Diretta MotoGp/ Gara live e streaming: vincitore e podio (GP Misano 2020)

Oggi la diretta MotoGp è ancora protagonista con il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 dal circuito di Misano Adriatico, che completa la doppietta di appuntamenti italiani nel calendario iridato dello strano Motomondiale 2020, che vivrà il suo settimo atto sulla stesso tracciato che domenica scorsa ci ha regalato una fantastica doppietta italiana con la prima vittoria di Franco Morbidelli in MotoGp davanti a Francesco Bagnaia, a sua volta al primo podio nella classe regina. Ci sarà anche una parziale apertura al pubblico per il Gran Premio sul tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, nel cuore di una Romagna che da sempre è terra di grande passione per il motociclismo. Cresce dunque l’attesa per il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini (per citare la denominazione completa della corsa che forse resterà un unicum nella storia), anche perché questa stagione non ha ancora un padrone e con Marc Marquez fuori causa tutto può succedere, magari in favore di Andrea Dovizioso e della Ducati che sono al comando del Mondiale, ma in tanti inseguono l’iride compreso Valentino Rossi, che culla dunque il sogno della “Decima”. Lo spettacolo e le emozioni saranno certamente garantiti, eccovi dunque da tenere ben presenti tutti gli orari della corsa, che saranno naturalmente quelli classici di tutti i normali Gran Premi europei. Il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.20, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in particolare per chi magari ieri non è uscito benissimo dalle qualifiche.

MOTOGP: STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La MotoGp oggi ci propone la gara del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, la corsa sul circuito di Misano Adriatico, che costituisce il settimo appuntamento della stagione del Motomondiale. La MotoGp dunque torna protagonista anche in streaming e tv su questa pista che ci regala una meravigliosa doppietta con la precedente gara disputata a Misano già domenica scorsa. Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito Santa Monica saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini saranno visibili in tempo reale anche in chiaro su Tv8, essendo un Gran Premio che si disputa in Italia. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo.

DIRETTA MOTOGP: LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia-Romagna sono state a dir poco entusiasmanti: i centauri della MotoGp si sono sfidati a suon di giri veloci e alla fine l’ha spuntata Maverick Vinales che si è preso di forza la pole position, la seconda consecutiva dopo quella di sabato scorso sempre sul circuito di Misano. Lo spagnolo del team ufficiale Yamaha è riuscito a prevalere proprio in extremis, facendo segnare nell’ultimo tentativo un impressionante 1’31”077, nuovo record ufficiale della pista. Pecco Bagnaia aveva fatto persino meglio di lui ma il tempo gli è stato cancellato per una violazione dei limiti della pista proprio in uscita dall’ultima curva, una sbavatura di centimetri che ha tolto una grande gioia al torinese, pronto però a rifarsi con gli interessi quest’oggi in gara dove è tra i favoriti per la vittoria, anche per l’ottimo passa gara dimostrato durante la FP4. Jack Miller è stato un altro grande protagonista della giornata di ieri: al termine della FP3 era fuori dalla Q2 ma assieme a Dovizioso – solo decimo – ha superato la prima manche e poi ha chiuso conquistando la seconda casella sulla griglia di partenza, a soli 76 millesimi da Vinales. Fabio Quartararo completa la prima fila con la Yamaha del team Petronas SRT. Le KTM di Pol Espargaro e Brad Binder circonderanno Bagnaia in seconda fila; Valentino Rossi, Franco Morbidelli e Danilo Petrucci fanno sventolare il tricolore italiano in terza fila. Crisi senza fine per la Honda, orfana di Marc Marquez, Cal Crutchlow e Stefan Bradl: l’unico che poteva aspirare a un piazzamento di rilievo, Takaaki Nakagami, è caduto due volte in curva 15 e di fatto si è autoeliminato dalla bagarre per le posizioni che contano. Il fratello di Marc, Alex, non è andato oltre la penultima fila. Qualifica da dimenticare anche per Alex Rins, che non si è ancora completamente ripreso dalla frattura alla clavicola e continua a essere surclassato dal suo compagno di box Joan Mir, clamorosamente in corsa per il titolo.

DIRETTA MOTOGP: LE INFO TECNICHE

L’appuntamento più atteso della diretta MotoGp però sarà naturalmente quello con la partenza della classe regina a Misano per l’inedito Gp Emilia Romagna, una novità per il nome ma non certo per il luogo: i semafori sul circuito Santa Monica (oggi Misano World Circuit Marco Simoncelli) si spegneranno alle ore 14.00, quando è in programma la partenza della gara della classe regina, corsa che si svilupperà sulla distanza di 27 giri per un totale di 114,1 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato di Misano (uno dei più corti del calendario iridato) misura 4,226 chilometri con un totale di sedici curve – tante per un tracciato così breve -, di cui sei verso sinistra e ben dieci a destra. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è piuttosto stretta essendo di soli 14 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 565 metri: un tracciato dunque stretto e tortuoso, in cui la battaglia non mancherà ma sorpassare non sarà facilissimo. La gara sarà occasione per scoprire cosa sarà cambiato rispetto a domenica scorsa, quando Franco Morbidelli ci aveva regalato un magnifico assolo solitario e alle sue spalle Francesco Pecco Bagnaia si prese il secondo posto, con Valentino Rossi beffato all’ultimo giro da Joan Mir, sfiorando dunque la tripletta italiana che poco prima avevamo già ammirato in Moto2 grazie a Luca Marini, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini.

DIRETTA MOTOGP: IL CIRCUITO DI MISANO

Parlando del circuito, va detto che lungo la sua storia il tracciato di Misano ha subito numerose e profonde modifiche rispetto al circuito originario che sorse negli anni Settanta per volontà (fra gli altri) anche di Enzo Ferrari. Modifiche che hanno coinvolto sia la pista in sé sia le strutture dell’autodromo, necessarie per rimanere all’altezza del Motomondiale, nel quale a lungo la tappa romagnola non è stata presenza fissa. Le novità più significative sono state apportate proprio per far rientrare Misano nel calendario iridato, dal quale era uscito nel 1993 in seguito al terribile incidente di cui fu vittima Wayne Rainey, che riportò la frattura della colonna vertebrale con conseguente paralisi alle gambe: obiettivo raggiunto nel 2007, anche se poi nel 2010 ci fu la tragedia che in Moto2 costò la vita a Shoya Tomizawa, perché nelle gare di moto la sicurezza assoluta naturalmente non esiste. Il circuito fu allungato e allargato, fu cambiato il senso di marcia da antiorario ad orario e tra i lavori vi furono anche l’ampliamento delle tribune, ora capaci di accogliere molti più spettatori – non quest’anno evidentemente, ma già la riapertura parziale è un buon segnale verso la normalità. Misano ora è un appuntamento immancabile e che quest’anno festeggia addirittura una doppietta nel segno della Riviera di Rimini. Le domande sono tantissime, ma per fortuna sta arrivando il momento in cui avremo le risposte. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 sul circuito di Misano sta per cominciare…



