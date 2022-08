Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore, podio (Gp Gran Bretagna 2022)

DIRETTA MOTOGP: RICOMINCIA L’INSEGUIMENTO A FABIO QUARTARARO

La diretta MotoGp finalmente oggi, domenica 7 agosto, tornerà protagonista con il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 sul circuito di Silverstone, che costituisce il dodicesimo appuntamento con il Motomondiale 2022 che riparte dopo ben sei settimane di pausa, una lunghissima sosta destinata a terminare oggi in Inghilterra, dal momento che il Gran Premio di Silverstone è stato anticipato all’inizio di agosto, andando a precedere l’appuntamento in Austria, che sarà fra due settimane per la MotoGp. Ricomincia allora l’inseguimento a Fabio Quartararo, per strappare al francese il titolo iridato vinto già l’anno scorso dal pilota della Yamaha, che trionfò anche nel Gran Premio di Gran Bretagna.

L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2022 della classe MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 14.00 italiane, l’orario classico delle gare in Europa nonostante ci sia un’ora di fuso orario con Silverstone – la partenza è stata infatti fissata alle ore 13.00 locali, facendo passare per ultima la Moto2. In programma ci sarà dunque la gara della MotoGp sulla distanza di 20 giri per un totale di 118,0 km, dal momento che ogni giro del lungo tracciato britannico misura 5,900 chilometri con la bellezza di diciotto curve, di cui otto a sinistra e dieci a destra.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2022, la corsa sul mitico circuito di Silverstone che costituisce il dodicesimo appuntamento della stagione del Motomondiale. Tutte le sessioni e gare odierne del Motogp dal circuito di Silverstone saranno trasmesse in diretta tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della diretta MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare di Motogp del Gran Premio di Gran Bretagna non saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8, dunque tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa ma solo in differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la diretta MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma NowTV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Gran Bretagna 2022 della MotoGp non sarà questa volta in diretta su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi dalle ore 15.20 e la MotoGp alle ore 17.00, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky avranno dunque a disposizione le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del circuito di Silverstone. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LE QUALIFICHE

Johann Zarco si prende la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna beffando i big, in particolare i piloti del team ufficiale Ducati. Tutti scommettevano su Fabio Quartararo, che in gara dovrà pure scontare un long lap penalty per l’incidente provocato ad Assen, invece il campione del mondo in carica della MotoGp non è andato oltre la seconda fila della griglia di partenza, così come Francesco Bagnaia che nelle simulazioni del passo gara ha faticato a trovare la sintonia con la sua Desmosedici mentre è andata decisamente meglio sul giro secco, anche se non è stato veloce come Jack Miller. Applausi per Maverick Vinales – ormai completamente ritrovato – che si ferma a un decimo dal miglior tempo del pilota francese della Pramac e regala una gioia all’Aprilia nel giorno in cui Aleix Espargaro viene letteralmente disarcionato dalla sua RS-GP rischiando di farsi parecchio male. Lo spagnolo se la cava con una forte contusione al calcagno del piede destro e torna in pista per la Q2 imbottito di antidolorifici, eppure riesce a limitare egregiamente i danni prendendosi la sesta piazzola, un risultato notevole considerate le precarie condizioni fisiche, ma senza quel brutto incidente avremmo avuto ben pochi dubbi su chi sarebbe partito dal palo.

Polverizzato il precedente record della pista di Silverstone che apparteneva a Marc Márquez, nel 2019 il nativo di Cervera aveva fermato il cronometro sull’1’58”168, oggi Zarco ha stampato un 1’57”767 davvero impressionante, prestazione favorita sicuramente dalle temperature non elevate che hanno facilitato l’utilizzo della gomma soft, è risaputo che la mescola morbida garantisce un grip immediato ed efficace soprattutto quando non fa eccessivamente caldo. La Suzuki commette lo stesso errore della Ferrari, montando la hard sulla GSX-RR di Alex Rins che alla fine chiude in undicesima posizione, peggio di lui solamente Joan Mir. Una scelta che forse avrebbe pagato con un asfalto di almeno 50 gradi. La KTM è rimasta fuori dalla Q2 ma di un soffio con Miguel Oliveira e Brad Binder, mentre la Honda non ha mai dato l’impressione di potersi inserire in top 12 con Stefan Bradl, Pol Espargaro, Alex Márquez e Takaaki Nakagami che non vedono l’ora di lasciarsi alle spalle questa stagione disgraziata, anche se ci sono ancora 8 gare da disputare. Oltre a questa, ovviamente.

DIRETTA MOTOGP: IL WARM-UP

Quelle accennate prima sono dunque le caratteristiche essenziali della pista inglese che ospita il Gran Premio. Ricordiamo pure che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica di inizio agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 a Silverstone sarà con il warm-up alle ore 10.40 italiane del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature saranno certamente diverse rispetto alle 14.00.

Va detto che ormai non siamo più all’inizio della stagione, in ogni caso per tutti questa breve sessione può essere utile, soprattutto per gli inseguitori del leader iridato Fabio Quartararo, che praticamente in due sole gare tra Barcellona e il Sachsenring sembrava avere scavato il solco decisivo che potrebbe portarlo alla conquista del secondo Mondiale consecutivo in MotoGp, mentre la Ducati deve leccarsi le ferite, perché senza dubbio Borgo Panigale ha globalmente il pacchetto più forte, ma nessuno dei suoi piloti ha ancora trovato la continuità, nonostante la vittoria di Francesco Bagnaia ad Assen abbia poi riacceso la speranza.

DIRETTA MOTOGP: UN ANNO FA

Si torna a Silverstone come abbiamo accennato qualche settimana prima rispetto all’anno scorso, nel 2021 era stato un appuntamento speciale perché si tornò a correre dopo un anno di assenza. Dodici mesi (scarsi) fa le qualifiche del sabato avevano esaltato la Honda, grazie alla pole position di Pol Espargaro con il tempo di 1’58”889 in sella alla sua moto giapponese, davanti alla Ducati del nostro Francesco Bagnaia, secondo con appena 22 millesimi di ritardo dal leader sulla griglia di partenza MotoGp, con il terzo posto per la Yamaha di Fabio Quartararo.

Alla domenica in gara avremmo poi avuto la vittoria della Yamaha, perché il trionfatore del Gran Premio di Gran Bretagna fu Fabio Quartararo davanti alla Suzuki di Alex Rins, secondo con una eccellente rimonta dopo la partenza dalla decima casella sulla griglia di partenza MotoGp, mentre terzo fu Aleix Espargaro in sella alla sua Aprilia, che era scattata dalla sesta casella in griglia. Così andò l’anno scorso: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista dell’ex aeroporto della RAF nella Seconda Guerra Mondiale, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Gran Bretagna 2022 sul circuito di Silverstone sta per cominciare…











