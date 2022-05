Diretta Motogp/ Gara live e streaming video: vincitore, podio (Gp Spagna 2022)

DIRETTA MOTOGP, CHI SARÀ IL VINCITORE IN SPAGNA?

La diretta MotoGp oggi, domenica 1° maggio, ci terrà compagnia con il Gran Premio di Spagna 2022 sul circuito di Jerez de la Frontera, che è già il sesto appuntamento del Motomondiale 2022, che sta dunque entrando sempre più nel vivo e oggi vive una delle sue tappe più tradizionali, la prima delle ben quattro corse in programma in Spagna durante l’anno, quella con la maggiore tradizione e non a caso nobilitata dal titolo di Gran Premio nazionale a differenza dei vari eventi “regionali” che seguiremo nei prossimi mesi a Barcellona, in Aragona e infine a Valencia.

Nel 2020 proprio a Jerez la MotoGp si era rimessa in moto a luglio dopo lo stop dovuto allo scoppio della pandemia di Coronavirus, stavolta invece a inizio maggio siamo già al sesto atto della stagione, con Fabio Quartararo in copertina grazie alla vittoria di settimana scorsa a Portimao, che lo ha pure portato al comando della classifica iridata dopo un complicato inizio di stagione. L’appuntamento principale della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara in diretta della MotoGp: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della classe regina, ma ricordiamo pure che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio di Spagna 2022, la corsa sul circuito di Jerez de la Frontera che costituisce il sesto appuntamento della stagione del Motomondiale. Tutte le sessioni e gare odierne di MotoGp dal circuito di Jerez saranno trasmesse in diretta tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della diretta MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare di MotoGp del Gran Premio di Spagna saranno visibili in diretta, in chiaro su Tv8, dunque tutti gli appassionati della MotoGp potranno seguire le emozioni della corsa senza attendere una differita. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara della diretta MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma NowTV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Spagna 2022 della MotoGp sarà questa volta in diretta su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky avranno dunque a disposizione in diretta le immagini del MotoGp con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del circuito di Jerez de la Frontera. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

Forse è presto per dirlo e per scaramanzia sarebbe meglio aspettare la bandiera a scacchi, ma la diretta MotoGp qui a Jerez ha ritrovato uno dei protagonisti annunciati che in queste prime gare della stagione 2022 aveva faticato più del dovuto con una Ducati non facile da domare. Stiamo parlando di Francesco Bagnaia che solamente una settimana fa usciva malconcio dalle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, rimediando diverse contusioni a seguito di una brutta caduta che aveva rischiato di estrometterlo dalla gara di Portimao. Nel giro di sette giorni è cambiato tutto per il centauro torinese che in Andalusia ha conquistato la pole position con un giro perfetto, senza nessuna sbavatura. Impressionante il tempo di 1’36”170, nuovo record della pista che frantuma quello vecchio appartenente a Maverick Vinales, ma soprattutto lo stile pulito, come se guidasse su un binario invisibile. Con queste premesse Bagnaia può puntare a un grande risultato visto che anche sul passo gara solamente Fabio Quartararo sembra tenergli testa.

Purtroppo non possiamo dire lo stesso per Enea Bastianini che ancora una volta è caduto nel momento cruciale, quando si stava migliorando e stava per artigliare un piazzamento importante sulla griglia di partenza. Il giro secco continua a essere il principale punto debole del riminese che dalla quarta fila farà molta fatica a riportarsi a ridosso dei big, sebbene domenica scorsa Alex Rins, dal fondo dello schieramento, era riuscito a spingersi fino ai piedi del podio con una partenza a fionda. Quindi, volendo, il margine per recuperare c’è. L’Aprilia non è più una sorpesa, Aleix Espargaro è sempre davanti e la Casa di Noale può dire la sua anche in ottica campionato. Tra gli esordienti, Marco Bezzecchi è quello che si mette in evidenza più degli altri con un altro ingresso in Q2, vedremo se stavolta riuscirà a essere protagonista anche in gara. Prosegue la crisi di Franco Morbidelli che in Q1 non ha mai dato l’impressione di poter accedere alla manche successiva, così come Brad Binder e Miguel Oliveira in balia di una KTM che non ha mezze misure: o va fortissimo oppure arranca nelle retrovie.

DIRETTA MOTOGP, LE INFO UTILI SUL GP SPAGNA 2022

Parlando di tutte le informazioni utili per seguire la diretta MotoGp nel migliore dei modi oggi, dobbiamo dire che la gara del Gran Premio di Spagna 2022 avrà luogo sulla distanza di 25 giri per un totale di 110,6 km, dal momento che ogni giro della breve pista andalusa misura 4.423 metri, caratterizzato da cinque curve a sinistra e otto a destra, dunque 13 in totale. Non molte, ma come detto bisognerà fare i conti con la brevità del circuito di Jerez, tanto che che fino a pochi anni fa la gara della MotoGp si disputava sulla distanza di 27 giri, poi c’è stato un taglio di due giri. Circuito anche piuttosto stretto e tortuoso, dal momento che la larghezza del nastro d’asfalto è di appena 11 metri, mentre il rettilineo più lungo dell’intero tracciato misura appena 607 metri, dunque in particolare in MotoGp non si riesce a scatenare tutta la potenza a disposizione.

La pista è naturalmente notissima, perché è tappa fissa per il Motomondiale ogni stagione da più di 30 anni e nel 2020 è stata sede della prima doppietta di gare consecutive sullo stesso circuito, una caratteristica alla quale nei mesi successivi ci siamo abituati ed è stata replicata su alcune piste anche nel 2021, sperando che non sia invece necessario nel 2022. La storia è anche nel nome, dal momento che da alcuni anni il Circuito de Jerez è intitolato alla memoria del 13 volte campione del Mondo Angel Nieto.

DIRETTA MOTOGP: UN ANNO FA A JEREZ

In attesa di scoprire che cosa ci offrirà oggi la diretta MotoGp per il Gp Spagna 2021, possiamo fare un salto indietro di un anno esatto per scoprire che cosa era successo a Jerez nella precedente edizione, che si era disputata come da tradizione alla prima domenica di maggio, collocazione abituale del GP Spagna nel calendario iridato. Era stato Fabio Quartararo a conquistare la pole position, facendo pensare a una gara nella quale sarebbe stato grande favorito proprio il pilota della Yamaha, che nel 2020 con il team satellite Petronas aveva ottenuto a Jerez il primo successo della carriera nella classe regina, che avrebbe poi bissato sette giorni più tardi nella seconda gara in Andalusia.

La domenica invece portò una clamorosa sorpresa: Quartararo andò in crisi e chiuse solamente tredicesimo, spalancando le porte a una bellissima doppietta Ducati firmata dalla vittoria di Jack Miller e dal secondo posto di Francesco Bagnaia, con Pecco che si era preso pure il primo posto nella classifica mondiale. C’era stata gioia anche per Franco Morbidelli, terzo e di conseguenza unico rappresentante della Yamaha sul podio di Jerez. Stavolta che cosa succederà in Andalusia? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Spagna 2022 sul circuito di Jerez sta per cominciare…











