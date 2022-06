Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Catalogna 2022)

DIRETTA MOTOGP, UN GRAN PREMIO PIENO DI PASSIONE!

La diretta MotoGp oggi, domenica 5 giugno, ci propone il Gran Premio di Catalogna 2022 sul circuito del Montmelò nei pressi di Barcellona, che ospita il nono appuntamento con il Motomondiale che in questa prima parte della stagione ci sta proponendo ritmi molto intensi. Domenica scorsa eravamo al Mugello, oggi la gara sul Circuit de Catalunya apre un mese di giugno che poi avrà un’altra doppietta. Inoltre il Gran Premio di Catalogna della MotoGp è ormai un evento tradizionale per tifosi e appassionati in una regione che è fra le più calde, competenti e appassionate al mondo per il motociclismo e ciò renderà ancora più affascinante una gara già molto importante di suo per chiarirci le idee in ottica classifica.

Diretta MotoGp/ Qualifiche Gp Catalogna 2022: l'Aprilia di Espargaro in pole position

L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della MotoGp in Europa, quando prenderà il via la corsa. Al mattino invece ci saranno i tradizionali 20 minuti del warm-up, appuntamento infatti fissato alle ore 9.40 e come sempre ultima occasione a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature saranno certamente diverse rispetto alle 14.00.

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere Gp Catalogna streaming live: dominio Aprilia in FP2

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio di Catalogna 2022, la corsa sul circuito del Montmelò che costituisce il nono appuntamento della stagione del Motomondiale. Tutte le sessioni e gare odierne di Motogp dal circuito del Montmelò saranno trasmesse in diretta tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della diretta MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale.

Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio di Catalogna non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa, ma solo in differita. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in diretta streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma NowTV.

DIRETTA MOTOGP/ Gara live streaming video: Mugello, trionfa Bagnaia! (GP Italia 2022)

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Catalogna 2022 della MotoGp non sarà questa volta in diretta su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 14.15 e la MotoGp alle 17.15, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky avranno dunque a disposizione le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del circuito del Montmelò a Barcellona. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

Nel forno di Montmeló spicca l’Aprilia che conquista la seconda pole position in MotoGp grazie ad Aleix Espargaro che interpreta nel migliore dei modi i 4657 metri del Circuit de Catalunya e mette tutti in riga con il tempo di 1’38”742, nuovo record della pista. Sono mancati 31 millesimi a Francesco Bagnaia per eguagliare la prestazione della RS-GP, il torinese non può lamentarsi di certo visto che è riuscito comunque ad artigliare la prima fila e ha tutte le carte in regola per bissare la vittoria del Mugello. Fabio Quartararo, fresco di rinnovo, accusa due decimi di ritardo ma con la Yamaha di questi tempi gli va di lusso. Non passa di certo inosservata la presenza in seconda fila di Fabio Di Giannantonio, a conferma che l’exploit di una settimana fa non è stato solamente frutto della casualità e delle avverse condizioni climatiche, dopo un periodo di apprendistato il romano adesso sta facendo meglio di Enea Bastianini, soprattutto sul giro secco. Il riminese ha persino mancato l’ingresso in Q2 e quest’anno ogni volta che è successo poi in gara non ha mai ottenuto grandi risultati, anzi.

Tra gli sconfitti di giornata impossibile non menzionare Maverick Vinales che sembrava aver ritrovato lo smalto di una volta, invece è venuto clamorosamente a mancare quando la posta in palio ha cominciato ad alzarsi, non trovando il giro buono in FP3 e poi prendendo la paga dal suo compagno di box nella seconda manche di qualifiche. Di certo è andata peggio a Joan Mir che si è letteralmente smarrito dopo che la Suzuki ha annunciato il proprio disimpegno a fine stagione, giustamente lo spagnolo pensa a sistemarsi per il futuro ma sarà difficile trovare un ingaggio se continuerà ad andare così piano. Le radiografie hanno escluso fratture per Alex Marquez, protagonista di un ruzzolone durante la FP4 che gli ha impedito di cercare un buon posto sulla griglia di partenza, ma almeno lo vedremo al via, anche se acciaccato e in condizioni fisiche non ottimali. (Agg. di Stefano Belli)

DIRETTA MOTOGP: INFO TECNICHE GP CATALOGNA 2022

Per seguire al meglio la diretta MotoGp dell’odierno Gran Premio di Catalogna, possiamo ricordare che la gara si svilupperà sulla distanza di 24 giri per un totale di 111,8 km, dal momento che ogni giro dell’autodromo catalano misura 4,657 chilometri con 14 curve, di cui sei a sinistra e otto a destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista del Montmelò, che è d’altronde una delle più conosciute del calendario iridato sia perché qui si corre fin dal 1992 sia perché spesso è anche sede di test.

Tradizionalmente amato da Valentino Rossi, che ci ha vinto in carriera per ben dieci volte, un altro pilota molto vincente al Montmelò è stato Jorge Lorenzo, mentre Marc Marquez aveva meno feeling ma possiamo ricordare che vinse qui nella stagione 2019, l’ultima prima della pandemia di Coronavirus e di una vera rivoluzione nel Motomondiale. Lorenzo e Rossi sono ormai degli ex, Marquez è il grande assente per i suoi ormai annosi problemi fisici, potremmo dire che questa edizione 2022 segna una svolta per il Gran Premio di Catalogna e naturalmente più in generale per tutta la MotoGp.

DIRETTA MOTOGP: L’ANNO SCORSO A BARCELLONA

A dire il vero, comunque, negli ultimi due anni il Montmelò ha consacrato nuovi vincitori nella diretta MotoGp. Nella anomala edizione autunnale del 2020 fu Fabio Quartararo a fare festa, anche se quello fu l’ultimo acuto per il francese in un Mondiale che poi andò decisamente in calando per Quartararo, facendo la gioia della Suzuki, iridata a sorpresa con Joan Mir. Un anno fa invece la sorpresa fu l’epilogo della gara sul Circuit de Catalunya, tornata nel suo contesto più classico di inizio giugno. La vittoria infatti andò al portoghese Miguel Oliveira in sella alla KTM, che precedette la Ducati privata di Johann Zarco, con la Rossa ufficiale di Jack Miller al terzo posto.

Domenica a dir poco deludente invece per Fabio Quartararo, che partendo dalla pole position arrivò quarto al traguardo ma con la tuta aperta e per questo motivo penalizzato "per guida irresponsabile e pericolosa". Garainvece globalmente da dimenticare per gli italiani: il migliore fu Pecco Bagnaia settimo, nella top ten anche Franco Morbidelli nono ed Enea Bastianini decimo. Così andò un anno fa, cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l'unico giudice, cioè la pista del Circuit de Catalunya, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Catalogna 2022 sul circuito del Montmelò a Barcellona sta per cominciare…











