Diretta MotoGp/ Gara live e streaming: vincitore e podio (GP Catalogna 2020)

La diretta MotoGp oggi, domenica 27 settembre, ci propone il Gran Premio di Catalogna 2020 sul circuito del Montmelò nei pressi di Barcellona, che ospita l’ottavo appuntamento con il Motomondiale 2020. La gara sul Circuit de Catalunya è ormai un evento tradizionale per tifosi e appassionati in una regione che è fra le più calde, competenti e appassionate al mondo per il motociclismo. Oggi però cambia il mese – di solito a Barcellona si corre sempre a giugno – e cambiano anche gli orari per evitare sovrapposizioni con la Formula 1. L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle ore 15.00, con 60 minuti di ritardo sul classico orario dei Gran Premi della MotoGp in Europa, quando prenderà il via la corsa. Questo significa di conseguenza che al mattino saranno più tardi del solito anche i tradizionali 20 minuti del warm-up, appuntamento infatti fissato solo per questa volta alle ore 10.40 e comunque come sempre ultima occasione a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature saranno certamente diverse rispetto alle 15.00.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL GRAN PREMIO DI CATALOGNA

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio di Catalogna 2020, la corsa sul circuito del Montmelò, nei pressi di Barcellona, che costituisce l’ottavo appuntamento della stagione del Motomondiale. La MotoGp dunque torna protagonista anche in streaming e tv su questa pista che ci regala una meravigliosa tripletta settembrina con le precedenti due gare disputate a Misano. Tutte le sessioni e gare odierne dal Circuit de Catalunya saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio di Catalogna non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, a differenza dei due precedenti Gran Premi che si disputavano in Italia.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Catalogna 2020 della MotoGp sarà questa volta in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi in successione e la MotoGp alle ore 17.05, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky non avranno dunque a disposizione in tempo reale le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del Montmelò. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: QUALIFICHE E GRIGLIA DI PARTENZA

E’ stato Franco Morbidelli a guadagnarsi la pole position nel GP di Catalogna nel Mondiale MotoGp sulla pista di Montmelò. Mattinata intensa per le notizie che arrivavano da dentro e da fuori la pista, in primis per il rinnovo ufficiale di Valentino Rossi con Yamaha, col Dottore che passerà però col team Petronas. Dopo un venerdì che aveva portato Rossi anche a qualche lamentela sulla pista, le cose per lui sono andate decisamente meglio, con la qualificazione in Q2 subito ottenuta nelle FP3 e il terzo posto con la prima fila conquistata in griglia di partenza. Il mattatore delle Q2 è stato però Franco Morbidelli: in mattinata il più veloce era stato Quartararo, ma nel pomeriggio il pilota romano chiudendo in 1:38.798 si è preso il diritto di partire davanti a tutti in gara. Per il francese comunque performance niente male, considerando anche le difficoltà di Dovizioso con la Ducati come sempre bizzosa. L’italiano partirà dalla diciassettesima posizione e Quartararo sembra già mettere la freccia per il sorpasso in classifica piloti. Alle spalle del terzetto di testa aprirà la seconda fila l’ottimo australiano Miller, che pure era stato costretto all’appendice della Q1, migliorando però enormemente le sue performance del pomeriggio rispetto alla mattina. Alle sue spalle, Vinales e Zarco, mentre Petrucci entra tra i primi dieci. Quattordicesimo Bagnara, che aveva sfiorato la qualificazione in Q2 mancandola solamente per 26 millesimi. (Agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: INFO TECNICHE GP CATALOGNA

Per seguire al meglio la diretta MotoGp dell’odierno Gran Premio di Catalogna, possiamo ricordare che la gara si svilupperà sulla distanza di 24 giri per un totale di 111,0 km, dal momento che ogni giro dell’autodromo catalano misura 4,655 chilometri con 14 curve, di cui sei a sinistra e otto a destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista del Montmelò, che è d’altronde una delle più conosciute del calendario iridato sia perché qui si corre fin dal 1992 sia perché spesso è anche sede di test e prove private. Tradizionalmente amato da Valentino Rossi, negli ultimi anni ha fatto felice sia la Ducati con un successo per Andrea Dovizioso e un altro per Jorge Lorenzo, sia Marc Marquez che vinse qui nella scorsa stagione, quando ancora si correva nella tradizionale collocazione di metà giugno. Già, gli ultimi vincitori sono Lorenzo e Marquez, la cui contemporanea assenza può essere presa al Montmelò come simbolo della pazza stagione 2020, nella quale ci sono almeno una decina di centauri e almeno quattro Case che possono sognare il titolo iridato. Ogni punto può essere essenziale e questo renderà ancora più intensa la battaglia pure in MotoGp.

DIRETTA MOTOGP: L’ANNO SCORSO A BARCELLONA

Abbiamo già accennato in precedenza al fatto che negli ultimi anni il Montmelò ha fatto felice la Ducati. Un anno fa però di gioia non c’era proprio traccia nel clan di Borgo Panigale: si arrivava dal successo di Danilo Petrucci al Mugello (dolorosa assenza nel calendario 2020) e le aspettative erano molto alte anche per il Gp Catalogna, invece Barcellona fu a dir poco beffarda, con il maxi-incidente provocato da Jorge Lorenzo che ha messo fuori gara Andrea Dovizioso e d’altronde anche Valentino Rossi e Maverick Vinales, dunque una tragedia sportiva anche per il team Yamaha. Dei big più attesi rimase in piedi il solo Marc Marquez, che così andò a vincere sfatando una tradizione per lui non esaltante sul Circuit de Catalunya, davanti al rampante Fabio Quartararo che era alla prima apparizione sul podio in MotoGp e al nostro Danilo Petrucci, che onorava così l’Italia e la Ducati al termine di un Gran Premio per il quale avevamo aspettative certamente più alte. Così andò un anno fa, in una gara talmente pazza che francamente starebbe bene nel contesto del 2020: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del Circuit de Catalunya, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di Catalogna 2020 sul circuito del Montmelò a Barcellona sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA