DIRETTA MOTOGP/ Gara live e streaming video: Gp Catalogna, trionfa Oliveira!

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2021: GP CATALOGNA, TRIONFA OLIVEIRA!

La diretta della Motogp per il Gran premio di Catalogna 2021 è terminata e sulla pista di Barcellona si è fatto registrare il trionfo di Miguel Oliveira, che ha di fatto condotto la gara dall’inizio alla fine. Molto sfortunato Fabio Quartararo che si è ritrovato negli ultimi giri con la tuta aperta, a volare via è stato l’airbag del petto ed il francese ha terminato la gara con la cerniera aperta, condizione non certo ideale e che gli ha fatto perdere il podio anche a causa di una penalità di 3” per un taglio di pista, col transalpino che ha chiuso quarto dietro Zarco e Miller, rispettivamente in seconda e terza posizione su Ducati Pramac e su Ducati. Ancora una giornata storta per Valentino Rossi, costretto al ritiro dopo una caduta in Curva-10, mentre occupava comunque una non esaltante decima posizione. Tra gli italiani il primo è “Pecco” Bagnaia al settimo posto, poi Morbidelli nono, Bastianini decimo, 12° Marini, 15° Savadori, out per caduta dunque Rossi e Petrucci. Dopo questa gara sulla pista catalana la classifica del Mondiale vede comunque sempre Quartararo al comando a quota 118 punti, ma l’altro francese Zarco lo tallona a -17. Terzo Miller a -28 da Quartararo, quarto Bagnaia a -30, quinto Mir a -42. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2021: GP CATALOGNA, DUELLO OLIVEIRA-QUARTARARO

La diretta della Motogp per il Gran premio di Catalogna 2021 prosegue e arrivati a metà gara, con 12 giri su 24 completati, prosegue sulla pista di Barcellona l’appassionante testa a testa per la vetta tra il portoghese Oliveira su KTM e la Yamaha di Fabio Quartararo. Miguel Oliveira era stato raggiunto dal francese ma è riuscito a trovare un nuovo strappo che l’ha riportato 3 decimi avanti rispetto a Quartararo, sfruttando la miglior performance dell’anteriore. Terzo Mir e quarto Miller e anche loro sono molto vicini e in lotta per il gradino più basso del podio, tra gli italiani Bagnaia è settimo a 4 secondi da Olivera, oltre 7 secondi di distanza per Morbidelli, difficile pensare a un exploit dei nostri piloti arrivati a questo punto della gara. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2021: GP CATALOGNA, BRUTTA CADUTA PER MARQUEZ!

La diretta della Motogp per il Gran premio di Catalogna 2021 è entrata nel vivo e sulla pista di Barcellona cominciano a ruggire i piloti alle spalle della KTM di Olivera che continua a dettar legge. Fabio Quartararo però dopo la brutta partenza si è ripreso il secondo posto e vuole partire a caccia del portoghese in quello che potrebbe rivelarsi un duello appassionante. A 1″2 dal pilota lusitano ora c’è appunto la Yamaha di Quartararo, a 1″4 Mir (Suzuki), a 1″8 Miller (Ducati). Brutta caduta per Marc Marquez che sulla sua Honda è andato giù in Curva-10 quando era in settima posizione, sono andati giù anche Pol Espargarò e Danilo Petrucci. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2021: GP CATALOGNA, SEMAFORO VERDE!

La diretta della Motogp per il Gran premio di Catalogna 2021 è ufficialmente partita sulla pista di Barcellona e subito non mancano le sorprese. Fabio Quartararo, partito in pole position, sfila in sesta posizione mentre in testa va la KTM di Oliveira, che conferma le ottime sensazioni già messe in mostra nelle due giornate di prova e qualifiche. Dopo i primi quattro giri completati Oliveira conduce la gara con 4 decimi di vantaggio su Miller (Ducati), 6 su Aleix Espargarò (Aprilia), 8 su Mir (Suzuki). quindi duello Zarco-Quartararo per il quinto posto, Marc Marquez (Honda) sorpassa Vinales (Yamaha) in settima posizione, al momento attardati gli italiani. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2021: GP CATALOGNA, SI COMINCIA!

