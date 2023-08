Diretta MotoGp/ Gara live streaming video tv, cronaca e vincitore (Gp Gran Bretagna 2023 Silverstone)

DIRETTA MOTOGP GP GRAN BRETAGNA 2023 SILVERSTONE: ECCO LA GARA!

Domenica 6 agosto la diretta MotoGp ci farà vivere la gara del Gp Gran Bretagna 2023: appuntamento alle ore 14:00 secondo il fuso orario di casa nostra, ma naturalmente non va dimenticato che il primo evento del giorno sarà il warm-up (ore 10:45) che a differenza di quanto accade in Formula 1 è rimasto vivo nel corso degli anni e servirà, nei pochi minuti che i vari piloti avranno a disposizione, per effettuare gli ultimi settaggi alle moto che poi si schiereranno sulla griglia di partenza per dare il via alla gara lunga.

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche streaming video live: Álex Márquez vince la Sprint! (Gp Gran Bretagna 2023)

Abbiamo vissuto le grandi emozioni di qualifiche e Sprint Race, adesso si potrebbe dire che è tempo di fare sul serio: la gara del Gp Gran Bretagna 2023 promette spettacolo su un tracciato storico, bisognerà anche considerare le condizioni atmosferiche perché sappiamo bene che a Silverstone la pioggia potrebbe andare e venire, presentandoci dunque una gara tutta bagnata o, ancora più imprevedibile, un mix con i piloti che potrebbero anche essere costretti ad andare ai box per cambiare la moto. Scopriremo tutto tra poco, quando la diretta MotoGp tornerà a farci compagnia…

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere live streaming video: Fp2, domina Espargarò! (Gp Gran Bretagna 2023, 4 agosto)

MOTOGP STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP GRAN BRETAGNA 2023 SILVERSTONE

Va ricordato che la diretta tv della MotoGp per quanto riguarda il Gp Gran Bretagna 2023 Silverstone è come sempre affidata alla televisione satellitare: bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al satellite, e il canale di riferimento resta Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder) con la telecronaca che per la classe regina è affidata a Guido Meda, che si avvale del commento tecnico di Mauro Sanchini e della collaborazione ai box di Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli che curano le interviste e i contributi dal paddock.

DIRETTA MOTOGP/ Bagnaia ha vinto il Gp d'Olanda! Bezzecchi ed Espargaró sul podio, 4^ Binder (25 giugno 2023)

Non è invece prevista la diretta in chiaro su Tv8: l’emittente si collegherà con Silverstone per la gara, ma le immagini saranno in differita di 15 minuti. Di conseguenza la diretta streaming video per la MotoGp con il Gp Gran Bretagna 2023 sarà solo su Sky Go: l’applicazione è riservata agli abbonati Sky, che potranno attivare questo servizio senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente inserendo i dati del proprio abbonamento.

DIRETTA MOTOGP GP GRAN BRETAGNA 2023 SILVERSTONE: SITUAZIONE E CONTESTO

Il Gp Gran Bretagna 2023 rappresenta allora un altro appuntamento nel corso del Motomondiale: non si corre dalla fine di giugno, quando eravamo di stanza ad Assen e Pecco Bagnaia si era preso la gara lunga, vendicandosi di una Sprint Race che era invece andata a Marco Bezzecchi. I due italiani sono primo e terzo in classifica, con in mezzo Jorge Martin: la corsa al titolo è davvero entusiasmante ed è presto per dire chi possa spuntarla, soprattutto perché la Sprint Race che si corre ogni fine settimana ha contribuito ad aumentare i punti a disposizione e di conseguenza l’incertezza sulla lotta per l’alloro.

Bagnaia certamente ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza: non solo la consapevolezza per aver già trionfato lo scorso anno ma anche una Ducati ufficiale che va come un treno, mentre Honda e Yamaha affrontano una crisi esplicita e KTM e Aprilia provano a tenere botta senza avere però la potenza della Desmosedici. Dunque la principale rivale di Bagnaia è la stessa Ducati, con le sue moto clienti: Martin e Bezzecchi stanno dimostrando di poter tenere il passo del campione del mondo in carica, tra poco nella diretta MotoGp per Il Gp Silverstone 2023 vedremo se il piemontese sarà nuovamente in grado di allungare sulla concorrenza…

© RIPRODUZIONE RISERVATA