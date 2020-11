Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Europa 2020)

Oggi la diretta MotoGp torna con il Gran Premio d’Europa 2020 dal circuito Ricardo Tormo di Valencia, che costituisce il dodicesimo e terzultimo atto del Motomondiale 2020. Cresce dunque l’attesa per la gara che potrebbe aiutarci a capire meglio quali saranno le sorti di una stagione nella quale finora l’unica certezza è che non ci sono certezze e sono di conseguenza almeno cinque i piloti ancora in corsa per la conquista del titolo iridato quando restano solamente 75 punti da assegnare. Eccovi dunque gli orari della diretta MotoGp per una domenica 8 novembre 2020 da non perdere, che saranno quelli classici dei Gran Premi in Europa. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 10.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme per trovare magari il guizzo che possa dare la svolta alla gara e alla intera stagione. Tutto può servire in una MotoGp sul filo dell’equilibrio: ogni punto potrebbe fare la differenza al termine del Motomondiale – manca la doppietta qui a Valencia e poi l’ultimo atto a Portimao – dunque non bisogna lasciare nulla di intentato.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio d’Europa 2020, la corsa sul circuito di Valencia che costituisce il dodicesimo appuntamento della stagione del Motomondiale. La MotoGp dunque torna protagonista anche in streaming e tv su questa pista che ci propone l’ennesima doppietta con due gare consecutive che saranno disputate appunto al Ricardo Tormo di Valencia, oggi come anche domenica prossima. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito spagnolo saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio d’Europa non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, ma solamente in differita. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE E LA GRIGLIA DI PARTENZA

Tutti attendevano al varco la Suzuki e la Ducati, invece è spuntata la KTM che ha colto tutti di sorpresa conquistando la pole position nelle qualifiche – condizionate dalla pioggia caduta a intermittenza – del Gran Premio d’Europa a Valencia (terzultimo appuntamento della stagione 2020 di MotoGp) con Pol Espargaro. Lo spagnolo ha messo tutti in riga con il tempo di 1’40”434 al termine di una giornata anomala dove non c’è stata la possibilità di simulare il passo gara con le gomme d’asciutto durante le prove libere. La gara di oggi si disputerà quindi “al buio” con i team che non potranno fare affidamento sui dati raccolti nei giorni scorsi e dovranno andare a intuito per quanto riguarda la scelta delle gomme, tenendo comunque in considerazione le temperature tutt’altro che elevate (anche in Spagna a novembre comincia a fare freddino). Alex Rins e Takaaki Nakagami completano la prima fila con il giapponese della Honda caduto proprio nelle fasi cruciali della Q2 quando era in lizza per la casella più importante della griglia di partenza. La caduta del portacolori del team LCR ha costretto Johann Zarco ad alzare il piede nelle ultime curve quando stava per completare un giro semplicemente perfetto, il francese si è dovuto accontentare quindi della quarta posizione ma resta comunque uno dei nomi da tenere in considerazione per la vittoria. Il leader del mondiale, Joan Mir, scatterà dalla quinta piazzola e tra i pretendenti al titolo è quello posizionato meglio, soprattutto rispetto a Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo (che proprio non riesce ad andare d’accordo con gli pneumatici da bagnato) e Maverick Vinales (retrocesso all’ultimo posto per aver superato il limite massimo di motori utilizzabili in tutto l’anno). La più bella notizia di questo sabato è sicuramente il ritorno di Valentino Rossi: il secondo tampone negativo gli ha permesso di montare nuovamente in sella alla sua Yamaha, il Dottore non è andato oltre il diciottesimo tempo in qualifica ma per lui è già una grande vittoria essere qui dopo aver combattutto e sconfitto il Covid.

DIRETTA MOTOGP, GP EUROPA 2020 VALENCIA: IL CIRCUITO

La diretta MotoGp della gara del Gran Premio d’Europa 2020 – una denominazione che torna dopo 25 anni di assenza – vivrà invece la sua partenza a Valencia naturalmente alle ore 14.00 e poi si svilupperà sulla distanza di 27 giri per un totale di 108,1 km, dal momento che ogni giro del breve e tortuoso tracciato valenciano misura appena 4,005 chilometri, caratterizzati da ben quattordici curve (davvero tante su 4 km), di cui nove a sinistra e cinque a destra. Da notare che fino a tre anni fa i giri in programma erano invece 30: è stato dunque operato un taglio molto significativo, il 10% in meno. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è di soli 12 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 876 metri. Insomma, una pista che onestamente non è il massimo per i bolidi della MotoGp: corta, stretta e tortuosa, sorpassare non è facile ed infatti non è tra le piste più amate dai centauri protagonisti del Motomondiale. La peculiarità più significativa del Ricardo Tormo è quella di essere una sorta di “stadio”, visto che è un caso rarissimo di circuito dalle cui tribune si può seguire la gara per intero: l’ideale per il tifo (considerato pure che le tribune possono accogliere 150.000 spettatori), ma purtroppo in questo 2020 nemmeno questo forse unico punto favorevole alla pista di Valencia potrà essere apprezzato. Un’altra particolarità è che si gira in senso anti-orario, contrariamente a quello che succede nella maggior parte degli altri circuiti.

DIRETTA MOTOGP: L’ANNO SCORSO

Ripensare alla gara 2019 della MotoGp a Valencia – che naturalmente era il Gp della Comunità Valenciana – ci fa capire quanto sia stato lungo l’anno passato, sotto tutti i punti di vista. C’erano naturalmente i tifosi, che poterono festeggiare il titolo mondiale dell’idolo di casa Marc Marquez con l’ennesimo trionfo del numero 93, mentre Joan Mir aveva ottenuto il settimo posto e di certo non avrebbe nemmeno osato sognare di arrivare a Valencia 2020 nei panni del leader iridato. Di certo ha voltato pagina anche il nostro Franco Morbidelli, che un anno fa a Valencia si è ritirato mentre stavolta ci arriva sulla scia della vittoria nella seconda gara di Aragon e ancora in lizza per il titolo iridato. La pole position invece era andata a Fabio Quartararo, e questa è già una notizia più “normale”: il francese poi avrebbe chiuso la gara al secondo posto dietro Marquez e davanti a Jack Miller, terzo e migliore dei piloti Ducati davanti a un Andrea Dovizioso comunque buon quarto – ma certamente il Dovi nel 2019 aveva un feeling molto migliore con la sua moto. Per capire chi riuscirà a vincere e avvicinare la conquista del titolo iridato, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Europa 2020 sul circuito di Valencia sta per cominciare…