La diretta della Motogp per il Gran premio di Catalogna 2021 sulla pista di Barcellona è pronta a partire, alle ore 13 semaforo verde per il GP della Catalogna che vedrà Fabio Quartararo partire in pole position, col pilota francese della Yamaha leader in prima fila, seguito dalla Ducati di Jack Miller e dalla Ducati Pramac di Johann Zarco. Morbidelli su Yamaha Petronas sarà il primo degli italiani in quinta posizione, partirà nono il suo compagno di squadra “Pecco Bagnaia”. Da segnalare nel giro di schieramento in griglia un problema per Jorge Martin (Ducati Pramac), che è andato a terra a causa di un highside, perdendo il controllo della sua moto ma rialzandosi comunque immediatamente. Ora si fa sul serio con la gara! (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2021: WARM UP, MIGLIOR TEMPO DI NAKAGAMI

La diretta della Motogp per il Gran premio di Catalogna 2021 sulla pista di Barcellona rilancia il suo appuntamento alle ore 13 per la gara, visto che è terminato il warm up con Nakagami (Honda LCR) che ha fatto registrare il miglior tempo della sessione, 1:39.783 precedendo Vinales (Yamaha, protagonista anche di una caduta in Curva-7) e Morbidelli (Yamaha Petronas). Ultimi accorgimenti per i piloti che si sono sbizzarriti soprattutto a provare i vari assetti delle gomme, non è prevista pioggia per la gara ma il cielo coperto non garantisce che la pista sarà asciutta al 100%. Dietro i tre migliori di questo warm up ci sono Zarco su Ducati Pramac, a soli 91 millesimi da Nakagami, poi Fabio Quartararo (Yamaha) che partirà in pole position in gara e che ha terminato quinto a due decimi, solo quattordicesimo Jack Miller (Ducati), che partirà secondo in griglia. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2021: MILLER OK!

E’ iniziata la diretta della Motogp per il Gran premio di Catalogna 2021: sulla pista di Barcellona ha preso il via il warm up con Miller che ha girato subito in 1’41.368 facendo registrare subito il miglior tempo di questi primi minuti di gara. Zarco e Quartararo alle sue spalle, col francese che sembra davvero avere un buon feeling con la pista catalana, come dimostrato dalla pole position conquistata martedì. Marc Marquez (Honda) sta invece provando le gomme da pioggia anche se, nonostante il cielo coperto, le previsioni non danno precipitazioni in vista neppure per l’orario della gara che partirà, ricordiamolo, alle ore 13. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2021: WARM UP, SI COMINCIA!

E’ pronta a partire la diretta con la Motogp per il Gran premio di Catalogna 2021: oggi, domenica 6 giugno 2021 sul tracciato di Barcellona si comincia con il warm up- Assetti da provare con i piloti a caccia delle Yamaha e in particolare di Fabio Quartararo che si è preso la pole position. Nelle dichiarazioni dopo le qualifiche del sabato Valentino Rossi ha mostrato fiducia nonostante la caduta che ne ha limitato il potenziale nelle Q2: “Con la prima gomma sono caduto: avevo più potenziale rispetto al venerdì, ma è andata così e vedremo in gara come andrà. Bisogna capire il meteo, speriamo rimanga asciutto e poi decideremo se usare la dura o la media. È andata molto meglio, da questa mattina abbiamo modificato la moto. Ho trovato maggior feeling in ingresso già dalle PL3 e ho migliorato il passo. Sono contento delle sensazioni di oggi e mi sono divertito. Sarà importante capire le condizioni e la scelta delle gomme, ma sarà una gara che si deciderà nelle prime tornate. Tutti spingeranno molto dall’inizio. L’anno scorso andavo molto forte, partivo però in prima fila, quest’anno sarà tutto più complicato e difficile essere dove ero. Ho potenziale per fare buona gara e ho un gran passo anche con gomme usate.” (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2021: LA GARA LIVE A BARCELLONA

Eccoci in diretta con la Motogp per il Gran premio di Catalogna 2021: con oggi, domenica 6 giugno 2021 vivremo la gara sul tracciato di Barcellona e davvero non vediamo l’ora di vedere i nostri beniamini mettersi alla prova su uno dei circuiti più noti del motomondiale. Ci attendiamo davvero grandissime scintille questo pomeriggio al Montmelò dove pure non siamo mancati anche nella scorsa stagione in piena pandemia: allora lo ricordiamo bene , fu gran trionfo di Fabio Quartararo e chissà che il francese, già leader del campionato dopo quanto occorso al Mugello, possa oggi realizzare ancora l’impresa. In attesa di salutare il vincitore del Gran premio di Catalogna 2021 per la Motogp, in diretta ancora da Barcellona, andiamo a vedere nel dettaglio il programma e gli orari che caratterizzeranno questa intensissima giornata. Come al solito, appuntamento che apre la diretta della Motogp anche oggi sarà il Warm up, atteso per le ore 9.30: appena una ventina di minuti per saggiare le condizioni del tracciato spagnolo e mettere alla prova il set up in vista del pomeriggio. Sarà poi alle ore 13.00 che si spegneranno i semafori rossi per la gara della Motogp, in diretta del tracciato di Barcellona.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA

