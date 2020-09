Diretta MotoGp/ Gara live e streaming: vincitore e podio (GP San Marino 2020 Misano)

Oggi la diretta MotoGp torna con il Gran Premio di San Marino 2020 dal circuito di Misano Adriatico, che apre la doppietta di appuntamenti italiani nel calendario iridato dello strano Motomondiale 2020, di cui arriviamo al sesto atto. Ci sarà anche una parziale apertura al pubblico per il Gran Premio sul tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, nel cuore di una Romagna che da sempre è terra di grande passione per il motociclismo. Cresce dunque l’attesa per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (per citare la dizione completa della corsa), anche perché questa stagione non ha ancora un padrone e con Marc Marquez fuori causa tutto può succedere, magari in favore di Andrea Dovizioso e della Ducati, che avranno motivazioni speciali per fare bene nella doppia gara (oggi e domenica prossima) di fine estate a Misano. Lo spettacolo e le emozioni saranno certamente garantiti, eccovi dunque da tenere ben presenti tutti gli orari della corsa, che saranno naturalmente quelli classici di tutti i normali Gran Premi europei. Il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.20, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in particolare per chi magari ieri non è uscito benissimo dalle qualifiche.

MOTO GP STREAMING, GP SAN MARINO 2020: TUTTI GLI ORARI

Ricordando in breve gli appuntamenti, teniamo conto che gli orari del Gp San Marino 2020 saranno quelli normali delle gare in Europa, come d’altronde è normale che sia a Misano. La giornata della MotoGp oggi, domenica 13 settembre, inizierà alle ore 9.20 con l’immancabile warm-up, poi il momento più atteso sarà naturalmente la partenza della gara alle ore 14.00, quando sul circuito romagnolo si spegneranno i semafori per la sesta gara dell’anno. Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo.

LA MOTOGP IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp San Marino 2020 della MotoGp sarà questa volta in tempo reale su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky dunque potranno godersi subito tutte le emozioni di Misano, essendo questa una gara italiana che è tutelata dal punto di vista della trasmissione in chiaro. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LE INFO TECNICHE

L’appuntamento più atteso della diretta MotoGp però sarà naturalmente quello con la partenza della classe regina a Misano: i semafori sul circuito Santa Monica (oggi Misano World Circuit Marco Simoncelli) si spegneranno alle ore 14.00, quando è in programma la partenza della gara della classe regina, corsa che si svilupperà sulla distanza di 27 giri per un totale di 114,1 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato di Misano (uno dei più corti del calendario iridato) misura 4,226 chilometri con un totale di sedici curve – tante per un tracciato così breve -, di cui sei verso sinistra e ben dieci a destra. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è piuttosto stretta essendo di soli 14 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 565 metri: un tracciato dunque stretto e tortuoso, in cui la battaglia non mancherà ma sorpassare non sarà facilissimo. La gara sarà occasione per ricordare Simoncelli, ma anche Shoya Tomizawa che qui morì nel 2010 nella classe Moto2 e pure Nicky Hayden, morto a pochi chilometri da Misano nel mese di maggio del 2017, in un incidente stradale mentre andava in bicicletta. Tanti dolori, ma ragazzi che sono ancora certamente nel cuore e nei pensieri di tutti gli appassionati.

DIRETTA MOTOGP: IL CIRCUITO DI MISANO

Parlando del circuito, va detto che lungo la sua storia il tracciato di Misano ha subito numerose e profonde modifiche rispetto al circuito originario che sorse negli anni Settanta per volontà (fra gli altri) anche di Enzo Ferrari. Modifiche che hanno coinvolto sia la pista in sé sia le strutture dell’autodromo, necessarie per rimanere all’altezza del Motomondiale, nel quale a lungo la tappa romagnola non è stata presenza fissa. Le novità più significative sono state apportate proprio per far rientrare Misano nel calendario iridato, dal quale era uscito nel 1993 in seguito al terribile incidente di cui fu vittima Wayne Rainey, che riportò la frattura della colonna vertebrale con conseguente paralisi alle gambe: obiettivo raggiunto nel 2007. Il circuito fu allungato e allargato, fu cambiato il senso di marcia da antiorario ad orario e tra i lavori vi furono anche l’ampliamento delle tribune, ora capaci di accogliere circa 60.000 spettatori. Questo purtroppo non ha evitato la già citata tragedia che nel 2010 è costata la vita a Shoya Tomizawa durante la gara della Moto2, perché purtroppo l’imponderabile è sempre in agguato nelle corse in moto, ma di certo Misano ora è un appuntamento immancabile e che quest’anno festeggia la quattordicesima edizione consecutiva del rinato Gp di San Marino e della Riviera di Rimini – e domenica prossima farà pure doppietta. Le domande sono tantissime: riuscirà la Ducati a sfruttare il circuito di casa? Andrea Dovizioso e Valentino Rossi sapranno esaltare il pubblico italiano? Salterà fuori anche oggi qualche sorpresa di quelle che non ti aspetti? Staremo a vedere: adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio di San Marino 2020 sul circuito di Misano sta per cominciare…



