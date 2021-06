Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Germania 2021)

DIRETTA MOTOGP: CHI INSIDIERÀ IL LEADER QUARTARARO?

La diretta MotoGp torna oggi, domenica 20 giugno, sul circuito del Sachsenring, che ospiterà naturalmente il Gran Premio di Germania 2021, ottavo appuntamento con il Motomondiale 2021 che torna appunto ad animare la pista sassone dopo l’assenza dell’anno scorso, quando il calendario della stagione MotoGp fu stravolto dal Covid.

Siamo sempre più vicini alla metà del cammino e l’appuntamento principale della domenica con la diretta MotoGp è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle classiche ore 14.00, quando prenderà il via la gara MotoGp sulla distanza di 30 giri per un totale di 110,1 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato del Sachsenring misura solamente 3,671 chilometri con tredici curve, di cui dieci a sinistra e tre a destra, un disequilibrio di cui possono risentire le gomme nelle poche occasioni in cui appoggeranno appunto sul lato destro, una variabile della quale nel Gran Premio di Germania è sempre doveroso tenere conto. Nulla di nuovo comunque, dal momento che da oltre vent’anni – 2020 escluso – la pista sassone è sede fissa del Gran Premio tedesco del calendario iridato e di conseguenza ogni aspetto tecnico è ben noto ai team.

DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La MotoGp dunque torna protagonista anche in streaming e tv su questa pista che è uno degli appuntamenti fissi del Motomondiale ormai da oltre 20 anni, dominio di Marc Marquez in passato. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito del Sachsenring saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio di Germania saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque gli appassionati della MotoGp potranno tutti vivere subito le emozioni della corsa.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Germania 2021 della MotoGp sarà questa volta in tempo reale su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi in successione nei loro orari effettivi, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky avranno dunque a disposizione in tempo reale le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del Sachsenring. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP GERMANIA 2021 MOTOGP: IL WARM-UP

Ricordiamo che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica con la diretta MotoGp del Gran Premio di Germania 2021 sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature saranno certamente diverse rispetto alle 14.00. Va detto che ormai non siamo più all’inizio della stagione, ma la lotta è serrata tra il leader Fabio Quartararo in sella alla sua Yamaha e il tris di inseguitori della Ducati, nell’ordine Johann Zarco, Jack Miller e Francesco Bagnaia, dunque ogni dettaglio potrebbe fare la differenza e magari sarà decisivo in tal seonso proprio il warm-up. Yamaha e Ducati sono grandi avversarie, ma oggi condividono il medesimo obiettivo: spezzare il dominio assoluto della Honda, o per essere più corretti di Marc Marquez, vincitore sette volte su sette al Sachsenring da quando corre in MotoGp e dieci volte consecutive comprese le classi minori.

DIRETTA MOTOGP: LA VOLTA SCORSA

Nel frattempo è cambiato il mondo (anche in MotoGp), ma arrivando al Sachsenring si deve celebrare Marc Marquez. Se torniamo indietro di due anni, cioè fino all’ultima edizione del Gran Premio di Germania, troviamo infatti una gara praticamente perfetta per Marc Marquez, partito dalla pole position e vincitore alla domenica con oltre quattro secondi e mezzo di vantaggio sul più immediato inseguitore, che fu il suo connazionale Maverick Vinales, il quale praticamente fece il massimo possibile per gli “umani” al Sachsenring, mentre la vittoria di Marquez non fu mai in discussione. Il terzo gradino del podio andò a Cal Crutchlow con la Honda del team di Lucio Cecchinello, staccato però di oltre sette secondi e mezzo, poi furono quarta e quinta le due Ducati ufficiali di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, che in gara riuscirono a limitare i danni dopo qualifiche disastrose che già avevano spezzato ogni sogno di gloria. Così andò due anni fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito tedesco, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Germania 2021 sul circuito del Sachsenring sta per cominciare…