Vediamo nel dettaglio come sarà possibile seguire ogni istante del Gran premio di Catalogna 2021. Ricordiamo allora subito che tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Barcellona saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio spagnolo non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, ma solo in differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo già accennato che purtroppo gli appassionati non abbonati a Sky non potranno seguire la gara del Gp di Catalogna 2021 della classe regina (come delle classi minori) in chiaro e in tempo reale su Tv8: la prova di Barcellona non rientra nell’offerta per il digitale terrestre. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

Sarà Fabio Quartararo a partire in pole position nel GP della Catalogna. Il francese con la sua Yamaha si è guadagnato la quinta partenza al palo consecutiva della stagione chiudendo il giro in 1:38.853 e precedendo così Jack Miller su Ducati e Johann Zarco su Ducati Pramac, che completeranno così la prima fila. Solo 37 millesimi hanno separato alla fine Quartararo e Miller, mentre dalla seconda fila partiranno Miguel Oliveira (KTM), Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), primo degli italiani e che era stato capace di guadagnare l’accesso diretto alle Q2 grazie al miglior tempo della terza sessione di prove libere e Maverick Vinales (Yamaha). Aleix Espargarò e Brad Binder in terza fila precedono “Pecco” Bagnaia che ha chiuso un sabato opaco col nono tempo complessivo, Joan Mir completa la top ten davanti alla Yahama Petronas di Valentino Rossi, penalizzato da una caduta all’inizio delle Q2 e a Pol Espargarò, dodicesimo.

E’ stato comunque un sabato che ha dimostrato come sulla pista catalana le Yamaha possano partire avvantaggiate rispetto alle Ducati, da tenere particolarmente sotto osservazione la KTM di Oliveira che è riuscito a segnare tempi straordinariamente competitivi sin dalle Fp3, quando si era preso anche il miglior tempo prima dell’exploit di Morbidelli. C ore detto Q2 non brillanti per Bagnaia e per Rossi, che pure aveva messo in mostra progressi rispetto a venerdì fino alla caduta, non si sono qualificati alle Q2 e dunque partiranno dalle retrovie gli altri italiani Petrucci, Bastianini e Salvadori. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: LA GUIDA AL GP DI CATALOGNA 2021 A BARCELLONA

Dati i riferimenti per seguire la diretta della Motogp per il Gran premio di Catalogna 2021, andiamo dunque ora a prepararci al meglio alla gara di questo pomeriggio, studiando nel dettaglio il tracciato di Barcellona, oggi gran protagonista. La pista, come abbiamo detto è delle più note, visto che qui vi fanno tappa anche i piloti della Formula 1: pure va aggiunto che per questa occasione (sarà la 26^ edizione del Gran premio) sono previste delle grandi novità. Lungo 4.600 km, il tracciato spagnolo chiuderà ai piloti oggi in gara di percorrere ben 24 giri fino alla bandiera a scacchi e dunque di coprire 111 km: a spezzare la corsa ben 14 curve, di cui pure la numero 10 è stata completamente ridisegnata per questa edizione del Gran premio di Catalogna 2021. Nel dettaglio infatti vediamo che per tale elemento, si è voluto ritornare a un layout rotondo (simile a quello che le F1 usavano nel 1991), che dovrebbe facilitare ancor di più i piloti su cui certo si divertiranno molto. Da aggiungere che il tracciato di Barcellona risulta infine molto impegnativo per l’impianto frenante, tra lunghi rettilinei e brusche frenate che renderanno le staccate assai impegnative. In tal senso a Brembo ci ricorda che il punto più critico sarà la staccata dopo il lungo rettilineo, dove le moto saranno costrette a passare da una velocità iniziale di 330km/h fino a 99km/h, in appena cinque secondi. Insomma non si annuncia una domenica semplice, ma sicuramente davvero entusiasmante. Mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Catalogna 2021 appunto sul circuito di Barcellona sta per cominciare…



