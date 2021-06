Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Olanda 2021)

DIRETTA MOTOGP: LA GARA PIÙ AFFASCINANTE SUL CIRCUITO DI ASSEN

La diretta MotoGp oggi, domenica 27 giugno, ci propone il Gran Premio d’Olanda 2021 sul mitico circuito di Assen, che ospita il nono appuntamento con il Motomondiale 2021, di cui chiude la prima parte prima di una pausa estiva che durerà per oltre un mese. Siamo giunti alla gara più classica e affascinante dell’intero calendario del Motomondiale, il ritorno ad Assen dopo la dolorosa assenza del 2020 (la prima nella storia del Motomondiale) dovuta alla pandemia di Coronavirus. Atmosfera – pur stavolta con tutte le limitazioni del caso -, circuito, clima a volte imprevedibile: tutto contribuisce alla difficoltà della cosiddetta ‘Università della moto’.

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche Gp Olanda 2021: pole position per Vinales, Bagnaia terzo

L’appuntamento principale della domenica (per il quinto anno anche ad Assen si corre di domenica) è naturalmente quello con la diretta MotoGp: i semafori si spegneranno al solito orario delle gare europee, cioè alle ore 14.00, quando è in programma la partenza della gara della MotoGp, sulla distanza di 26 giri per un totale di 118,092 km, dal momento che ogni giro dell’autodromo olandese nella versione nata dalle ultime modifiche del 2006 misura 4,542 chilometri con un totale di diciotto curve, delle quali sei verso sinistra e ben dodici verso destra.

Diretta Motogp/ Prove libere live e streaming video: Vinales il più veloce nella Fp2

DIRETTA MOTOGP, STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Assen saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio d’Olanda non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque gli appassionati della MotoGp non potranno tutti vivere subito le emozioni della corsa.

Diretta MotoGP/ Gara live e streaming: Marquez dopo 581 giorni! (GP Germania 2021)

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Olanda 2021 della MotoGp sarà questa volta in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi in successione dalle ore 14.05 (MotoGp alle ore 17.15), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky non avranno dunque a disposizione in tempo reale le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista di Assen. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

La Yamaha detta legge nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento della stagione 2021 di MotoGp. Nessuno è stato in grado di impensierire Maverick Vinales e Fabio Quartararo, gli unici a scendere sotto l’1’32” e che si sono contesi la pole position, alla fine ha avuto la meglio lo spagnolo che ha battuto il suo compagno di box per 71 millesimi. In ogni caso El Diablo, leader del mondiale, nel corso della FP4 ha dimostrato di avere un passo gara migliore e resta senz’altro il favorito numero uno per la vittoria. La Ducati limita i danni grazie a Francesco Bagnaia che completa la prima fila, la Casa di Borgo Panigale è apparsa in netta difficoltà sin dal venerdì ma quando si è cominciato a fare sul serio il torinese ha ritrovato il giusto feeling con la Desmosedici, per lui sarebbe davvero una grande impresa andare a podio.

Discorso analogo per Johann Zarco che non è andato oltre la seconda fila, dove troviamo Takaaki Nakagami e Miguel Oliveira. Il portoghese proverà a tenere alta la bandiera della KTM con Brad Binder che sembra attraversare una crisi esistenziale – peggio di lui solamente Garrett Gerloff, chiamato all’ultimo per rimpiazzare Franco Morbidelli reduce da un intervento chirurgico al ginocchio. La ritrovata competitività della Casa di Iwata non è bastata a Valentino Rossi per tornare in alto: il Dottore è stato bravo a centrare l’ingresso diretto in Q2 ma poi non ha saputo far meglio del dodicesimo tempo, i 42 anni si fanno sentire tutti eppure gli sponsor e i tifosi insistono nel volerlo vedere ancora in sella almeno per un altro anno, con il team VR46 che ha già trovato l’accordo con Ducati per la fornitura delle moto. Un sabato da dimenticare per Marc Marquez, il trionfo di domenica scorsa al Sachsenring è già uno sbiadito ricordo per l’ex-campione del mondo che è caduto nuovamente durante la Q1, un incidente che gli ha impedito di schiodarsi dal ventesimo posto: si prospetta una gara molto difficile per lui.

DIRETTA MOTOGP: IL WARM-UP

Quelle accennate prima sono dunque le caratteristiche essenziali della pista olandese che ospita il mitico Dutch TT, ufficialmente Tourist Trophy come quello sull’isola di Man. Ricordiamo pure che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica di fine giugno con il Gran Premio d’Olanda ad Assen sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature saranno certamente diverse rispetto alle 14.00. Va detto che ormai non siamo più all’inizio della stagione, in ogni caso per tutti questa breve sessione può essere utile: a maggior ragione dopo l’anno di assenza forzata, che ha segnato una cesura senza precedenti nella storia iridata di Assen. La battaglia tra il leader iridato Fabio Quartararo e le tre Ducati inseguitrici resta vivissimo e ogni dettaglio (magari scovato proprio nel warm-up) potrebbe fare la differenza, senza dimenticare naturalmente tanti altri possibili protagonisti a cominciare da Marc Marquez, rinfrancato dal ritorno alla vittoria sul “suo” Sachsenring.

DIRETTA MOTOGP: DUE ANNI FA

Dunque si torna ad Assen dopo un anno di assenza, il che rende ancora più importante rammentare che cosa era successo al Gran Premio d’Olanda nell’ultima edizione disputata, cioè quella del 2019. La vittoria era andata a Maverick Vinales, che adesso arriva però dalla disastrosa gara di domenica scorsa al Sachsenring, una delle peggiori della sua vita: nel 2019 ad Assen invece Vinales vinse in modo autorevole, rifilando quasi cinque secondi di distacco a Marc Marquez e il doppio a Fabio Quartararo, che era scattato dalla pole position e in gara si prese un podio prezioso per chi era ancora “solo” un astro nascente. L’unica vera battaglia fu dunque quella tra gli italiani Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli e Danilo Petrucci, che giunsero in quest’ordine dal quarto al sesto posto racchiusi in un fazzoletto di meno di un secondo, ma con oltre 14″ dal vincitore Vinales. Così andò ormai due anni fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista dell’Università della moto, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Olanda 2021 sul circuito di Assen sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA