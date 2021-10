DIRETTA MOTOGP/ Gp Misano 2021, gara streaming video: in pista per il warm-up!

DIRETTA MOTOGP, GP MISANO 2021: IN PISTA PER IL WARM-UP

Questa mattina i piloti della MotoGp si sono svegliati con il sole che per la prima volta dall’inizio del weekend fa capolino sul circuito di Misano, sede del Gran Premio dell’Emilia-Romagna in programma dalle ore 14. Nelle giornate di ieri e venerdì la pioggia aveva caratterizzato tutte le sessioni di prove libere, tant’è vero che i centauri della classe regina hanno montato le gomme slick solamente nella prima manche di qualifiche. Pertanto il warm-up che comincerà tra pochi minuti e che è stato posticipato alle ore 10 per venire incontro a temperature meno rigide e ridurre il rischio di girare con la foschia sarà fondamentale per accumulare più giri possibili in condizioni di completo asciutto. Il freddo obbligherà tutti a usare le soft che garantiscono un minimo di aderenza mentre sarebbe molto più problematico montare le hard che hanno bisogno del caldo per raggiungere la massima efficienza. {agg. di Stefano Belli}

Valentino Rossi ultima gara in Italia/ Papà graziano: non ha un suo erede (esclusiva)

DIRETTA MOTOGP, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021, la corsa sul circuito di Misano che costituisce il sedicesimo appuntamento della stagione del Motomondiale ed è ancora protagonista in Romagna dopo la vittoria di Francesco Bagnaia a settembre. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Misano saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio dell’Emilia Romagna non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque gli appassionati della MotoGp potranno tutti le emozioni della corsa solo in differita.

Valentino Rossi/ “Ho sofferto la separazione dei miei, io un mix di mamma e papà”

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Emilia Romagna 2021 della MotoGp sarà questa volta in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 13.30 e con la MotoGp alle 17.00, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky avranno dunque a disposizione in tempo reale le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del circuito Santa Monica a Misano Adriatico. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

Francesca Sofia Novello incinta: Valentino Rossi diventerà papà/ “E’ una bambina!”

DIRETTA MOTOGP: IL CUORE BATTE PER VALENTINO ROSSI

Oggi la diretta MotoGp torna dopo tre settimane con una bellissima sorpresa, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021 dal circuito di Misano Adriatico, che è l’imprevista terza tappa in terra italiana nel calendario iridato (sostituisce Sepang che è saltata per il Covid) e globalmente il sedicesimo atto del Motomondiale 2021 sul tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, di cui proprio ieri è stato il decimo anniversario della morte, nel cuore della sua Romagna che da sempre è terra di grande passione per il motociclismo. Cresce dunque l’attesa per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, anche per capire se questa stagione sia davvero ormai nelle mani di Fabio Quartararo oppure se i giochi si potrebbero riaprire, magari in favore di Pecco Bagnaia, vincitore già poco più di un mese fa a Misano del Gp San Marino.

Comunque lo spettacolo e le emozioni saranno certamente garantiti, con il Sic nel cuore e il desiderio di vedere Valentino Rossi in azione in Italia per l’ultima volta da pilota MotoGp, eccovi dunque da tenere ben presenti tutti gli orari della corsa, che saranno naturalmente quelli classici di tutti i normali Gran Premi europei. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 e fino alle 10.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in particolare per chi magari ieri non è uscito benissimo dalle qualifiche.

DIRETTA MOTOGP: LE QUALIFICHE

Un sabato davvero esaltante per la Ducati che si prende la pole position con Francesco Bagnaia e monopolizza tutta la prima fila con Jack Miller e la rivelazione Luca Marini che regala una grande soddisfazione al team Avintia e allo Sky VR46. Le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia-Romagna sul circuito di Misano sono state condizionate dalla pioggia caduta fino alle prime ore del mattino. L’asfalto bagnato – che si è poi asciugato molto lentamente a causa del freddo e dell’elevatissimo tasso di umidità – ha teso una trappola fatale a Lorenzo Savadori che cadendo si è fratturato la clavicola destra e non potrà quindi prendere parte alla gara. Difficile stimare i tempi di recupero per il cesenate che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico – il secondo dopo quello alla caviglia – e quasi sicuramente salterà il Gran Premio dell’Algarve a Portimao in programma tra due settimane. Il maltempo ha complicato enormemente la vita anche a Fabio Quartararo (leader del mondiale 2021 di MotoGp e sempre più vicino alla conquista del titolo) che ha chiuso la FP3 fuori dalla top 10 e poi è rimasto clamorosamente fuori dalla Q2, a causa del traffico e delle bandiere gialle sventolate in continuazione dai commissari per le tantissime uscite di pista.

