Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp San Marino 2022)

DIRETTA MOTOGP: GP SAN MARINO 2022, WARM UP E GARA

Domenica 4 settembre la diretta della MotoGp ci fa compagnia con la giornata conclusiva del Gp San Marino 2022: sulla Riviera Adriatica, lo storico circuito di Misano è pronto a dirci chi si aggiudicherà la gara, che potrebbe incidere non poco sulla corsa al Mondiale visto che Fabio Quartararo, comunque sempre saldamente in testa, ha perso un po’ di punti e ora potrebbe essere davvero attaccato nella sua leadership, sicuramente da Aleix Espargaró (il rivale più vicino) ma anche e soprattutto da Francesco Bagnaia, che è davvero caldissimo e ha vinto tre Gran Premi consecutivi che hanno totalmente rilanciato le sue speranze iridate.

Intanto, nel presentare il Gp San Marino 2022 dobbiamo anche specificare quali saranno gli orari di domenica 4 settembre: siamo in Europa e quindi la tabella di marcia è quella classica. Prima della gara ci sarà il tradizionale warm up, che ha una durata di 20 minuti e scatterà alle ore 9:40 sul circuito di Misano Adriatico. Nessuna variazione nemmeno per quanto riguarda la gara: il Gp San Marino 2022 prenderà il via alle ore 14:00, dopo circa 45 minuti scopriremo nella diretta MotoGp chi sarà stato il vincitore e come verrà completato il podio di un Gran Premio tra i più affascinanti…

MOTOGP STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE WARM UP E GARA

Diciamo subito che la diretta tv della MotoGp per il Gp San Marino 2022 riguarderà oggi un doppio appuntamento: bisogna però specificare, e dire che il warm up verrà trasmesso in esclusiva su Sky Sport MotoGp, vale a dire il canale del decoder che è riservato agli abbonati alla televisione satellitare. Al numero 208 di Sky naturalmente si potrà seguire anche la gara, e qui scatta anche la visione in chiaro: questo infatti è uno dei Gran Premi “assegnati” a Tv8, che fornirà anche la mobilità attraverso il suo sito ufficiale www.tv8.it. In alternativa, e solo per i clienti del satellite, la diretta streaming video sarà chiaramente disponibile grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su apparecchi come PC, tablet e smartphone.

Dunque, avvicinandoci alla diretta MotoGp dobbiamo dire che il Gp San Marino 2022 potrebbe rappresentare un poker per Francesco Bagnaia: Pecco ha portato la sua Ducati a vincere in Olanda, Gran Bretagna e Austria, e ha recuperato 47 punti a un Fabio Quartararo che adesso comincia a vedere qualche crepa nella sua costruzione del secondo titolo mondiale consecutivo. Certo il Diablo va sempre battuto: anche al Sachsenring ha dimostrato che nonostante una moto inferiore, rispetto alla Ducati, può centrare grandi risultati e infatti il suo secondo posto è stato festeggiato sostanzialmente come una vittoria.

Bagnaia però si trova in un momento decisivo: come l’anno scorso può rimpiangere gli errori (quattro ritiri) che non lo tengono troppo vicino a Quartararo (anche se 44 punti non sono tantissimi), intanto le statistiche della MotoGp ci dicono che il ducatista ha vinto 5 Gran Premi contro i 3 del centauro della Yamaha, e attenzione a questo dato perché in caso di arrivo a pari punti conterebbe molto. Insomma, il Gp San Marino 2022 sta per cominciare e a Misano Adriatico è davvero tutto pronto: prima il warm up, poi scopriremo cosa succederà in gara e chi sarà il vincitore…











