Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Thailandia 2022)

Oggi la diretta MotoGp ci terrà compagnia nel mattino italiano con il Gran Premio della Thailandia 2022 dal circuito di Buriram: domenica 2 ottobre potrebbe essere un momento decisivo per il Motomondiale, che giunge al suo diciassettesimo atto, che si disputa su una pista dove vi sono solamente due precedenti e sulla quale si torna per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus. Siamo anche al terzo e ultimo atto di una tripletta di gare consecutive che era cominciata in Aragona con la bellissima vittoria di Enea Bastianini davanti a Francesco Bagnaia e domenica scorsa aveva visto in Giappone il successo di Jack Miller ma anche un pesante “zero” per Pecco, rilanciando così Fabio Quartararo nonostante anche il francese sia arrivato solamente ottavo, piazzamento comunque sufficiente al campione in carica per consolidare il primato nella classifica del Mondiale MotoGp 2022.

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche Gp Thailandia live streaming: pole position per Bezzecchi!

La superiorità globale della Ducati è indiscutibile, ma Quartararo finora è riuscito a rimanere davanti con una maggiore costanza e soprattutto meno errori. Assen ha segnato la svolta e da quel momento Bagnaia ha già recuperato tantissimo terreno, Motegi esclusa. Ora l’inseguimento riparte da Buriram, dove il primo appuntamento di questa domenica con la diretta MotoGp sarà come sempre con il warm-up alle ore 5.40 della mattina italiana e fino alle 6.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti su una pista dove non si corre più dal 2019.

Diretta MotoGp/ Prove libere FP2: Zarco primo, Bagnaia ok! Gp Thailandia 2022

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Buriram saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio della Thailandia non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, quindi tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa ma solamente in differita.

Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Giappone 2022)

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Thailandia 2022 della MotoGp sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi dalle ore 9.15 (la MotoGp alle 12.15), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: I DATI DEL CIRCUITO

I semafori poi si spegneranno alle ore 10.00, cioè quando in Thailandia saranno le 15.00 e la diretta MotoGp culminerà con la partenza della gara della classe regina, corsa che si svilupperà sulla distanza di 26 giri per un totale di 118,4 km, dal momento che ogni giro del tracciato del Buriram International Circuit misura 4,554 chilometri ed è dunque fra i più brevi del calendario iridato. Ricordando altri dati statistici relativi al circuito di Buriram, ecco ad esempio che il rettilineo più lungo misura esattamente un chilometro, mentre le curve sono in tutto 12. Di queste, cinque sono verso sinistra e sette verso destra, numero piuttosto basso ma che d’altronde è normale su un tracciato breve. Il circuito ha una capienza massima di 100.000 persone e le tribune offrono una incredibile visione di quanto accade in pista, anche se naturalmente la Thailandia non è Paese di grande tradizione e dunque il pubblico andrà conquistato regalando grandi emozioni, come la diretta MotoGp solitamente sa fare, a maggior ragione con il Mondiale ancora apertissimo.

Anche se il circuito non è più una novità, dopo due anni di assenza può comunque essere utile andare a descrivere per sommi capi il tracciato di Buriram. Nel complesso non lo si può definire come un circuito spettacolare, ma presenta alcune insidie. Il traguardo è posizionato su uno dei numerosi rettilinei della pista, poi ecco la curva 1 a destra per entrare nel rettilineo più lungo del circuito (anche se presenta una lieve piega a sinistra, considerata come curva 2). Si arriva quindi alla curva 3, a 180° di lenta percorrenza che precede un nuovo rettilineo. A questo punto i piloti dovranno affrontare la curva 4 a sinistra prima di un altro breve allungo che precede le curve 5-6 ravvicinate a sinistra, raccordate e da piega continua. Dopo un breve allungo ecco la curva 7 a destra, da fare quasi senza frenare, quindi altro rettilineo e curva 8-9 a destra che aprono il tratto più guidato con la lunga curva 10 a sinistra e la 11 prima dell’ultimo allungo che porta alla curva 12 a gomito che riporterà i piloti sul rettilineo del traguardo.

DIRETTA MOTOGP: L’ULTIMA VOLTA

Facendo un passo indietro alla gara di tre anni fa che caratterizzò la diretta MotoGp nella sua ultima volta in Thailandia prima di oggi, bisogna sottolineare che è cambiato davvero tanto. La pole position al sabato era andata a Fabio Quartararo, che ai tempi era una costante del sabato sapendo essere velocissimo sul giro secco con la sua Yamaha pur al primo anno in MotoGp, mentre la vittoria alla domenica era andata a Marc Marquez con la Honda e questa ai tempi non era una notizia, perché lo spagnolo numero 93 era il dominatore assoluto e anzi, proprio il successo a Buriram diede a Marquez la matematica certezza della conquista del Mondiale, che però resta ad oggi ancora l’ultimo della sua carriera.

Al secondo posto si classificò comunque Fabio Quartararo, che all’epoca era ancora nel team satellite della Yamaha e precedette Maverick Vinales, terzo con la moto ufficiale della Yamaha. Quarto e migliore degli italiani era stato Andrea Dovizioso, con Franco Morbidelli sesto, Valentino Rossi ottavo, Danilo Petrucci nono e Francesco Bagnaia undicesimo, mentre Aleix Espargaro si ritirò, ma Pecco e lo spagnolo della Aprilia erano d’altronde due comprimari ai tempi. Non c’era ancora il Covid, il mondo era diverso nel suo complesso ma pure in MotoGp è cambiato tutto (o quasi). Non vediamo quindi l’ora che si torni finalmente a correre nel Paese del Sud-Est asiatico: infatti adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio della Thailandia 2022 sul circuito di Buriram sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA