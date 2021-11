Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Valencia 2021)

DIRETTA MOTOGP: PASSERELLA FINALE E SALUTO A VALENTINO ROSSI

Oggi la diretta MotoGp è ancora protagonista con il Gran Premio della Comunità Valenciana 2021 naturalmente dal circuito Ricardo Tormo di Valencia, che costituisce il diciottesimo e ultimo atto del Motomondiale 2020. I verdetti definitivi della stagione sono già noti: Fabio Quartararo è il campione del Mondo (primo francese di sempre in 500 o MotoGp) mentre la Ducati ha vinto il titolo iridato riservato ai Costruttori. Per questo motivo, la domenica di Valencia vivrà soprattutto di un tema: il saluto del Motomondiale a Valentino Rossi.

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche Gp Valencia: pole position per Martin, dominio Ducati!

Eccovi dunque gli orari della diretta MotoGp, che saranno quelli classici dei Gran Premi in Europa, per una domenica 14 novembre 2021 da non perdere con il commiato del Dottore. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme per trovare magari il guizzo che possa dare la svolta alla gara, per giocarsi senza troppe pressioni la vittoria nel Gran Premio che ha il sapore dell’ultimo giorno di scuola.

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere, classifica: Miller primo in FP2! (Gp Valencia 2021)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021, la corsa sarà trasmessa in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio della Comunità Valenciana saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa.

DIRETTA MOTOGP/ Bagnaia vince il Gp d'Algarve, Ducati campione del mondo costruttori!

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Valencia 2021 della MotoGp sarà questa volta in tempo reale su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky avranno dunque a disposizione in tempo reale le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del circuito intitolato a Ricardo Tormo a Cheste. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2021: LE QUALIFICHE

Quattro pole position nella stagione d’esordio in MotoGp, davvero un bel bottino per Jorge Martin che nelle qualifiche del Gran Premio di Valencia mette tutti in riga grazie a un giro perfetto, nemmeno la più piccola sbavatura per il rookie spagnolo che ferma il cronometro in 1’29”936 e sopravanza i due piloti del team ufficiale Ducati, Francesco Bagnaia e Jack Miller, che invece commettono degli errori nel loro ultimo tentativo.

La Casa di Borgo Panigale monopolizza tutta la prima fila e oggi punterà a occupare i tre gradini del podio, le Desmosedici non sembrano avere rivali sulla pista intitolata a Ricardo Tormo, solamente le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins potrebbero rovinare i piani del costruttore romagnolo visto che Fabio Quartararo sembra decisamente appagato dal titolo iridato conquistato tre settimane fa a Misano e anche ieri è apparso decisamente sottotono.

Tutti gli occhi ovviamente sono puntati anche e soprattutto su Valentino Rossi che sta per appendere il casco al chiodo: sfruttando la scia di Pecco, il Dottore di Tavullia ha conquistato l’ingresso diretto in Q2 – cosa che non accadeva da un sacco di tempo – chiudendo la seconda manche in decima posizione, davanti alla Yamaha di Franco Morbidelli – per capire se il romano tornerà ai livelli pre-intervento al ginocchio dovremo ormai attendere il 2022 – e all’Aprilia di Aleix Espargaro, evidentemente turbato dall’incidente di suo fratello Pol letteralmente disarcionato dalla sua Honda durante la terza sessione di prove libere. Non dovrebbe esserci nulla di rotto – solo qualche forte contusione al polso e al costato – ma per precauzione ha passato la notte in ospedale.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2021: IL CIRCUITO

La diretta MotoGp della gara del Gran Premio di Valencia 2021 vivrà invece la sua partenza naturalmente alle ore 14.00 e poi si svilupperà sulla distanza di 27 giri per un totale di 108,1 km, dal momento che ogni giro del breve e tortuoso tracciato valenciano misura appena 4,005 chilometri, caratterizzati da ben quattordici curve (davvero tante su 4 km), di cui nove a sinistra e cinque a destra. Da notare che fino ad alcuni anni fa i giri in programma erano invece 30: è stato dunque operato un taglio molto significativo, il 10% in meno. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è di soli 12 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 876 metri.

Insomma, una pista che onestamente non è il massimo per i bolidi della MotoGp: corta, stretta e tortuosa, sorpassare non è facile ed infatti non è tra le piste più amate dai centauri protagonisti del Motomondiale. La peculiarità più significativa del Ricardo Tormo è quella di essere una sorta di “stadio”, visto che è un caso rarissimo di circuito dalle cui tribune si può seguire la gara per intero: l’ideale per il tifo grazie anche alle sue tribune che (a capienza completa) possono accogliere 150.000 spettatori. Un’altra particolarità è che si gira in senso anti-orario, contrariamente a quello che succede nella maggior parte degli altri circuiti.

DIRETTA MOTOGP: L’ADDIO A VALENTINO ROSSI

Tutto questo premesso per seguire in modo più agevole la diretta MotoGp da Valencia, in realtà la giornata di oggi resterà nella memoria di tutti per il saluto a Valentino Rossi. Pazienza se Valencia ha dato ben poche soddisfazioni in carriera al numero 46 e se la classifica del Mondiale non è per niente all’altezza del mito: fa effetto pensare che questa sia l’ultima volta di una lunghissima avventura cominciata nel 1996. Generazioni di tifosi ed appassionati hanno sempre visto in azione Valentino Rossi e non riescono forse nemmeno ad immaginarsi un Motomondiale senza di lui.

Anche i risultati deludenti degli ultimi anni non hanno scalfito il mito: Valentino Rossi è sempre il pilota più amato e anche in Spagna, a casa di alcuni dei suoi più grandi rivali, lo stanno onorando come il Dottore merita. Tutto sommato, è un bene che il Mondiale sia già chiuso: non ci saranno altre distrazioni e il palcoscenico a Valencia sarà tutta per l’ultima recita di Valentino Rossi e per i ringraziamenti da parte dell’intero mondo del motociclismo, che ha tratto enormi benefici dalla classe in pista ma anche dalla personalità fuori dai circuiti del numero 46, un marchio noto in qualsiasi angolo del mondo. Adesso però è giunto il tempo di far parlare la pista con tutto quello che succederà in questa commovente domenica, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021 sul circuito di Valencia sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA