Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Francia 2020)

La diretta MotoGp torna protagonista assoluta oggi, domenica 11 ottobre, con il Gran Premio di Francia 2020 sul circuito di Le Mans, nono appuntamento con il Motomondiale 2020 stravolto dal Coronavirus. Il Gp Francia si è salvato, passando però da maggio ad ottobre, in un periodo tra l’altro che sta risultando molto difficile per quanto riguarda la curva dei contagi in Francia e con preoccupazione per la Spagna, dove sono in programma tra Aragon e Valencia le prossime quattro gare di una MotoGp incerta e combattuta, ma che si ritrova di nuovo a fare i conti anche con le incognite extra-pista. Sarebbe davvero un peccato, perché la grande battaglia per la conquista del titolo iridato in assenza di Marc Marquez meriterebbe di essere vissuta fino in fondo e speriamo che possa essere così. Oggi mettiamo in copertina il padrone di casa Fabio Quartararo e lo spagnolo Joan Mir della Suzuki, che non ha ancora mai vinto ma sembra il pilota più costante di tutti. Le sorprese però sono sempre dietro l’angolo in questo pazzo 2020, vedremo dunque che cosa saprà riservarci la MotoGp in questa sua gara di Le Mans, un luogo che ha naturalmente un fascino speciale per tutti gli appassionati di motociclismo.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio di Francia 2020, la corsa sul circuito di Le Mans che costituisce il nono appuntamento della stagione del Motomondiale. La MotoGp dunque torna protagonista anche in streaming e tv su questa pista che aprirà l’ennesima tripletta con le successive due gare che saranno invece disputate ad Aragon. Tutte le sessioni e gare odierne dal Circuito Bugatti di Le Mans saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio di Francia non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, ma bisognerà accontentarsi delle differite. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Francia 2020 della MotoGp sarà questa volta in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi in successione e la MotoGp alle ore 15.40, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky non avranno dunque a disposizione in tempo reale le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista di Le Mans. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

Qualifiche di MotoGp favorevoli per Fabio Quartararo, che nella sua Le Mans, trascina la Yamaha Petronas in pole position. E’ stato un pomeriggio di motogp davvero sfavillante per gli appassionati: il leader del Mondiale ha compiuto il suo giro più veloce proprio all’ultimo respiro, riconquistando il posto che aveva lasciato a Jack Miller e Danilo Petrucci. Se Fabio Quartararo può sorridere, anche due Ducati possono farlo con una prima fila. Giornata storta invece per Valentino Rossi, che alla fine si deve accontentare di una decima posizione. Ripercorrendo a mente fredda le qualifiche, si può affermare con certezza di non essersi mai annoiati. Qualifica sempre tiratissima, soprattutto negli ultimi frangenti del Q2. Una fase in cui abbiamo visto di tutto, coi piloti scatenati. Sull’asciutto il pilota Fabio Quartararo ha centrato la pole position (la terza quest’anno) davanti a Jack Miller (dietro di 2 decimi rispetto al pilota Yamaha) e Danilo Petrucci. Bravissimo a conquistare il passaggio del turno in Q1 e a replicare in Q2. A mettersi in evidenza nelle qualifiche della MotoGp anche Cal Crutchlow, con un prestigioso quarto piazzamento davanti a Maverick Viñales. E’ stata una performance davvero super la sua. Sesto tempo per Andrea Dovizioso, poi Pecco Bagnaia finito in Q2 attraverso il Q1. Giornata deludente, come detto, per il Dottore Valentino Rossi, che ha chiuso dietro a Pol Espargaro e Johann Zarco. La Yamaha di Rossi non è andata oltre il decimo posto. Non centrano la top ten né Franco Morbidelli né Miguel Oliveira, rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione.

DIRETTA MOTOGP: GP FRANCIA 2020, INFO TECNICHE

L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica del Gran Premio di Francia 2020 è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 13.00 – un’ora prima rispetto al classico orario dei Gran Premi europei della classe regina -, quando è in programma appunto la partenza della corsa per la classe MotoGp, sulla distanza di 27 giri per un totale di 112,995 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato dell’autodromo che sorge nella località della Sarthe misura 4,185 chilometri con quattordici curve, di cui cinque a sinistra e nove a destra. Siamo sul Circuito Bugatti e queste caratteristiche sono solamente in parte condivise con il più lungo tracciato che ospita la leggendaria 24 Ore automobilistica di Le Mans, cioè il Circuit de la Sarthe. Ricordiamo che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.30 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in questa stagione così travagliata e ancora incertissima. Per ora infatti le gerarchie sono ancora fluide: per di più Le Mans non è mai stata una pista con un dominatore definito, dunque sarà davvero interessante scoprire chi avrà la meglio oggi.

DIRETTA MOTOGP: UN ANNO FA A LE MANS

In attesa di scoprire che cosa ci offrirà oggi la MotoGp nel Gp Francia 2020, possiamo fare un salto indietro di un anno per scoprire che cosa era successo dodici mesi fa a Le Mans. Abbiamo detto che spesso da queste parti non c’è stato un dominatore netto, però l’anno scorso a dire il vero avevamo avuto la doppietta pole position al sabato più vittoria alla domenica per un certo Marc Marquez, il quale tuttavia adesso è “solo” il grande assente. Il pilota spagnolo ci mise molto del suo, perché non c’è dubbio che globalmente la moto più forte l’anno scorso a Le Mans fosse la Ducati, come dimostrano il secondo posto di Andrea Dovizioso e il terzo di Danilo Petrucci con le due Rosse ufficiali e il quarto posto della Pramac di Jack Miller. Decisamente in ombra invece la Yamaha, che pure con il circuito francese vanta una buonissima tradizione: non così l’anno scorso, quando il miglior risultato per la Casa giapponese fu il quinto posto di Valentino Rossi, che confermò sul traguardo la posizione che già aveva in griglia di partenza. Le cose stavolta come andranno per tutti i protagonisti più attesi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Francia 2020 sul circuito di Le Mans sta per cominciare…



