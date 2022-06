Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Germania 2022)

DIRETTA MOTOGP: OCCHIO A QUARTARARO

La diretta MotoGp torna oggi, domenica 19 giugno, sul circuito del Sachsenring, che ospiterà naturalmente il Gran Premio di Germania 2022, decimo appuntamento con il Motomondiale 2022 che torna sulla pista sassone esattamente dodici mesi dopo il successo di Marc Marquez sempre nella terza domenica di giugno dell’anno scorso. Ne parliamo perché il dominio dello spagnolo al Sachsenring ha pochi paragoni al mondo nello sport, ma naturalmente oggi ci sarà un altro vincitore sul gradino più alto del podio del Gran Premio di Germania – novità assoluta nella classe regina, dal momento che nessun pilota della attuale MotoGp ha mai vinto al Sachsenring.

Siamo quindi alla metà del cammino e bisognerà stare molto attenti al campione del Mondo in carica Fabio Quartararo, che grazie alla vittoria di due settimane fa a Barcellona e alle disgrazie assortite dei suoi avversari sta tentando la prima vera fuga dell’anno. Il primo appuntamento della domenica con la diretta MotoGp è naturalmente quello con il warm-up alle ore 9.40, gli ultimi 20 minuti a disposizione per le prove in ottica gara, particolarmente importanti su un tracciato dove nessuno dei piloti in gara – come abbiamo già visto – ha vinto in MotoGp.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio di Germania 2022, la corsa sul circuito del Sachsenring sarà trasmessa in diretta tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare di Motogp del Gran Premio di Germania saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8, dunque tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista in diretta della classe regina MotoGp. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara diretta MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma NowTV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Germania 2022 della MotoGp sarà questa volta in diretta su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi nei loro veri orari, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky avranno dunque a disposizione le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del circuito del Sachsenring. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP GERMANIA 2022 MOTOGP: LE INFO TECNICHE

Tuttavia il culmine della diretta MotoGp del Gran Premio di Germania 2022 al Sachsenring si avrà naturalmente con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle classiche ore 14.00, quando prenderà il via la gara MotoGp sulla distanza di 30 giri per un totale di 110,1 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato del Sachsenring misura solamente 3,671 chilometri con tredici curve, di cui dieci a sinistra e tre a destra, un disequilibrio di cui possono risentire le gomme nelle poche occasioni in cui appoggeranno appunto sul lato destro, una variabile della quale nel Gran Premio di Germania è sempre doveroso tenere conto.

Nulla di nuovo comunque, dal momento che da oltre vent’anni – 2020 escluso a causa della pandemia di Coronavirus – la pista sassone è sede fissa del Gran Premio tedesco del calendario iridato e di conseguenza ogni aspetto tecnico è ben noto ai team. Dobbiamo comunque ancora una volta ricordare la particolarità del Sachsenring: prima della “dittatura” di Marc Marquez c’erano state tre vittorie consecutive per Dani Pedrosa dal 2010 al 2012, anche lui sempre in sella a una Honda, di conseguenza una Casa diversa non vince il GP Germania in MotoGp dal successo di Valentino Rossi nel 2009, anno del suo ultimo Mondiale vinto con la Yamaha.

DIRETTA MOTOGP: L’ANNO SCORSO

Nel frattempo è cambiato il mondo (anche in MotoGp), ma non serve tornare così indietro nel tempo. Pensando a tutti i recenti problemi del pilota spagnolo, arrivando al Sachsenring fa ancora più impressione pensare quanto sia stato totale per oltre un decennio il dominio di Marc Marquez in Germania. La vittoria dell’anno scorso fu particolarmente significativa per Marc Marquez, perché i suoi giorni felici già a giugno 2021 erano alle spalle, ma nel “suo” Sachsenring il numero 93 della Honda riuscì a riassaporare il gusto della vittoria in MotoGp a 581 giorni di distanza dalla precedente.

Marc Marquez era partito dalla quinta posizione sulla griglia di partenza, ma in gara il suo feeling con il circuito tedesco fu impareggiabile per tutti gli avversari, tanto che il pilota spagnolo riuscì a vincere con 1”6 di vantaggio su un ottimo Miguel Oliveira e un margine nettamente superiore su tutti gli altri avversari, a cominciare da Fabio Quartararo, che salì sul terzo gradino del podio ma con ben 6”7 di ritardo dal solito vincitore. Così andò esattamente un anno fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito tedesco, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Germania 2022 sul circuito del Sachsenring sta per cominciare…











