Diretta Motogp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp di Francia 2021)

DIRETTA MOTOGP: OGGI SI CORRE IL GP DI FRANCIA 2021

Siamo in diretta con la Motogp oggi, domenica 16 maggio 2021, con il Gran premio di Francia 2021 sul tracciato di Le Mans e davvero non vediamo l’ora di dare il via alla quinta tappa del mondiale della classe regina. Dopo dunque le emozioni occorse solo pochi giorni a fa a Jerez de la Frontera, i nostri beniamini rimangono in Europa e sono pronti a sfidarsi per uno degli appuntamenti di maggior tradizione nella storia non solo della classe regina, ma pure per il mondo motoristico.

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche Gp Francia: Quartararo strappa la pole position a Vinales!

Ricordiamo infatti che con oggi sarà la 953^ volta che si accenderà il Gran premio di Francia per il motociclismo (che però ha spesso cambiato sede, passando anche sull’asfalto di Clermont Ferrand, Rouen, Paul Ricard e Nogaro): chissà dunque chi celebre questa ricorrenza speciale riuscendo a salire sul primo gradino del podio!. Impazienti di veder sventolare la bandiera a scacchi a Le Mans, pure serve prima ricordare che ci riserva il programma generale per la giornata odierna per la diretta della Motogp. L’appuntamento principale, ovviamente, sarà con la gara del Gp di Francia 2021 per la classe regina e qui la partenza è stata prevista per le ore 14.00, classico orario dei gran premi sul continente europeo. Pure il primo appuntamento con la diretta della Motogp sarà solo alle ore 9.20 com il warm up del mattino: appena 20 minuti su tracciato di Le Mans per permettere ai nostri beniamini gli ultimi aggiustamenti, in vista della gara del pomeriggio.

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere live e streaming video: Fp2, Zarco d'un soffio!

DIRETTA MOTOGP, STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

Vediamo dunque subito come sarà possibile seguire ogni istante del Gran premio di Francia 2021 della Motogp. Segnaliamo dunque subito che tutte le sessioni e gare odierne dal circuito francese saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, ricordiamo che le gare del Gran Premio di Francia saranno visibili in chiaro su Tv8 ma solo in differita: si dovrà dunque attendere qualche ora, prima di rimirare i nostri beniamini in pista.

DIRETTA TEST MOTOGP JEREZ 2021/ Vinales il più veloce, poi le due Suzuki

Segnaliamo che ad accompagnarci in questa domenica riservata alla Motogp, sarà sempre una folta squadra di inviati Sky: punto di riferimento chiaramente sarà Guido Meda, telecronista della classe regina Motogp. Va aggiunto che gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo già accennato al fatto che l’appuntamento con la gara del Gp Francia 2021 della MotoGp questa volta non sarà in tempo reale su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), ma solo in differita. Le gare di tutte e tre le classi saranno visibili sul canale del digitale terrestre dunque in successione a partire dalle ore 14.00, ma segnaliamo che i big della classe regina faranno capolino alle ore 17.00. In ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE DEL GRAN PREMIO DI LE MANS

Sulla pista di casa (quella di Le Mans) Fabio Quartararo conquista la sua 13^ pole position in MotoGp battendo all’ultimo secondo Maverick Vinales nelle qualifiche del Gran Premio di Francia. In una giornata caratterizzata dalla pioggia a intermittenza, El Diablo è stato bravissimo a trovare subito un ottimo feeling con le gomme slick e a far segnare un tempo di 1’32”600 che gli ha consentito di mettere in riga tutti quanti, a cominciare dal suo compagno di squadra che probabilmente già pregustava la gioia di occupare la piazzola più ambita della griglia di partenza.

La sindrome compartimentale – che gli ha letteralmente tarpato le ali due domeniche fa a Jerez, quando si stava involando verso il successo – sembra già un lontano ricordo per Quartararo che punta a fare il profeta in patria. La Ducati orfana di Pecco Bagnaia che non è riuscito ad andare oltre la Q1 – e partirà dalla sedicesima posizione – si consola con Jack Miller che andrà a completare la prima fila, con la pioggia l’australiano non avrebbe rivali e se la gara sarà bagnata diventerà un osso duro per chiunque, anche per i due centauri del team ufficiale Yamaha. I tifosi italiani dovranno fare affidamento su Franco Morbidelli sebbene il romano non nasconda di trovarsi molto meglio sull’asciutto, ad affiancarlo ci saranno Johann Zarco e Marc Marquez.

Lo spagnolo sta tornando lentamente ai livelli pre-infortunio e già oggi può essere uno dei protagonisti se saprà sfruttare tutte le variabili a suo vantaggio. Sperando che pure Valentino Rossi possa dire la sua, a patto di non commettere errori: in una corsa dove può succedere di tutto l’esperienza può fare un’enorme differenza, e il Dottore ce ne dovrebbe avere parecchia. Finalmente è riuscito a mettersi in luce Lorenzo Savadori, sempre in fondo al gruppo, ieri grazie alle condizioni climatiche a dir poco variabili il cesenate è stato più veloce di Aleix Espargaro togliendosi pure la soddisfazione di entrare in Q2, e può ritagliarsi un momento di gloria. Grande delusione per la Suzuki, con il campione del mondo in carica Joan Mir e Alex Rins solamente in quinta fila, ancora peggio è andata a Enea Bastianini che chiuderà mestamente lo schieramento in ottava fila, senza nessuno a fargli compagnia.

DIRETTA MOTOGP: LE INFO UTILI SUL GRAN PREMIO DI FRANCIA 2021 A LE MANS

Impazienti di far parlare solo la pista e dunque di dare il via alla diretta della Motogp per il Gran premio di Francia 2021, pure serve ora dare ulteriori dettagli a tutti gli appassionati, per seguire al meglio questo quinto appuntamento della stagione. Ricordiamo allora subito che oggi la gara sul tracciato francese conterà, dallo spegnimento dei semafori alla bandiera a scacchi 27 giri: i piloti della classe regina copriranno dunque nel complesso 113 km, tenuto conto che ogni giro sulla pista misura 4.2 km. Aggiungiamo che la pista di Le Mans conta in tutto 14 curve, di cui cinque a sinistra e nove a destra e che il tracciato misura una larghezza di 13 metri: tutto sommato si tratta di un tracciato piuttosto semplice per i piloti della Motogp che pure dovranno fare molta attenzione alla gestione delle gomme, molto sfruttate.

Parlando sempre del tracciato francese, dove tra poche ore daremo il via alla diretta della Motogp per la gara del Gran premio di Francia 2021, va pure detto che, pur non essendo la pista necessariamente molto tecnica, pure Le Mans è circuito da “stop and go”, dove curve e tornantini richiederanno un’ottima stabilità in frenata e grande agilità anche nell’accelerazione in uscita di curva: sarà facile che, a asfalto freddo o in caso di mal tempo, qualche pilota possa venire messo gambe all’aria. Da aggiungere che di fatto l’unica curva veloce nella pista è la prima dopo il traguardo, da affrontare in sesta marcia: per quanto riguarda le frenate, Brembo ha fissato nove frenate, di cui solo due sono identificate come impegnative e la peggior in tal senso è alla nona curva, quando le moto dovremmo passare dai 295 km/h agli 108km/h. Si annuncia dunque una domenica veramente entusiasmante e quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Francia 2021 sul circuito di Le Mans sta per cominciare…



