Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Portogallo 2020)

Oggi la diretta MotoGp fa calare il sipario sulla sua sofferta stagione con il Gran Premio del Portogallo 2020 che per la prima volta nella storia si disputerà sul circuito di Portimao, nella regione dell’Algarve, che costituisce il quattordicesimo e ultimo atto del Motomondiale 2020. Cresce dunque l’attesa per la gara che sancirà in tutte le classi i verdetti definitivi di una stagione ricchissima di imprevisti e colpi di scena, tra i quali il principale resterà naturalmente il titolo di campione del Mondo MotoGp assegnato a Joan Mir già al termine della seconda delle due gare a Valencia – sia pure vinta da Franco Morbidelli -, che ha spalancato al pilota Suzuki un sogno che era onestamente impensabile ancora ad agosto, ma ormai realtà. Eccovi dunque gli orari della diretta MotoGp per una domenica 22 novembre 2020 da non perdere, che saranno lievemente condizionati da un’ora di fuso orario. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 11.00 italiane, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme per trovare magari il guizzo che possa dare la svolta alla gara, aspetto non trascurabile su una pista che è nuova per tutti.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio del Portogallo 2020, la corsa sul circuito di Portimao che costituisce il quattordicesimo e ultimo appuntamento della stagione del Motomondiale. La MotoGp dunque torna protagonista anche in streaming e tv su questa pista che è un inedito e riporta il Portogallo nel calendario dopo diversi anni di assenza. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito lusitano saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio del Portogallo saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, eccellente chiusura di stagione. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo.

DIRETTA MOTOGP, GP PORTOGALLO 2020: LE QUALIFICHE

Nella giornata di ieri Miguel Oliveira si è tolto una grandissima soddisfazione conquistando la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, sulla pista di casa. Quest’oggi il portacolori del team Tech-3 proverà a completare l’opera bissando il successo ottenuto l’estate scorsa in Austria dove fu bravissimo ad approfittare del duello tra Jack Miller e Pol Espargaro che si ostacolarono a vicenda spianandogli la strada a pochi metri dalla bandiera a scacchi. Il portoghese proverà a chiudere in bellezza la stagione 2020 di MotoGp, l’ultima per Cal Crutchlow che dal 2021 si limiterà a fare il test driver per la Yamaha, il britannico dimostra comunque di saperci ancora fare portando a casa un’onorevole seconda fila e in gara sarà sicuramente tra i protagonisti assieme a Franco Morbidelli, l’unico a girare sotto l’1’39” con la gomma media e che parte con i favori del pronostico. Stefan Bradl in Q2 è stato bravissimo a prendere la scia del centauro romano, il tedesco quest’anno non è mai partito così avanti e spera di poter regalare un piazzamento importante alla Honda, anche per ringraziare la casa giapponese per avergli dato la possibilità di sostituire l’infortunato Marc Marquez. Il bilancio della Suzuki non può essere di certo positivo con il campione del mondo Joan Mir che ha comprensibilmente staccato la spina e con la testa è già in vacanza, come dimostra il ventesimo tempo che lo relega addirittura in penultima fila. Solo decimo Alex Rins per il quale si complica notevolmente la corsa al titolo di vice-campione del mondo, con la casa giapponese che non può dormire sonni tranquilli per il mondiale costruttori: se la Ducati dovesse vincere con Miller sarà la Casa di Borgo Panigale a fregiarsi dell’iride.

DIRETTA MOTOGP, GP PORTOGALLO 2020: IL CIRCUITO DI PORTIMAO

La diretta MotoGp della gara del Gran Premio del Portogallo 2020 vivrà invece la sua partenza naturalmente alle ore 15.00 (che saranno le tradizionali 14.00 locali) sul circuito di Portimao, che misura 4.684 metri. Sono ben 15 le curve – nove a destra e sei sinistra – che caratterizzano questo circuito, non poche considerando che non si tratta di un tracciato particolarmente lungo. Possiamo inoltre osservare che il rettilineo principale è quello del traguardo e misura 969 metri, con la particolarità di terminare con una curva in discesa, mentre la larghezza del nastro d’asfalto è mediamente di 14 metri. Portimao ha un layout caratterizzato dai suoi saliscendi sulle colline dell’Algarve, anche per questo motivo già quando il mese scorso lo ha scoperto la Formula 1 è scattato il paragone con piste quali il Mugello. Un altro rettilineo di rilievo è quello compreso fra le curve 4 e 5, mentre le curve si affrontano mediamente a velocità piuttosto alte. La sequenza più interessante potrebbe essere quella in salita proprio dopo curva 5, con salita, scollinamento, frenata e picchiata verso destra nel tratto 6-7-8, inoltre sono tenere in grande considerazione la particolarità di curva 1 e la difficoltà del tornantino alla curva 4.

DIRETTA MOTOGP: L’ULTIMO PRECEDENTE

In attesa di una gara che in ogni caso sarà storica, segnando il debutto di Portimao nel calendario iridato del Motomondiale, facciamo per curiosità un tuffo all’ultima edizione del Gran Premio del Portogallo, che era stato disputato nel 2012 sul più tradizionale circuito di Estoril. Ricordato che le vittorie in Moto3 e Moto2 erano andate rispettivamente all’italo-tedesco Sandro Cortese e ad un certo Marc Marquez, nella classe regina MotoGp il successo era stato invece per Casey Stoner in sella alla sua Honda. L’australiano era già stato autore della pole position al sabato e sul traguardo vinse con circa un secondo e mezzo di vantaggio su Jorge Lorenzo, poi ecco sul terzo gradino del podio Dani Pedrosa con un ritardo oltre i tre secondi e mezzo. Quarto posto per Andrea Dovizioso, ai tempi sulla Yamaha satellite del team Tech 3, modesto settimo posto invece per Valentino Rossi, che stava vivendo il suo tribolato e deludente biennio alla Ducati. Adesso però non è più tempo per rimpianti o altri pensieri: è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio del Portogallo 2020 sul circuito di Portogallo sta per cominciare…



