Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Malesia 2022)

Oggi la diretta MotoGp torna con il Gran Premio della Malesia 2022 dal circuito di Sepang, l’imperdibile diciannovesimo e penultimo atto del Motomondiale. Cresce dunque l’attesa, anche perché siamo al termine della lunghissima trasferta di autunno in Estremo Oriente, che è tornata con ben quattro gare consecutive quest’anno per la prima volta dopo le due stagioni di stop per la pandemia di Coronavirus. Abbiamo definito imperdibile l’appuntamento di stamattina, domenica 23 ottobre 2022, ed è facile capire il perché: il GP Malesia costituisce infatti per Francesco Bagnaia il primo match point per provare a vincere il Mondiale MotoGp, che sarebbe il primo per l’Italia da Valentino Rossi 2009 e il primo per la Ducati da Casey Stoner 2007.

La battaglia si annuncia affascinante sul meraviglioso tracciato che sorge a breve distanza dal principale aeroporto di Kuala Lumpur, capitale della Malesia, anche se le qualifiche hanno bocciato tutti i candidati al titolo, che scatteranno dalle retrovie. Per quanto riguarda gli orari della diretta MotoGp, essi saranno naturalmente condizionati da ben sei ore di fuso orario. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 4.40 della notte italiana e fino alle 5.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme: anche se la stagione volge ormai al termine, con una posta in palio così alta ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Sepang saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio della Malesia non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, quindi tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa ma solamente in differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Malesia 2022 della MotoGp sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi dalle ore 11.05 (la MotoGp alle 14.15), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP MALESIA 2022: DATI E CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO

I semafori per la diretta MotoGp del Gp Malesia 2022 poi si spegneranno alle ore 9.00 (le 15.00 locali), quando è in programma la partenza della gara della classe regina MotoGp, corsa che si svilupperà sulla distanza di 20 giri per un totale di 110,9 km, dal momento che ogni giro del lungo tracciato malese misura 5,543 chilometri caratterizzati da quindici curve, di cui cinque a sinistra e dieci a destra. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è di ben 22 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 920 metri. La lunghezza della gara è leggermente inferiore alla norma in considerazione anche dell’intenso caldo umido che rende molto dura la corsa per i piloti dal punto di vista fisico.

Sepang è uno dei circuiti che il Motomondiale per molti anni ha condiviso con la Formula 1, fatto che si nota ad esempio osservando la notevole larghezza della pista, che è stata pensata per ospitare anche le automobili: infatti fin dal 1999 – anno della sua inaugurazione – Sepang è diventata sede fissa per entrambi i campionati. Da qualche anno la Formula 1 ha abbandonato la Malesia, che invece resta tappa fissa del Motomondiale, naturalmente Covid permettendo. Questa è una bella notizia, perché la pista di Sepang è completa, comprendendo curve di vario tipo e due rettilinei molto lunghi separati da un tornantino che è l’ultima curva del circuito ed è punto ideale per i sorpassi, insieme alla successiva curva che chiude invece il rettilineo d’arrivo. Il tornantino però è il punto decisivo perché all’ultimo giro è chiaramente l’ultima occasione per un sorpasso.

DIRETTA MOTOGP: LE DOMANDE DELLA DOMENICA

Non è facile dire a chi fra i tre piloti ancora in lotta per il Mondiale MotoGp (Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo e Aleix Espargaro) la pista di Sepang piaccia di più, anche perché non si corre qui dal 2019, quando il mondo ma pure la MotoGp erano sicuramente diversi. La vittoria andò a Maverick Vinales e il titolo iridato era già saldo nelle mani di Marc Marquez, per l’ennesima volta che però al momento resta ancora l’ultima. Di certo la diretta MotoGp delle qualifiche ha mostrato che tutti loro hanno problemi, questa può essere considerata una buona notizia per Bagnaia, perché non vediamo i suoi rivali in grado di recuperare il passivo che al momento accusano in classifica, anche se resta da capire naturalmente se sarà possibile chiudere i conti già oggi.

Per la vittoria allora sono altri i principali candidati. Magari l’autore della pole position Jorge Martin, se saprà finalmente essere consistente anche alla distanza; magari il redivivo Marc Marquez, che scatta dalla prima fila e in questo finale di stagione è tornato protagonista; noi però speriamo soprattutto in Enea Bastianini, che potrebbe arrivare addirittura a quota cinque vittorie stagionali e magari restare clamorosamente in corsa per il titolo, anche se dovrebbe recuperare almeno 17 punti a Bagnaia anche solo per rimanere nella lotta ancora a Valencia fra due settimane. Di certo i temi sono tanti e succosi, senza dimenticare l’omaggio sempre dovuto alla memoria di Marco Simoncelli, che proprio in Malesia ha trovato la morte nel 2011: adesso è quindi giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista. Mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio della Malesia 2022 sul circuito di Sepang sta per cominciare…











