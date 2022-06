Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Olanda 2022)

La diretta MotoGp oggi, domenica 26 giugno, ci propone l’atteso Gran Premio d’Olanda 2022 sul mitico circuito di Assen, che ospita l’undicesimo appuntamento con il Motomondiale 2022, di cui chiude la prima parte prima di una pausa estiva che durerà per oltre un mese causa anche della cancellazione del Gran Premio previsto in Finlandia, fatto che renderà davvero lunga questa pausa. Siamo giunti alla gara più classica e affascinante dell’intero calendario del Motomondiale, Assen è la gara che tutti vorrebbero vincere almeno una volta nella vita: atmosfera, circuito, clima a volte imprevedibile sono alcuni degli elementi essenziali che contribuiscono alla difficoltà della cosiddetta ‘Università della moto’.

Diretta MotoGp/ Qualifiche Gp Olanda live streaming: altra pole position per Bagnaia!

L’appuntamento principale della domenica (per il sesto anno ormai anche ad Assen si corre di domenica) è naturalmente quello con la diretta MotoGp: i semafori si spegneranno al solito orario delle gare europee, cioè alle ore 14.00, quando è in programma la partenza della gara della MotoGp, sulla distanza di 26 giri per un totale di 118,092 km, dal momento che ogni giro dell’autodromo olandese nella versione nata dalle ultime modifiche del 2006 misura 4,542 chilometri con un totale di diciotto curve, delle quali sei verso sinistra e ben dodici verso destra.

Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video: Bagnaia più veloce! (Olanda 2022)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio d’Olanda 2022, la corsa sul mitico circuito di Assen che costituisce l’undicesimo appuntamento della stagione del Motomondiale. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Assen saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio d’Olanda non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa ma solo in differita. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma NowTV.

Diretta MotoGp/ AAA cercasi rivale per Quartararo che domina anche il Gp di Germania

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Olanda 2022 della MotoGp sarà questa volta in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi dalle ore 14.15 e la MotoGp alle ore 17.15, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky avranno dunque a disposizione le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del circuito di Assen. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LE QUALIFICHE

Francesco Bagnaia deve farsi perdonare il doppio zero che lo ha allontanato definitivamente dalla corsa per il titolo iridato. Tra Catalogna e Germania, Fabio Quartararo ha incrementato di ben 50 punti il vantaggio nei confronti del torinese che in qualifica non ha rivali ma poi in gara fatica sempre a capitalizzare il lavoro compiuto nel weekend, fatta eccezione per Jerez e Mugello dove a trionfare è stata la Ducati numero 63. Sul circuito di Assen, uno dei più antichi del panorama motociclistico, Bagnaia ha girato in 1’31”504, polverizzando il precedente record di Maverick Vinales, un tempone che gli vale la quarta pole position stagionale. Ma i punti si fanno la domenica, non il sabato, per cui visti precedenti è meglio non cantare vittoria troppo presto. Quartararo sembra decisamente sul pezzo e nella simulazione dei long run durante la FP4 non ha avuto particolari problemi a tenere il passo del ducatista. Ci aspettavamo qualcosina di più dall’Aprilia che nelle prove libere sembrava in forma sfavillante sia con Aleix Espargaro che con Maverick Vinales, ma nessuno dei due ha saputo dare la zampata decisiva quando serviva veramente.

Sulle doti velocistiche di Marco Bezzecchi avevano pochi dubbi e al suo primo anno nella classe regina li sta dissipando definitivamente, gli manca quel salto di qualità necessario per stare con i big fino alla bandiera a scacchi, ma ci arriverà. Preoccupa sempre più l’involuzione di Enea Bastianini che nella prima parte di stagione aveva impressionato tifosi e addetti ai lavori con tre vittorie, ma dopo Le Mans sono arrivati due ritiri e un decimo posto, e al Gran Premio d’Olanda partirà solamente dalla sedicesima posizione. La promozione in Pramac – o addirittura nel team ufficiale – a fine anno è ormai scontata, ma ora il riminese deve lasciare un bel ricordo al team Gresini che ha sempre creduto in lui, trattandolo quasi come un figlio.

DIRETTA MOTOGP: IL WARM-UP

Quelle accennate prima sono dunque le caratteristiche essenziali della pista olandese che ospita il mitico Dutch TT, ufficialmente Tourist Trophy come quello sull’isola di Man. Ricordiamo pure che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica di fine giugno con il Gran Premio d’Olanda ad Assen sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature saranno certamente diverse rispetto alle 14.00.

Va detto che ormai non siamo più all’inizio della stagione, in ogni caso per tutti questa breve sessione può essere utile, soprattutto per gli inseguitori del leader iridato Fabio Quartararo, che praticamente in due sole gare tra Barcellona e il Sachsenring sembra avere scavato il solco decisivo che potrebbe portarlo alla conquista del secondo Mondiale consecutivo in MotoGp, mentre la Ducati deve leccarsi le ferite, perché senza dubbio Borgo Panigale ha globalmente il pacchetto più forte, ma nessuno dei suoi piloti ha ancora trovato la continuità, gli errori e le sfortune sono stati troppi e Quartararo ringrazia, perché la differenza in classifica è ora pesante.

DIRETTA MOTOGP: UN ANNO FA

Si torna ad Assen come da tradizione a fine giugno, nel 2021 era stato un appuntamento speciale perché si tornò a correre dopo un anno di assenza, il primo vuoto nella storia del Gran Premio d’Olanda, che non era mai mancato nemmeno una volta dalla prima edizione del Motomondiale nel 1949. Dodici mesi fa era stata una grande festa per la Yamaha fin dal sabato. Le qualifiche infatti già avevano esaltato la Yamaha, grazie alla pole position di Maverick Vinales con il tempo di 1’31”814, davanti all’allora ancora suo compagno di team Fabio Quartararo, secondo con appena 71 millesimi di ritardo dal leader, con l’ottimo terzo posto per la Ducati di Francesco Bagnaia per completare la prima fila.

Alla domenica in gara avremmo poi avuto la conferma del dominio della Yamaha, anche se la vittoria del Gran Premio d’Olanda andò a Quartararo davanti a Vinales con un margine di vantaggio di quasi tre secondi, mentre la Suzuki di Joan Mir ottenne il terzo posto con una eccellente rimonta dopo la partenza dalla decima casella e Pecco Bagnaia fu comunque il migliore degli italiani, ma si dovette accontentare di un sesto posto. Così andò l’anno scorso: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista dell’Università della moto, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Olanda 2022 sul circuito di Assen sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA