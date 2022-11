Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video, vincitore e podio GP Valencia 2022

DIRETTA MOTOGP: BAGNAIA-QUARTARARO, CHI SARÀ IL VINCITORE?

Finalmente ci siamo, oggi la diretta MotoGp torna con il Gran Premio della Comunità Valenciana 2022 dal circuito Ricardo Tormo di Valencia, l’imperdibile ventesimo e ultimo atto del Motomondiale. Cresce dunque l’attesa, naturalmente perché al termine della lunghissima trasferta in Estremo Oriente non è ancora arrivato il verdetto più atteso e di conseguenza sarà Valencia a stabilire chi sarà campione del Mondo tra il nostro Francesco Bagnaia e il francese Fabio Quartararo, anche se naturalmente il pilota Ducati può contare su un eccellente vantaggio di 23 punti, un margine enorme con appena 25 punti ancora da assegnare. La vittoria di due settimane fa a Sepang ha sancito un ulteriore allungo da parte di Pecco, che tra l’altro aveva vinto l’anno scorso il GP Valencia. Oggi basterebbe molto meno per fare festa e rivedere un centauro italiano campione del Mondo per la prima volta da Valentino Rossi 2009 e un pilota Ducati invece per la prima volta da Casey Stoner 2007.

La battaglia si annuncia affascinante sul tracciato che sorge a breve distanza da Valencia, perché l’importanza della posta in palio compenserà il fatto che tecnicamente non si tratta di certo di uno dei circuiti più avvincenti del Motomondiale. Per quanto riguarda gli orari della diretta MotoGp, essi saranno naturalmente quelli classici dei Gran Premi in Europa, per la prima volta dopo molte settimane. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 della mattina italiana e fino alle 10.00, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme: anche se la stagione volge ormai al termine, con una posta in palio così alta ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA DI VALENCIA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Valencia saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp di Valencia 2022 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio della Comunità Valenciana non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, quindi tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa non in diretta ma solamente in differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Valencia 2022 della MotoGp sarà su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi dalle ore 14.00 (la MotoGp alle 17.00), mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2022: IL CIRCUITO

La diretta MotoGp della gara del Gran Premio di Valencia 2022 vivrà invece la sua partenza naturalmente alle ore 14.00 e poi si svilupperà sulla distanza di 27 giri per un totale di 108,1 km, dal momento che ogni giro del breve e tortuoso tracciato valenciano misura appena 4,005 chilometri, caratterizzati da ben quattordici curve (davvero tante su 4 km), di cui nove a sinistra e cinque a destra. Da notare che fino ad alcuni anni fa i giri in programma erano invece 30: è stato dunque operato un taglio molto significativo, il 10% in meno. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è di soli 12 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 876 metri.

Insomma, una pista che onestamente non è il massimo per i bolidi della MotoGp: corta, stretta e tortuosa, sorpassare non è facile ed infatti non è tra le piste più amate dai centauri protagonisti del Motomondiale. La peculiarità più significativa del Ricardo Tormo è quella di essere una sorta di “stadio”, visto che è un caso rarissimo di circuito dalle cui tribune si può seguire la gara per intero: l’ideale per il tifo grazie anche alle sue tribune che possono accogliere 150.000 spettatori, cornice degna del Gran Premio che assegnerà il Mondiale MotoGp. Un’altra particolarità è che si gira in senso anti-orario, contrariamente a quello che succede nella maggior parte degli altri circuiti.

DIRETTA MOTOGP: IL FILM DELLA STAGIONE

Tutto questo premesso per seguire in modo più agevole la diretta MotoGp da Valencia, il fatto che il titolo iridato sia ancora da assegnare ci porta a fare un veloce riassunto della stagione. Non scendiamo nel dettaglio, ricordiamo però che nella prima parte della stagione la Ducati dava già la sensazione di essere la moto più forte, ma nessuno dei suoi piloti riusciva a trovare la necessaria continuità e anzi il migliore sembrava essere a sorpresa Enea Bastianini, mentre ne approfittavano per allungare in classifica Aleix Espargaro con l’eccellente Aprilia e soprattutto Fabio Quartararo, con tre vittorie e altrettanti secondi posti nelle prime dieci gare, cioè fino al Sachsenring, domenica 19 giugno.

Quello fu il momento più alto per Quartararo e il più basso per Bagnaia, che vanificò la pole position con una caduta e finì addirittura a -91 punti dal leader iridato. La domenica seguente ecco il Gran Premio d'Olanda ad Assen: vittoria per Pecco, caduta per Quartararo, il -91 diventa -66 ma soprattutto cambia qualcosa. Dopo la pausa estiva arrivano altre tre vittorie consecutive per Bagnaia, che però soprattutto inizia a salire sul podio quando non vince, mentre Quartararo entra nel tunnel, non vince più ma soprattutto sbaglia troppo, tanto da raccogliere punti solamente in due degli ultimi cinque Gran Premi. Adesso Bagnaia ha un +23 davvero promettente, ma l'ultima parola sarà in pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio della Comunità Valenciana 2022 sul circuito di Valencia sta per cominciare…











