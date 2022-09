Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Giappone 2022)

Oggi la diretta MotoGp ci sveglierà al mattino con il Gran Premio del Giappone 2022 dal circuito di Motegi: domenica 25 settembre potrebbe essere un momento decisivo per il Motomondiale, che giunge al suo sedicesimo atto, il primo ritorno in Giappone da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus e soprattutto il secondo atto di una tripletta di gare consecutive che domenica scorsa è cominciata in Aragona con la bellissima vittoria di Enea Bastianini davanti a Francesco Bagnaia e domenica prossima si concluderà in Thailandia, avendo un peso enorme per decretare le sorti del Mondiale MotoGp 2022, che vede proprio il nostro Francesco Bagnaia in grande rimonta nei confronti del francese Fabio Quartararo, campione del Mondo in carica e leader della classifica iridata ma ormai con soli 10 punti su Pecco.

Diretta MotoGp/ Qualifiche: Marc Marquez in pole position a Motegi! Gp Giappone

La superiorità globale della Ducati è indiscutibile, ma Quartararo finora è riuscito a rimanere davanti – anzi, alla metà di giugno sembrava ormai inavvicinabile. Assen ha segnato però la svolta e da quel momento Bagnaia ha già recuperato tantissimo terreno: ora bisogna continuare così, magari cercando il sorpasso proprio a Motegi, dove il primo appuntamento di questa domenica con la diretta MotoGp sarà come sempre con il warm-up alle ore 3.40 della notte italiana e fino alle 4.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti su una pista dove non si corre più dal 2019.

DIRETTA MOTOGP/ Jack Miller primo in FP1, doppietta Ducati! (GP Giappone 2022)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Motegi saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio del Giappone non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, quindi tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa ma solamente in differita.

DIRETTA MOTOGP/ Bastianini ha vinto il Gp d'Aragona! Bagnaia ed Espargaró sul podio

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Giappone 2022 della MotoGp sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi dalle ore 9.15 (la MotoGp alle 12.15), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: I DATI DEL CIRCUITO DI MOTEGI

I semafori si spegneranno alle ore 8.00 (le 15.00 locali), quando la diretta MotoGp culminerà con la partenza della gara della classe regina, corsa che si svilupperà sulla distanza di 24 giri per un totale di 115,2 km, dal momento che ogni giro del tracciato nipponico misura 4,801 chilometri. Ricordando altri dati statistici relativi al circuito di Motegi, ecco ad esempio che il rettilineo più lungo è quello che porta dalla curva 10 alla curva 11 e misura 762 metri, mentre è più breve il rettilineo dei box e dell’arrivo. Le curve del Twin Ring Motegi sono in tutto 14: di queste, sei sono verso sinistra e otto verso destra.

Il circuito sorge a poca distanza dall’omonima località della regione del Kanto, nel Giappone centrale, ed è stato costruito dalla Honda nel 1997 innanzitutto come sede dei suoi test, anche se già dal 1999 è entrato nel calendario iridato dal quale non è più uscito (salvo Covid), anche se per alcuni anni fu Gran Premio del Pacifico prima di ottenere la più prestigiosa denominazione di Gran Premio del Giappone, scalzando Suzuka dove si era consumata la tragedia che costò la vita a Daijiro Kato. Oltre al circuito stradale c’è anche un ovale che ha ospitato diverse gare delle categorie americane ed è per questo motivo che l’autodromo ufficialmente si chiama Twin Ring Motegi. Un luogo imperdibile per gli appassionati dei motori, perché ci sono anche un museo della Honda e diverse altre attrazioni, comprese piste per dirt track e go kart.

DIRETTA MOTOGP: L’ULTIMA VOLTA

Facendo un passo indietro alla gara di tre anni fa che caratterizzò la diretta MotoGp nella sua ultima volta in Giappone prima di oggi, bisogna sottolineare che è cambiato davvero tanto. La pole position al sabato e la vittoria alla domenica erano andate entrambe a Marc Marquez con la Honda e questa ai tempi non era una notizia, perché lo spagnolo numero 93 era il dominatore assoluto e l’incubo iniziato per Marquez nel 2020 era inimmaginabile. Al secondo posto si classificò comunque un astro nascente di grande talento, cioè Fabio Quartararo, per il quale l’epilogo di quella gara sarebbe un sogno oggi, perché Francesco Bagnaia chiuse al tredicesimo posto e Aleix Espargaro quindicesimo, ma l’italiano e lo spagnolo erano d’altronde due comprimari ai tempi.

Il terzo gradino del podio era andato alla Ducati, ma naturalmente con Andrea Dovizioso che era nel 2019 l’uomo di punta per Borgo Panigale, mentre la superiorità complessiva della Yamaha era confermata dal quarto posto di Maverick Vinales e dal sesto di Franco Morbidelli. Non c’era ancora il Covid, il mondo era diverso nel suo complesso ma pure in MotoGp è cambiato tutto. Non vediamo quindi l’ora che si torni finalmente a correre nel Paese del Sol Levante: infatti adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio del Giappone 2022 sul circuito di Motegi sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA