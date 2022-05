Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Francia 2022)

DIRETTA MOTOGP, IL PADRONE DI CASA QUARTARARO SARÀ IL VINCITORE?

La diretta MotoGp torna protagonista assoluta oggi, domenica 15 maggio, con il Gran Premio di Francia 2022 sul circuito di Le Mans, settimo appuntamento con il Motomondiale 2022 che, come da tradizione ormai consolidata e con la sola eccezione del 2020 stravolto dal Coronavirus, si disputa alla metà di maggio. Il Gp Francia si presenta come una gara imperdibile perché finora la stagione della MotoGp si sta rivelando incerta e combattuta, anche se con il ritorno in Europa stanno emergendo i volti più noti.

Diretta MotoGp/ Qualifiche Gp Francia live streaming video: pole position per Bagnaia

Il padrone di casa e campione del Mondo in carica Fabio Quartararo è leader grazie alla vittoria di tre settimane fa in Portogallo, seguita dal secondo posto di sette giorni più tardi in Spagna, quando finalmente è tornato a vincere Francesco Bagnaia, che è ancora attardato ma ha rilanciato in questo modo le proprie ambizioni di lottare per il titolo iridato dopo la piazza d’onore della scorsa stagione, alle spalle proprio di Quartararo. Vedremo dunque che cosa saprà riservarci la MotoGp in questa sua gara di Le Mans, un luogo che ha naturalmente un fascino speciale per tutti gli appassionati di motociclismo.

Diretta MotoGp/ Prove libere streaming video: Fp2, Bastianini super (Gp Francia 2022)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio di Francia 2022, la corsa sul circuito di Le Mans che costituisce il settimo appuntamento della stagione del Motomondiale. Tutte le sessioni e gare odierne di Motogp dal circuito di Le Mans saranno trasmesse in diretta tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti in diretta della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare di Motogp del Gran Premio di Francia non saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8, dunque tutti gli appassionati della diretta MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa ma solo in differita.

Diretta MotoGp/ Bagnaia ha vinto il Gp di Spagna! Quartararo secondo, Espargaro terzo

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la diretta della gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma NowTV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Francia 2022 della MotoGp sarà questa volta non in diretta ma in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky avranno dunque a disposizione le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del circuito di Le Mans ma in “ritardo”, con la classe regina alle ore 17.05. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

Seconda pole position consecutiva per Francesco Bagnaia che partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Francia che comincerà alle ore 14 sul circuito di Le Mans, lo stesso dove si corre la celebre 24 Ore, la corsa endurance più famosa al mondo. Soddisfazione doppia per il torinese visto che ci troviamo a casa di Fabio Quartararo, che magari gli restituirà il favore tra due settimane quando si correrà al Mugello – dove fervono i preparativi per la cerimonia in cui verrà ufficialmente ritirato il numero 46 di Valentino Rossi. Al momento, sul giro secco, la Ducati sembra avere qualcosa in più rispetto alla Yamaha, ma durante la simulazione del passo gara il campione del mondo in carica della MotoGp ha dimostrato di avere un ritmo davvero impressionante. Attendiamoci quindi una replica di Jerez con El Diablo incollato agli scarichi della Desmosedici.

Sfruttando la scia del suo compagno di box, Jack Miller ha ottenuto la seconda piazzola sulla griglia di partenza, una giornata quasi perfetta per la Ducati. Quasi, perché a completare la prima fila c’è l’Aprilia di Aleix Espargaro, che a quasi 33 anni ha raggiunto la piena maturità agonistica e continua ad asfaltare Maverick Vinales, che ai tempi della Suzuki – quando era un giovane di belle speranze – lo aveva pesantemente ridimensionato. In seconda fila troviamo comunque altre due moto della Casa di Borgo Panigale, quelle di Enea Bastianini e Johann Zarco. Entrambi potranno puntare al podio a patto ovviamente di non commettere errori e in particolare di non sbagliare la partenza. Alex Rins e Joan Mir, turbati dall’annuncio della Suzuki che abbandonderà la MotoGp a fine anno, non sono andati oltre la terza fila, ancora peggio è andata ai piloti Honda, con Marc Marquez solamente decimo e che sarà affiancato da Pol Espargaro e Takaaki Nakagami.

Peccato per Marco Bezzecchi che avrebbe meritato l’ingresso in Q2 e invece è rimasto fuori per soli 7 millesimi, una vera beffa per il rookie del team Mooney VR46 che da centro gruppo può comunque aspirare a un piazzamento in top 10 così come Luca Marini. Fabio Di Giannantonio è ancora a quota zero nella classifica del mondiale piloti e oggi quindi il romano proverà a entrare per la prima volta in zona punti. La vera delusione di giornata è sicuramente la KTM, non potevamo di certo pretendere granché dai debuttanti Remy Gardner (campione uscente della Moto2, quindi i numeri ha dimostrato di averli nelle classi minori) e Raul Fernandez, ma da Brad Binder e Miguel Oliveira era lecito attendersi qualcosa di più, visto che entrambi sono già saliti sul gradino più alto del podio da quando corrono in MotoGp. (Agg. di Stefano Belli)

DIRETTA MOTOGP: GP FRANCIA 2022, INFO TECNICHE

L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica del Gran Premio di Francia 2022 è naturalmente quello con la partenza della gara della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, quando è in programma appunto la partenza della corsa per la classe MotoGp, sulla distanza di 27 giri per un totale di 112,995 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato dell’autodromo che sorge nella località della Sarthe misura 4,185 chilometri con quattordici curve, di cui cinque a sinistra e nove a destra. Siamo sul Circuito Bugatti e queste caratteristiche sono solamente in parte condivise con il più lungo tracciato che ospita la leggendaria 24 Ore automobilistica di Le Mans, cioè il Circuit de la Sarthe.

Ricordiamo che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in questa stagione ancora incertissima. Per ora infatti le gerarchie sono ancora fluide: per di più Le Mans non è mai stata una pista con un dominatore definito, dunque sarà davvero interessante scoprire chi avrà la meglio oggi, arrivando già a un terzo del Campionato Mondiale con la settima gara sulle ventuno in calendario.

DIRETTA MOTOGP: UN ANNO FA A LE MANS

In attesa di scoprire che cosa ci offrirà oggi la diretta MotoGp nel Gp Francia 2022, possiamo fare un salto indietro di un anno per scoprire che cosa era successo dodici mesi fa a Le Mans. L’eroe di casa Fabio Quartararo aveva conquistato la pole position davanti all’allora suo compagno di squadra Maverick Vinales nel team Yamaha ufficiale (sembra passato anche più di un anno, ripensandoci), poi la prima fila era stata completata dall’australiano Jack Miller con la Ducati ufficiale, che sarebbe però diventato il mattatore della domenica vincendo la gara.

Il dominio di Miller fu netto e indiscutibile, se si pensa che rifilò quattro secondi a Johann Zarco e addirittura 14 e mezzo a Fabio Quartararo, che riuscì comunque a salire sul terzo gradino di un podio quindi per due terzi francese, anche se nettamente battuto da un Miller a dir poco eccezionale, tuttavia ultimo momento di gloria per l’australiano che da quel momento non è mai più riuscito a vincere – sarebbe stato difficile immaginarlo allora, dal momento che Miller si era imposto anche due settimane prima a Jerez. Le cose stavolta come andranno per tutti i protagonisti più attesi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Francia 2022 sul circuito di Le Mans sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA