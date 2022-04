Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Portogallo 2022)

DIRETTA MOTOGP: ALTRA IMPRESA DI ENEA BASTIANINI?

Protagonista anche la diretta MotoGp oggi, domenica 24 aprile, che sarà una giornata ricchissima per i motori: le due ruote ci proporranno le emozioni del Gran Premio del Portogallo 2022 sul circuito di Portimao, che causa Covid aveva fatto il proprio debutto nel 2020 e nella scorsa stagione addirittura aveva raddoppiato, perché al Gp Portogallo in aprile fu affiancato anche un Gp Algarve a novembre, gara intitolata alla regione ove sorge Portimao e vinta da Francesco Bagnaia. In primavera si era invece imposto Fabio Quartararo, dunque il Portogallo aveva fatto felici i due dominatori della MotoGp 2021 che invece adesso sono ancora alla ricerca del salto di qualità.

Ci godiamo naturalmente il primo posto di Enea Bastianini, vincitore finora di due gare su quattro nella prima parte della stagione, ma le gerarchie di questo Motomondiale 2022 sono ancora tutte da definire e vedremo se la quinta gara dell’anno, prima in Europa, aiuterà a chiarirci le idee. Ricordiamo però subito gli orari della diretta MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 14.00 italiane, dunque si gareggerà alle ore 13.00 locali per mantenere il tradizionale appuntamento con la partenza della gara della classe regina in questo nuovo Mondiale. La diretta MotoGp dunque andrà a collocarsi in mezzo tra Moto3 e Moto2 e sarà così fin dal warm-up del mattino: per questi ultimi 20 minuti di prove l’appuntamento è fissato per le ore 10.40 italiane.

DIRETTA MOTOGP, STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio del Portogallo 2022, la corsa sul circuito di Portimao che costituisce il quinto appuntamento della stagione del Motomondiale. Tutte le sessioni e gare odierne di Motogp dal circuito di Portimao saranno trasmesse in diretta tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti in diretta della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio del Portogallo di Motogp non saranno visibili in diretta e in chiaro su Tv8, dunque tutti gli appassionati della diretta MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa ma solo in differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in diretta streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma NowTV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Portogallo 2022 della MotoGp non sarà questa volta in diretta ma in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi e la MotoGp che sarà alle ore 21.50, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky non avranno dunque a disposizione in tempo reale le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del circuito di Portimao. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP PORTOGALLO 2022: IL CIRCUITO DI PORTIMAO

La diretta MotoGp della gara del Gran Premio del Portogallo 2022 sul circuito di Portimao, che misura 4.684 metri, sarà caratterizzata da 15 curve – nove a destra e sei sinistra – che caratterizzano questo circuito, non poche considerando che non si tratta di un tracciato particolarmente lungo. Possiamo inoltre osservare che il rettilineo principale è quello del traguardo e misura 969 metri, con la particolarità di terminare con una curva in discesa, mentre la larghezza del nastro d’asfalto è mediamente di 14 metri. Per quanto riguarda la MotoGp, la gara si svilupperà sulla distanza di 25 giri per un totale di 114,8 km, mentre la Moto2 percorrerà 23 giri e la Moto3 ne dovrà affrontare 21.

Portimao ormai è abbastanza conosciuto, dal momento che questa sarà la quarta gara per la MotoGp nello spazio di un anno e mezzo, però giova ricordare che il circuito lusitano ha un layout caratterizzato dai suoi saliscendi sulle colline dell’Algarve, che ha fatto scattare il paragone con piste quali il Mugello, garanzia dunque di un altissimo livello tecnico. Un altro rettilineo di rilievo è quello compreso fra le curve 4 e 5, mentre le curve si affrontano mediamente a velocità piuttosto alte. La sequenza più interessante è quella in salita proprio dopo curva 5, con salita, scollinamento, frenata e picchiata verso destra nel tratto 6-7-8, inoltre sono tenere in grande considerazione la particolarità di curva 1 e la difficoltà del tornantino alla curva 4.

DIRETTA MOTOGP: I PRECEDENTI

In attesa della gara che ci attende oggi pomeriggio, facciamo per curiosità un tuffo con la memoria ai tre precedenti Gran Premi disputati a Portimao, tutti a partire dal novembre 2020 e quindi racchiusi in davvero poco tempo. Il primo ebbe luogo domenica 22 novembre 2020 a chiusura del Motomondiale: fu un monologo del padrone di casa Miguel Oliveira, che in sella alla sua Ktm del team Tech-3 visse un weekend memorabile sotto ogni punto di vista, con la pole position del sabato trasformata in una vittoria rimanendo in testa alla corsa per l’intera durata del Gran Premio con distacchi molto pesanti a tutti gli inseguitori, a cominciare da Jack Miller e Franco Morbidelli, che erano saliti con lui sul podio.

L’anno scorso ci fu il Gp Portogallo il 18 aprile, nel quale invece il dominatore fu Fabio Quartararo perché il francese della Yamaha fece doppietta pole position-vittoria. Sul podio insieme al transalpino salirono anche Francesco Bagnaia secondo e Joan Mir al terzo posto, che poi fecero un passo avanti nel Gp Algarve del 7 novembre scorso, vinto da Bagnaia con la terza doppietta pole-vittoria su questa pista proprio davanti a Mir, con Jack Miller in terza posizione. Adesso però non è più tempo per pensieri rivolti al passato, sia pure recente, è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio del Portogallo 2022 sul circuito di Portimao sta per cominciare…











