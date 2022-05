Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore, podio (GP Italia 2022)

DIRETTA MOTOGP: IMPRESA ITALIANA AL MUGELLO?

La diretta MotoGp oggi, domenica 29 maggio, ci propone il Gran Premio d’Italia 2022 ed è naturalmente un appuntamento attesissimo sul meraviglioso circuito del Mugello, la pista nei dintorni di Scarperia che ospita l’ottavo evento del Motomondiale 2022. Sul circuito toscano, dopo la dolorosa assenza causata dal Covid nel 2020 e il weekend reso triste nel 2021 dalla morte di Jason Dupasquier, si proverà oggi a vivere una giornata solo di festa. Il Mugello è una garanzia di altissimo livello tecnico e di spettacolo, tutti ci auguriamo di assistere a una gara divertente per tifosi e appassionati, anche grazie al fatto che si ritrova la grande cornice di pubblico che da sempre è una delle caratteristiche salienti del Mugello.

Nell’anomalo 2020 il circuito toscano aveva ospitato per la prima volta nella storia la Formula 1 lasciando a Misano tutta la ribalta per l’Italia nel Mondiale MotoGp, ma fin dal 2021 si è tornati alla tradizionale collocazione alla fine del mese di maggio, dopo le gare a Jerez de la Frontera e poi a Le Mans, che hanno esaltato la Ducati grazie alle vittorie di Francesco “Pecco” Bagnaia in Spagna e di Enea Bastianini in Francia, anche se al comando della classifica iridata c’è Fabio Quartararo, seguito dalla eccellente Aprilia di Aleix Espargaro.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio d’Italia 2022, la corsa sul circuito del Mugello e tutte le sessioni e gare odierne dal circuito del Mugello saranno trasmesse in diretta tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della diretta MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista in diretta della classe regina MotoGp. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara in diretta del MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma NowTV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Italia 2022 della MotoGp sarà questa volta in diretta su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky avranno dunque a disposizione le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del circuito del Mugello. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LA GUIDA AL GP ITALIA 2022 AL MUGELLO

L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina del Gran Premio d’Italia 2022 al Mugello: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della MotoGp in Europa, quando prenderà il via la corsa sulla distanza di 23 giri per un totale di 120,6 km, dal momento che ogni giro dell’autodromo toscano di proprietà della Ferrari nel comune di Scarperia misura 5,245 chilometri con 15 curve, di cui sei a sinistra e nove a destra.

Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista italiana, nella quale ognuna di queste curve può regalare emozioni, anche se poi magari l’ultima parola verrà detta solamente tramite una volata sul lungo rettilineo d’arrivo, dove si raggiungono impressionanti punte di velocità, altra caratteristica saliente del Mugello insieme alla passione dei tifosi, per la quale ci auguriamo naturalmente che la normalità sia tornata, anche se forse non possono ancora essere tempi come quelli delle incredibili sette vittorie consecutive di Valentino Rossi dal 2002 al 2008, più che Dottore vero Re del Mugello. Il primo atto della diretta MotoGp saranno però i 20 minuti mattutini del warm-up, in programma alle ore 9.40.

DIRETTA MOTOGP, GP ITALIA 2022: L’ANNO SCORSO AL MUGELLO

Abbiamo accennato al fatto che purtroppo nel 2020 non si corse al Mugello, ma possiamo naturalmente ricordare che cosa successe domenica 30 maggio 2021, in occasione dell’ultima edizione del Gran Premio d’Italia della MotoGp. Fu obiettivamente una grossa delusione in ottica italiana, perché sul podio salirono tre piloti stranieri in sella a tre moto di Case straniere. La vittoria era infatti andata alla Yamaha del francese Fabio Quartararo, davanti alla KTM del portoghese Miguel Oliveira e alla Suzuki dello spagnolo Joan Mir, lasciando all’asciutto piloti e scuderie italiane.

Fu comunque un bellissimo weekend per Quartararo, che già al sabato si era preso la pole position davanti alle due Ducati di Francesco Bagnaia e Johann Zarco, ma purtroppo Pecco cadde già al secondo giro e per Borgo Panigale non ci fu nemmeno la consolazione di un pilota sul podio. Così andò esattamente un anno fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito di Mugello, tracciato che per ogni appassionato degli sport motoristici garantisce sempre emozioni, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Italia 2022 appunto sul circuito del Mugello sta per cominciare…











