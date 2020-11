Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Valencia 2020)

Oggi la diretta MotoGp è ancora protagonista con il Gran Premio della Comunità Valenciana 2020 naturalmente dal circuito Ricardo Tormo di Valencia, che costituisce il tredicesimo e penultimo atto del Motomondiale 2020. Cresce dunque l’attesa per la gara che potrebbe sancire i verdetti definitivi di una stagione nella quale fino a domenica scorsa l’unica certezza era che non ci fossero certezze: in effetti ancora adesso sono sei i piloti ancora in corsa per la conquista del titolo iridato quando restano solamente 50 punti da assegnare, in realtà la vittoria di Joan Mir nella prima delle due gare a Valencia (il Gp Europa di sette giorni fa) ha spalancato al pilota Suzuki prosdpettive impensabili ancora ad agosto, ma ormai vicinissime a diventare realtà. Eccovi dunque gli orari della diretta MotoGp per una domenica 15 novembre 2020 da non perdere, che saranno quelli classici dei Gran Premi in Europa. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 10.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme per trovare magari il guizzo che possa dare la svolta alla gara e alla intera stagione, in particolare per i cinque inseguitori che si giocano le residue possibilità di ambire al titolo.

MOTOGP IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL GRAN PREMIO

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, la corsa sul circuito di Valencia che costituisce il tredicesimo appuntamento della stagione del Motomondiale. La MotoGp dunque torna protagonista anche in streaming e tv su questa pista che ci propone l’ennesima doppietta con due gare consecutive appunto al Ricardo Tormo di Valencia, oggi come anche domenica scorsa, quando il Mondiale ha preso una svolta forse decisiva. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito spagnolo saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio della Comunità Valenciana non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, ma solamente in differita. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE DEL GRAN PREMIO DI VALENCIA

Strepitosa pole position di Franco Morbidelli nel Gran Premio di MotoGp della Comunità Valenciana 2020. Da 6 anni, l’ultima volta c’era riuscito Valentino Rossi nel 2014, sulla pista di Valencia un pilota italiano non otteneva la pole position. Il buongiorno si era comunque visto dal mattino per Morbidelli che aveva ottenuto il miglior tempo anche nelle Fp3, ottenendo la qualificazione diretta alla Q2 assieme a Jack Miller, Pol Espargaro, Joahnn Zarco, Maverick Vinales, Takaaki Nakagami, Joan Mir, Francesco Bagnaia, Miguel Oliveira, Aleix Espargaro che si erano presi nell’ordine le prime dieci posizioni. Per soli due millesimi era rimasto fuori Fabio Quartararo, che però è riuscito a rientrare nelle Q1 assieme a Binder. Fuori dai giochi Valentino Rossi, sesto nelle Q1, e Andrea Dovizioso. Alle spalle di Morbidelli ci sono Miller e Nakagami che chiudono così la prima fila, in seconda fila si piazzano dal quarto al sesto posto Zarco, Pol Espargaro e Vinales. Undicesimo Quartararo e dodicesimo il leader della classifica mondiale Mir, che sarà dunque costretto a partire dalla quarta fila, ottavo posto e terza fila per Bagnaia. Il Gran Premio della Comunità Valenciana potrebbe essere cruciale nella corsa al mondiale piloti ma sicuramente i più forti non hanno fornito indicazioni particolari: quest’anno il numero di vincitori in gara è stato particolarmente alto e potrebbe farsi registrare una nuova sorpresa, con Morbidelli osservato speciale considerando le performance del sabato.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2020: IL CIRCUITO

La diretta MotoGp della gara del Gran Premio di Valencia 2020 vivrà invece la sua partenza naturalmente alle ore 14.00 e poi si svilupperà come settimana scorsa – cambia la denominazione, ovviamente non le caratteristiche tecniche – sulla distanza di 27 giri per un totale di 108,1 km, dal momento che ogni giro del breve e tortuoso tracciato valenciano misura appena 4,005 chilometri, caratterizzati da ben quattordici curve (davvero tante su 4 km), di cui nove a sinistra e cinque a destra. Da notare che fino a tre anni fa i giri in programma erano invece 30: è stato dunque operato un taglio molto significativo, il 10% in meno. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è di soli 12 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 876 metri. Insomma, una pista che onestamente non è il massimo per i bolidi della MotoGp: corta, stretta e tortuosa, sorpassare non è facile ed infatti non è tra le piste più amate dai centauri protagonisti del Motomondiale. La peculiarità più significativa del Ricardo Tormo è quella di essere una sorta di “stadio”, visto che è un caso rarissimo di circuito dalle cui tribune si può seguire la gara per intero: l’ideale per il tifo (considerato pure che le tribune possono accogliere 150.000 spettatori), ma purtroppo in questo 2020 nemmeno questo forse unico punto favorevole alla pista di Valencia potrà essere apprezzato. Un’altra particolarità è che si gira in senso anti-orario, contrariamente a quello che succede nella maggior parte degli altri circuiti.

DIRETTA MOTOGP: L'ANNO SCORSO

Abbiamo detto dell’ultimo Gran Premio e della vittoria di Joan Mir: ripensare invece alla gara 2019 della MotoGp a Valencia – che naturalmente era il Gp della Comunità Valenciana, precedente diretto della gara odierna – ci fa capire quanto sia stato lungo l’anno passato, sotto tutti i punti di vista. C’erano naturalmente i tifosi, che poterono festeggiare il titolo mondiale dell’idolo di casa Marc Marquez con l’ennesimo trionfo del campione della Honda, mentre Joan Mir aveva ottenuto il settimo posto e di certo non avrebbe nemmeno osato sognare quello che sta vivendo e ciò che potrebbe coronare a Valencia 2020. Di certo ha voltato pagina anche il nostro Franco Morbidelli, che un anno fa a Valencia si è ritirato mentre stavolta ci arriva come uno dei piloti di punta della Yamaha, certamente il migliore in base alle aspettative di inizio stagione. La pole position invece era andata a Fabio Quartararo, e questa è già una notizia più “normale”: il francese poi avrebbe chiuso la gara al secondo posto dietro Marquez e davanti a Jack Miller, terzo e migliore dei piloti Ducati davanti ad Andrea Dovizioso quarto – ma certamente il Dovi nel 2019 aveva un feeling molto migliore con la sua moto, che gli avrebbe quasi certamente consentito di vincere il Mondiale quest’anno. Adesso però non è più tempo per rimpianti o altri pensieri: è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020 sul circuito di Valencia sta per cominciare…



