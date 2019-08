Diretta MotoGp/ Gara live e warm-up: vincitore e podio (GP Austria 2019)

La diretta MotoGp oggi, domenica 11 agosto, ci propone il Gran Premio d’Austria 2019 sul circuito del Red Bull Ring che sorge fra le località di Zeltweg e Spielberg, che ospita l’undicesimo appuntamento con il Motomondiale 2019. La gara sul tracciato austriaco è tornata in calendario nel 2016 e da allora ha sempre vinto la Ducati, con tre piloti differenti in altrettante edizioni. Sarà la volta buona per rilanciare la sfida a Marc Marquez? L’appuntamento principale della diretta MotoGp della domenica è naturalmente quello con la partenza della gara della classe regina: i semafori si spegneranno alle ore 14.00, classico orario dei Gran Premi della MotoGp in Europa, quando prenderà il via la corsa sulla distanza di 28 giri per un totale di 120,9 km, dal momento che ogni giro del breve tracciato austriaco misura solamente 4,318 chilometri con dieci curve, di cui appena tre a sinistra e sette a destra. Queste sono dunque le caratteristiche essenziali della pista del Red Bull Ring. Ricordiamo pure che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.40 del mattino, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme e verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni rispetto al giorno prima, anche se le temperature saranno certamente diverse rispetto alle 14.00.

DIRETTA MOTOGP: IL PUNTO DOPO LE QUALIFICHE

In attesa di vedere che cosa ci riserverà la diretta MotoGp del Gran Premio d’Austria 2019, sicuramente le prime indicazioni importanti ci sono arrivate dalle qualifiche disputate ieri pomeriggio sul Red Bull Ring. La pole position è andata a Marc Marquez e questa sicuramente non è una novità. La vera notizia è il distacco: il campione del Mondo ha rifilato 434 millesimi a Fabio Quartararo, una enormità sul breve circuito austriaco – tanto che c’è meno differenza tra il secondo posto di Quartararo e l’undicesimo di Pol Espargaro che tra Marquez e il francese. Insomma, grande equilibrio ma dal secondo posto in giù: chi vorrà insidiare il numero 93, dovrà provare ad inventarsi qualcosa. Il compito potrebbe toccare soprattutto ad Andrea Dovizioso, terzo e principale indiziato come grande rivale di Marquez su una pista tradizionalmente favorevole alla Ducati, anche perché purtroppo Danilo Petrucci è caduto nel Q2 e dovrà fare una gara di rincorsa scattando dalla dodicesima casella. Compito complicato anche Valentino Rossi che parte dal decimo posto, il quinto posto di partenza fa invece ben sperare in una domenica che potrebbe essere positiva per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia.

DIRETTA MOTOGP: L’ANNO SCORSO

Parlando della Ducati e del feeling con Zeltweg, va ricordata la vittoria di Andrea Iannone tre anni fa, il meraviglioso successo colto da Andrea Dovizioso nel 2017 al termine di un memorabile duello con Marc Marquez risolto solamente all’ultima curva ed infine il successo nel 2018 di Jorge Lorenzo, per il quale proprio in questi giorni si è tornato a parlare con insistenza di un possibile ritorno alla Ducati per l’anno prossimo. Di certo lo spagnolo, pur con troppi intoppi e alti e bassi, si trovava molto meglio con la Ducati di quanto stia riuscendo adesso con la Honda e il Gp Austria dell’anno scorso ne è la dimostrazione perfetta. Fu una gara a tre con Marc Marquez e Andrea Dovizioso fin dal sabato, quando fu il numero 93 a conquistare la pole position davanti al Dovi, con Lorenzo al terzo posto. In gara però fu proprio Lorenzo a trionfare, al termine di un bel duello con Marquez, staccato sul traguardo di 130 millesimi. Dovizioso arrivò terzo a un secondo e mezzo dall’allora compagno di squadra, lontanissimi tutti gli altri a partire da Cal Crutchlow, quarto ma con un ritardo di nove secondi e mezzo da Lorenzo. Pessima gara per la Yamaha, con Valentino Rossi migliore della Casa giapponese ma solo sesto. Così andò un anno fa: cosa succederà invece oggi? Per saperlo, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista del circuito austriaco, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio d’Austria 2019 sul circuito del Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA