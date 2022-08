Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Austria 2022)

La diretta MotoGp oggi, domenica 21 agosto, è di nuovo in scena grazie al Gran Premio d’Austria 2022 sul circuito del Red Bull Ring, che sorge fra le località di Zeltweg e Spielberg, storicamente note a tutti gli appassionati degli sport motoristici. Il tracciato sulle colline della Stiria ospita il tredicesimo appuntamento con il Motomondiale 2022, a differenza degli ultimi due anni non sarà una doppietta di eventi come l’Austria ci aveva abituati nei due calendari stravolti dalla pandemia di Coronavirus ma questa va sicuramente considerata una buona notizia. A proposito di calendario, c’è pure stata l’inversione con Silverstone, che ha già ospitato la MotoGp con la vittoria di Francesco Bagnaia, che ha così ridotto il gap dal leader iridato Fabio Quartararo.

Fondamentale è tuttavia dare tutte le indicazioni per seguire al meglio la diretta MotoGp e allora ricordiamo che l’appuntamento principale della domenica con il Gran Premio d’Austria 2022 è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della MotoGp in Europa. Ricordiamo pure che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se non mancano ormai i dati sulla pista del Red Bull Ring.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito del Red Bull Ring saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio d’Austria non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa ma solo in differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Austria 2022 della MotoGp sarà questa volta in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi dalle ore 14.00 e la MotoGp alle ore 17.00, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: I NUMERI DEL GP AUSTRIA 2022

In attesa della diretta MotoGp per l’odierno Gran Premio d’Austria 2022, ricordiamo adesso i dati essenziali della gara che andrà in scena al Red Bull Ring: a Zeltweg la corsa si disputerà sulla distanza di 28 giri per un totale di 120,9 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato austriaco misura solamente 4,318 chilometri con dieci curve, di cui appena tre a sinistra e sette a destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista del Red Bull Ring, un tracciato che esalta la velocità pura e che proprio per questo motivo è sempre piaciuto alla Ducati da quando è tornato nel calendario del Campionato del Mondo della MotoGp.

Parlando della Ducati e del feeling con Zeltweg, va ricordata la vittoria di Andrea Iannone cinque anni fa, nella gara che ha segnato appunto il ritorno dell’Austria dopo una lunghissima assenza, il meraviglioso successo colto da Andrea Dovizioso nel 2017 al termine di un memorabile duello con Marc Marquez risolto solamente all’ultima curva – e non sarà l’unica volta – e il successo nel 2018 di Jorge Lorenzo, una delle rare soddisfazioni per il binomio Lorenzo-Ducati, la cui storia non è stata quasi mai facile. Poi sono arrivati altri due trionfi per Dovizioso, che si impose qui sia nel 2019 sia nel 2020, ultimo guizzo della sua avventura ormai al capolinea con la Ducati. L’anno scorso invece fu Jorge Martin a regalare una gioia alla Ducati al Red Bull Ring, sia pure con il team satellite Pramac e in occasione del cosiddetto Gran Premio di Stiria.

DIRETTA MOTOGP: L’ANNO SCORSO

Il dominio della Ducati al Red Bull Ring per quanto riguarda la diretta MotoGp del Gran Premio d’Austria “nazionale” si è infatti interrotto l’anno scorso, quando trionfarono i padroni di casa della KTM, grazie al successo del sudafricano Brad Binder. Le qualifiche a dire il vero avevano per l’ennesima volta esaltato la Ducati sul Red Bull Ring grazie alla pole position proprio di Jorge Martin con il tempo di 1’22”643 in sella alla sua moto di Borgo Panigale del team Pramac, davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo, secondo con appena una manciata di millesimi di ritardo dal leader sulla griglia di partenza MotoGp, con il terzo posto per la Ducati del nostro Francesco Bagnaia per completare la prima fila.

La domenica tuttavia esaltò la KTM e Brad Binder, capace di infilare una eccezionale rimonta dalla decima casella sulla griglia per andare a cogliere il secondo successo in carriera nella classe regina dopo quello del 2020 in Repubblica Ceca. Il secondo posto era andato alla Ducati di Pecco Bagnaia, mentre terzo fu proprio l'autore della pole position Jorge Martin e Fabio Quartararo chiuse solamente al settimo posto. Così andò un anno fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista del circuito austriaco, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d'Austria 2022 sul circuito del Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…











