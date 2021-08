Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Stiria 2021)

La diretta MotoGp oggi, domenica 8 agosto, ci propone il Gran Premio di Stiria 2021 sul circuito del Red Bull Ring che sorge fra le località di Zeltweg e Spielberg, tracciato sulle colline della Stiria che ospita il decimo appuntamento con l’anomalo Motomondiale 2020, che sarà poi di scena al Red Bull Ring anche settimana prossima per una doppietta dovuta a forze di causa maggiore alle quali siamo ormai abituati. La gara sul tracciato austriaco è tornata in calendario nel 2016, ma nel 2020 è raddoppiata con l’aggiunta dell’inedito Gran Premio di Stiria, che ritroviamo anche quest’anno, stavolta a precedere il Gran Premio nazionale.

Di solito l’Austria è un feudo per la Ducati, che ha vinto con tre piloti differenti in cinque edizioni grazie a tre successi di Andrea Dovizioso, più una affermazione a testa per Andrea Iannone e Jorge Lorenzo. Sarà la volta buona per rilanciare la sfida a Fabio Quartararo da parte di Francesco Bagnaia, Jack Miller e Johann Zarco? Guai però a dimenticare altri, come Miguel Oliveira che vinse in Stiria nel 2020. L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della MotoGp in Europa. Ricordiamo pure che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, particolarmente utile tutto questo dopo settimane di sosta.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA

La MotoGp dunque torna protagonista anche in streaming e tv su questa pista che sarà protagonista per due domeniche consecutive del Motomondiale, nel cui paddock si parla soprattutto dell’addio di Valentino Rossi a fine stagione. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito del Red Bull Ring saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio di Stiria non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque gli appassionati della MotoGp non potranno tutti vivere subito le emozioni della corsa.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Stiria 2021 della MotoGp sarà questa volta in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi in successione dalle ore 16.30 (MotoGp alle ore 19.30), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky non avranno dunque a disposizione in tempo reale le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LE QUALIFICHE

Il Red Bull Ring sembra una pista fatta su misura per le caratteristiche della Ducati, l’ennesima riprova è arrivata nelle qualifiche del Gran Premio di Stiria – decima tappa della stagione 2021 di MotoGp – dominata dalla Casa di Borgo Panigale che si è presa la pole position con Jorge Martin. Il rookie spagnolo del team Pramac aveva già dimostrato di saperci fare sul giro secco nel Gran Premio di Doha in Qatar, poi però la frattura alla mano rimediata in Portogallo lo aveva costretto a saltare tre appuntamenti e a ripresentarsi in condizioni fisiche precarie. La lunga sosta estiva gli ha consentito di recuperare il 100% della forma fisica e inserirsi nuovamente tra i big della classe regina, beffando sul filo di lana il suo compagno di marca Francesco Bagnaia. Il torinese aveva compiuto un autentico capolavoro nel migliorare il tempo di Fabio Quartararo – solo terzo il francese che sul passo gara sembra averne comunque di più – ma non è bastato per mantenere la casella più ambita della griglia di partenza. Nel momento decisivo la Yamaha è sparita, soprattutto con Maverick Vinales che non è andato oltre la terza fila: lo spagnolo è forse distratto dalle voci di mercato che lo vedono in Aprilia nel 2022 – manca solamente l’annuncio ufficiale ma l’accordo annuale è stato raggiunto da entrambe le parti.

Al netto di Bagnaia, l’Italia non può gioire: Valentino Rossi, Enea Bastianini, Luca Marini, Danilo Petrucci – appena silurato dalla KTM, nel 2022 il ternano potrebbe approdare in Superbike – e Lorenzo Savadori partiranno dalle retrovie, mentre Franco Morbidelli manca proprio all’appello e la sua Yamaha è stata affidata a Cal Crutchlow. Nonostante i quasi tre anni di lontananza dalle corse, Dani Pedrosa non sembra aver smarrito il talento che lo ha accompagnato in tutta la sua carriera, lo spagnolo ha mancato di un soffio l’ingresso in Q2 mentre Marc Marquez, cadendo durante il suo ultimo tentativo, si è dovuto accontentare dell’ottava piazza. Per la gara di oggi le condizioni climatiche rappresentano una grossa incognita: è prevista pioggia sia al mattino che al pomeriggio e azzeccare la strategia sarà fondamentale per aspirare alla vittoria. (Agg. di Stefano Belli)

DIRETTA MOTOGP: I NUMERI DEL GP STIRIA 2021

In attesa della diretta MotoGp per l’odierno Gran Premio di Stiria 2021, ricordiamo adesso i dati essenziali della gara che andrà in scena nel primo pomeriggio al Red Bull Ring: alle ore 14.00 a Zeltweg dunque prenderà il via la corsa che si disputerà sulla distanza di 28 giri per un totale di 120,9 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato austriaco misura solamente 4,318 chilometri con dieci curve, di cui appena tre a sinistra e sette a destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista del Red Bull Ring, un tracciato che esalta la velocità pura e che proprio per questo motivo è sempre piaciuto alla Ducati da quando è tornato nel calendario del Campionato del Mondo della MotoGp. Parlando della Ducati e del feeling con Zeltweg, va ricordata la vittoria di Andrea Iannone cinque anni fa, nella gara che ha segnato appunto il ritorno di Zeltweg dopo una lunghissima assenza, il meraviglioso successo colto da Andrea Dovizioso nel 2017 al termine di un memorabile duello con Marc Marquez risolto solamente all’ultima curva – e non sarà l’unica volta – e il successo nel 2018 di Jorge Lorenzo, una delle rare soddisfazioni per il binomio Lorenzo-Ducati, la cui storia non è stata quasi mai facile. Poi sono arrivati altri due trionfi per Dovizioso, che si impose qui sia nel 2019 sia nel 2020, ultimo guizzo della sua avventura ormai al capolinea con la Ducati.

DIRETTA MOTOGP: L’ANNO SCORSO

Siccome però siamo al Gran Premio di Stiria, dobbiamo ricordare che cosa era successo l’anno scorso, nella prima edizione di questo evento confermato anche nel 2021 – stavolta per sostituire il Gp Finlandia, che era in calendario ma è saltato. Ad agosto 2020, il feudo Ducati fu violato, ma non dalla Yamaha, dalla Honda oppure dalla Suzuki. Fu infatti un weekend memorabile per la Ktm (padrona di casa d’altronde in Austria) fin dal sabato, quando la pole position andò a Pol Espargaro, che ebbe la meglio in qualifiche a sorpresa, con Takaaki secondo su Honda. In gara lo spagnolo rimase sul podio e chiuse al terzo posto, scavalcato però dalla Ducati di Jack Miller (secondo) e soprattutto dall’altra Ktm del portoghese Miguel Oliveira, che vinse con meno di un secondo di vantaggio su Miller, Espargaro e anche su Joan Mir, quarto al traguardo ma infine campione del Mondo. Così andò un anno fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito austriaco, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Stiria 2021 sul circuito del Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…



