamente caratterizzata dalle stesse modalità di settimana scorsa: a Zeltweg la corsa si disputerà sulla distanza di 28 giri per un totale di 120,9 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato austriaco misura solamente 4,318 chilometri con dieci curve, di cui appena tre a sinistra e sette a destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista del Red Bull Ring, un tracciato che esalta la velocità pura e che proprio per questo motivo è sempre piaciuto alla Ducati da quando è tornato nel calendario del Campionato del Mondo della MotoGp. Parlando della Ducati e del feeling con Zeltweg, va ricordata la vittoria di Andrea Iannone cinque anni fa, nella gara che ha segnato appunto il ritorno di Zeltweg dopo una lunghissima assenza, il meraviglioso successo colto da Andrea Dovizioso nel 2017 al termine di un memorabile duello con Marc Marquez risolto solamente all’ultima curva – e non sarà l’unica volta – e il successo nel 2018 di Jorge Lorenzo, una delle rare soddisfazioni per il binomio Lorenzo-Ducati, la cui storia non è stata quasi mai facile. Poi sono arrivati altri due trionfi per Dovizioso, che si impose qui sia nel 2019 sia nel 2020, ultimo guizzo della sua avventura ormai al capolinea con la Ducati.

DIRETTA MOTOGP: SETTIMANA SCORSA

Le vittorie della Ducati al Red Bull Ring non si limitano tuttavia al Gran Premio d’Austria, infatti domenica scorsa al Gran Premio di Stiria ha vinto per l’ennesima volta Borgo Panigale, sia pure forse con il nome meno atteso cioè il già citato Jorge Martin. Una vittoria d’altronde più che meritata per il centauro iberico fin dal sabato, quando si prese in modo più che autorevole la pole position davanti all’altra Ducati di Francesco Bagnaia e alla Yamaha del leader della classifica, Fabio Quartararo. In gara lo spagnolo però è riuscito ad andare oltre le aspettative, vincendo con un margine di un secondo e mezzo sulla Suzuki di Joan Mir e addirittura quasi 10 secondi su Quartararo, che comunque con la sua terza posizione aveva consolidato il primato in classifica. Gara da dimenticare invece per gli italiani, con Bagnaia che fu il migliore dei nostri ma appena undicesimo. Così andò appena una settimana fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito austriaco, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Austria 2021 sul circuito del Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…