Nella seconda manche abbiamo perso il conto delle cadute con i centauri della classe regina che provavano a spingere oltre il limite consentito: a farne le spese, tra gli altri, Marc Marquez, Jorge Martin, Enea Bastianini (caduto tre volte tra FP4 e Q1), Joan Mir, Johann Zarco, Michele Pirro, Iker Lecuona e Danilo Petrucci. I due piloti del team Tech-3 – che si esaltano sempre con il maltempo – non sono riusciti quindi a sfruttare la grande chance di partire tra i primi, considerando che per la giornata di oggi è previsto un miglioramento generale delle condizioni atmosferische. Sarebbe stato bello veder Valentino Rossi lottare assieme agli altri big, ma il Dottore di Tavullia si è dovuto accontentare della passerella e del saluto della folla ogni volta che usciva dai box. Andrea Dovizioso continua a prendere confidenza con la Yamaha (nel 2022 il forlivese sarà la prima guida del team che darà il benservito alla Petronas e si chiamerà WithU RNF) mentre Franco Morbidelli sta tornando quello di un anno fa: il romano scatterà infatti dalla sesta casella della griglia di partenza e avrà la possibilità di tenere alta la bandiera della Casa di Iwata.

DIRETTA MOTOGP: LE INFO TECNICHE

L’appuntamento più atteso della diretta MotoGp però sarà naturalmente quello con la partenza dell’evento più atteso: i semafori sul circuito Santa Monica (oggi Misano World Circuit Marco Simoncelli) si spegneranno alle ore 14.00, quando è in programma la partenza della gara della classe regina, corsa che si svilupperà sulla distanza di 27 giri per un totale di 114,1 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato di Misano (uno dei più corti del calendario iridato) misura 4,226 chilometri con un totale di sedici curve – tante per un tracciato così breve -, di cui sei verso sinistra e ben dieci a destra.

I dati tecnici sono naturalmente identici alla corsa di cinque settimane fa, ma è sempre bene ricordarli: la pista ad esempio è piuttosto stretta essendo la larghezza di soli 14 metri, mentre la lunghezza del rettilineo principale è di soli 565 metri: un tracciato dunque stretto e tortuoso, in cui la battaglia non mancherà ma sorpassare non sarà facilissimo e sul quale la velocità massima non è elevatissima. La gara sarà occasione per salutare Rossi e ricordare Simoncelli, ma anche Shoya Tomizawa che qui morì nel 2010 nella classe Moto2 e pure Nicky Hayden, morto a pochi chilometri da Misano nel mese di maggio del 2017, in un incidente stradale mentre andava in bicicletta. Un weekend dalle emozioni forti, vedremo se si aggiungerà anche la conquista del titolo da parte di Quartararo o se Pecco Bagnaia riuscirà a rinviare la festa francese, dando una gioia in più al pubblico italiano.

DIRETTA MOTOGP: IL CIRCUITO DI MISANO

Parlando del circuito, va detto che lungo la sua storia il tracciato di Misano ha subito numerose e profonde modifiche rispetto al circuito originario che sorse negli anni Settanta per volontà (fra gli altri) anche di Enzo Ferrari. Modifiche che hanno coinvolto sia la pista in sé sia le strutture dell’autodromo, necessarie per rimanere all’altezza del Motomondiale, dal quale Misano era uscito nel 1993 in seguito al terribile incidente di cui fu vittima Wayne Rainey, che riportò la frattura della colonna vertebrale con conseguente paralisi alle gambe: obiettivo raggiunto nel 2007. Il circuito fu allungato e allargato, fu cambiato il senso di marcia da antiorario ad orario e tra i lavori vi furono anche l’ampliamento delle tribune, ora capaci di accogliere circa 60.000 spettatori, almeno in tempi pre-Covid, anche se oggi il colpo d’occhio sarà comunque eccellente.

I piloti italiani, non solo Valentino Rossi, cercheranno di mettersi in mostra. Di Pecco Bagnaia abbiamo detto, per Enea Bastianini c’è il meraviglioso ricordo del podio di settembre che vorrà provare a bissare, mentre Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso erano tornati in gara proprio a “Misano 1” e dopo cinque settimane sarà interessante valutare i rispettivi miglioramenti sulla stessa pista. Staremo a vedere cosa succederà dopo queste intriganti premesse: adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021 sul circuito di Misano sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA