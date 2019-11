Diretta MotoGp/ Gara live: podio, vincitore e ordine d’arrivo (GP Valencia 2019)

Oggi la diretta MotoGp torna con il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, denominazione ufficiale dell’evento più noto semplicemente come Gran Premio di Valencia, naturalmente dal circuito Ricardo Tormo di Valencia, che costituisce l’ultimo atto del Motomondiale 2019. Cresce dunque l’attesa per la gara che chiuderà la stagione, anche se il titolo iridato è già stato assegnato a Marc Marquez e sono stati assegnati anche i Mondiali delle due classi minori, con suo fratello Alex Marquez iridato in Moto2 e Lorenzo Dalla Porta in Moto3. Eccovi dunque gli orari della diretta MotoGp, che saranno naturalmente quelli classici dei Gran Premi in Europa. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 9.20, gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme per trovare magari il guizzo che possa dare la svolta all’ultima gara della stagione. Va detto per onestà che paradossalmente, essendo già stato tutto deciso, l’attesa è forse più grande per i test dei prossimi giorni più che per la gara di oggi.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

Fabio Quartararo è indubbiamente il nome nuovo della MotoGp: un giorno non troppo lontano potrebbe essere lui a mettere fine al dominio incontrastato di Marc Marquez, per adesso il francese si limita a portargli via le pole position, come accaduto anche nelle qualifiche del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento dell’ennesima stagione segnata dal fuoriclasse spagnolo e dalla Honda. In sella alla Yamaha del team Petronas SRT (niente male come anno d’esordio nella classe regina), Quartararo è stato l’unico a scendere sotto l’1’30’, senza comunque intaccare il record della pista che appartiene dal 2016 a Jorge Lorenzo. Solamente 32 millesimi dividono lui e il campione del mondo in carica che proverà a chiudere in bellezza e a sfondare quota 400 punti. Da tenere d’occhio la Ducati ma non di Dovizioso, bensì quella di Miller che completa la prima fila dello schieramento, il forlivese scatterà dalla sesta casella accanto al connazionale Morbidelli e a Vinales. Ennesimo sabato da dimenticare per Valentino Rossi che in mattinata sembrava aver trovato il bandolo della matassa e poter dire la sua almeno per la seconda fila, invece il Dottore di Tavullia si è dovuto accontentare della quarta fila come Pol Espargaro e Danilo Petrucci. Sempre meglio dei vari Zarco, Pirro, Lorenzo e Iannone che non hanno nemmeno superato la Q1, mentre non prenderà il via Bagnaia, vittima di una brutta caduta durante la FP3. Dagli accertamenti in ospedale sono emersi un lieve trauma cranico e una micro-frattura al polso sinistro, più che sufficienti per convincere i medici a dichiararlo “unfit”, cioè non idoneo a correre. Sicuramente il campione 2018 della Moto2 avrebbe preferito chiudere la stagione in ben altra maniera.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2018: IL CIRCUITO

La diretta MotoGp della gara del Gran Premio di Valencia vivrà invece la sua partenza naturalmente alle ore 14.00 e poi si svilupperà sulla distanza di 27 giri per un totale di 108,1 km, dal momento che ogni giro del breve e tortuoso tracciato valenciano misura appena 4,005 chilometri, caratterizzati da ben quattordici curve (davvero tante su 4 km), di cui nove a sinistra e cinque a destra. Da notare che fino a due anni fa i giri in programma erano invece 30: è stato dunque operato un taglio molto significativo, il 10% in meno. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è di soli 12 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 876 metri. Insomma, una pista che onestamente non è il massimo per i bolidi della MotoGp: corta, stretta e tortuosa, sorpassare non è facile ed infatti non è tra le piste più amate dai centauri protagonisti del Motomondiale. La peculiarità più significativa del Ricardo Tormo è quella di essere una sorta di “stadio”, visto che è un caso rarissimo di circuito dalle cui tribune si può seguire la gara per intero: l’ideale per il tifo (considerato pure che le tribune possono accogliere 150.000 spettatori), che certamente ci regalerà una cornice all’altezza dell’ultimo atto di questo Mondiale, con il tifo inevitabilmente in gran parte per Marc Marquez, ma non è detto che si riesca a vivere un Gran Premio emozionante. Un’altra particolarità è che si gira in senso anti-orario, contrariamente a quello che succede nella maggior parte degli altri circuiti.

LE DOMANDE DELLA DOMENICA

Ognuno dei protagonisti avrà un obiettivo: Marc Marquez vorrà festeggiare il titolo (già in bacheca da oltre un mese) davanti ai propri tifosi e su una pista dove in carriera ha colto meno soddisfazioni rispetto a tante altre; Andrea Dovizioso cercherà il bis della bella vittoria ottenuta l’anno scorso; Valentino Rossi proverà a chiudere bene un anno davvero difficile, nonostante Valencia non sia mai stata una delle sue piste preferite – ci ha pure perso ben due Mondiali nel 2006 e nel 2015 -; Maverick Vinales è in gran forma in questo finale di stagione e proverà a concedere il bis della vittoria di Sepang; Fabio Quartararo cercherà di chiudere al meglio un Mondiale davvero eccellente per il rookie francese. Quanto a Jorge Lorenzo bisognerebbe aprire un capitolo a sé stante, di sicuro il pilota spagnolo sarà felice di chiudere al Ricardo Tormo una stagione che per lui definire disgraziata è addirittura riduttivo, anche se è difficile immaginare un addio all’altezza della carriera di questo campione. Per tutti poi nei test di settimana prossima inizierà di fatto già il 2020, ma per adesso è meglio rimanere all’attualità. Per capire chi riuscirà a centrare gli obiettivi che vi abbiamo citato, adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 sul circuito di Valencia sta per cominciare…



